Roberto Leal da positivo en Covid-19 y deja de presentar temporalmente 'Pasapalabra'

Roberto Leal (41 años) se suma a la lista, cada vez más numerosa, de rostros conocidos que han dado positivo en Covid-19. El presentador de Pasapalabra ha sido el encargado de confirmarlo en sus propias redes sociales, tranquilizando acerca de su estado de salud, y anunciando quién le sustituirá al frente del programa que está triunfando en las tardes de Antena 3.

"A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena, volveré a la carga. No os preocupéis, Pasapalabra sigue on fire. Mi compañero Manel Fuentes (49) será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza".

Tras la publicación de su post, muchos rostros conocidos le han mandado mensajes de apoyo. "Fuerza, cielo", ha posteado la cantante Rosana (56), y Noemí Galera (53), con la que coincidió en Operación Triunfo, le ha mandado "besos y abrazos". Además, figuras como Lorena Castell (39) o Máximo Huerta (49) también le han deseado lo mejor y una pronta recuperación. "¡Ánimo! Se te echará de menos en televisión", ha añadido la intérprete Lorena Gómez (34).

El éxito del nuevo 'Pasapalabra'

Desde que el espacio mudó de cadena ha experimentado un espectacular ascenso en sus cifras, el cual resulta todavía más notable en su prueba final, El Rosco, que en estos días ha llegado a alcanzar cuotas del 24 por ciento gracias al emocionante duelo que mantienen Pablo Díaz y Nacho Mangut.

El formato familiar es el programa con mejor cuota de la cadena en prácticamente todas sus emisiones. De hecho, en lo que llevamos de agosto sólo se le ha escapado este título el martes 11, día en que la versión veraniega de Espejo Público se convirtió en lo más visto de Antena 3.

Pero el concurso no sólo despunta entre los contenidos del canal de Atresmedia, también lo hace frente a la competencia, amenazando la cómoda hegemonía de la que venía presumiendo Sálvame en los últimos años. En las dos primeras semanas del mes, el programa de Roberto Leal comenzaba a despuntar sobre su principal competidor, haciéndose con la victoria en cinco de los 10 días de batalla. La diferencia más aplastante se producía el viernes 14 de agosto, cuando Pasapalabra lograba anotaba un excelente 18,2 por ciento de cuota y dejaba a Sálvame a tres puntos de distancia.

'Pasapalabra' es lo más visto del día en Antena 3 de lunes a viernes. Atresmedia

La tercera semana de agosto ha sido todavía mejor para el concurso familiar. Mientras que Sálvame sólo lograba imponerse el martes 18, con una diferencia de una décima porcentual, Pasapalabra vivía su mejor semana desde que su regreso a Antena 3, anotando dos récords históricos consecutivos los días 19 y 20, con un 18,9% y un 19,9%, respectivamente. El jueves 20 conseguía, además, hacerse con el codiciado minuto de oro de la televisión a las 21:06 horas, cosechando un 25% del share justo en los minutos finales del Rosco. Esas incontestables cifras le sirvieron también para ser el contenido no informativo más visto del día. En la otra cara de la moneda se sitúa Sálvame, que ha perdido fuelle en agosto sin Jorge Javier Vázquez (50) y sin Paz Padilla (50) y, desde la semana pasada, se enfrenta al hándicap extra de no poder contar con su plantel de colaboradores 'top', pues un positivo en Covid-19 entre la plantilla ha obligado a confinar a rostros fuertes del espacio como Lydia Lozano (59) o Gema López (49). Este percance ha supuesto, además, el despido fulminante de Marta López (46) por "conducta irresponsable", una decisión que ha puesto el punto de mira sobre la excolaboradora como posible origen del contagio.

[Más información: Roberto Leal y 'Pasapalabra': su rotundo éxito frente a las horas más bajas de 'Sálvame']