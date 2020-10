La intimidad de Gema López, en peligro: "Su exmarido estaba el otro día en su casa"

Gema López (49 años) se encuentra, una vez más, en uno de los momentos más incómodos de su trayectoria profesional en Sálvame. A raíz de la participación de Chelo García-Cortés (68) en el concurso Quiero dinero, emitido en la franja horaria de Sálvame Tomate, el divorcio de Gema López de su marido, el director teatral Antonio Pardo Sebastián (52), ha salido por primera vez al ruedo público.

El pasado miércoles, García-Cortés aceptaba, por 400 euros, responder a una pregunta sobre un tema que Gema jamás ha abordado en los medios y que tampoco está dispuesta a permitir que lo hagan otros. Pero ahora la intimidad de la respetada periodista del corazón puede estar en peligro. Este mismo viernes, Chelo y Gema han vuelto a verse las caras y la incómoda pregunta sobre los motivos de la separación de López ha vuelto a ponerse sobre la mesa.

"Yo entiendo a Gema, por supuesto. Primero porque parece que Gema ha tenido la separación más grave del mundo. Entiendo que a Gema le duela la pregunta, pero las preguntas no las hace Chelo, las hace el programa", comenzaba argumentando Belén Esteban (46).

Gema López, incómoda en 'Sálvame' al tratarse el asunto de su separación.

Rápidamente, Gema López ha apuntillado: "Oye, las preguntas las hace la dirección, pero quienes las acepta es cada uno de nosotros. Te pongo un ejemplo. Si esta pregunta, un día cualquiera, Jorge Javier se la hace a Chelo, estoy segura de que Chelo dice 'no'. Estoy segura. Pero como hay dinero, pues... por dinero sí responde".

En ese instante, Chelo ha respondido a Gema que ella sabe perfectamente hasta dónde tiene que decir, a lo que López ha espetado tajante: "Es que tú no tienes que decir nada. De mí no tienes que decir nada".

Con las aguas aparentemente algo más calmadas, Gema reprocha a Chelo que echó de menos una mirada de complicidad en la que, de alguna manera, le dijera que todo esto no era más que un juego por necesidad. En cambio, según López, García-Cortés dijo "he venido a jugar y voy a por todas".

Gema López estalla

Gema López colaborando en 'Sálvame'. Mediaset

"Cada uno puede opinar lo que considere", comenzaba su alegato. "Creo que estuve respetuosa, creo que la conversación que tenga que tener con Chelo la tendré, creo que cuando me ha necesitado me ha tenido y creo que cada uno, insisto, pone los límites donde quiere. Ayer Chelo verbalizó dónde está el suyo y yo llevo años diciendo dónde está el mío. Y si yo no juego conmigo, no me gusta que sea una amiga, precisamente, quien lo haga. Probablemente si lo haces tú -se refiere a Alonso Caparrós-, pues no me importa. Yo no soy mejor, yo no soy peor, pero ella ha elegido una cosa y yo otra. Mira, cuando uno juega, decide, llega al final del concurso y gana. Vale, pues yo no estoy jugando".

Y continuaba: "Me hubiese sentado igual de mal. Y es precisamente porque a mí me sienta mal por lo que la dirección pone esa pregunta. Si a mí me llega a sentar bien, la pregunta no existe. Lo que se busca con esa pregunta es una reacción por mi parte, por parte de Chelo y que aquí haya hoy lo que hay. Yo lo que no puedo es decirle a Chelo 'no te preocupes y habla de mí por dinero', cuando no lo hago ni yo de mí misma".

Gema López y Chelo García-Cortés tienen una conversación pendiente, según han desvelado ellas mismas, aunque por el momento el dolor de la periodista madrileña permanece. "Yo lo que pediría es que ni para bien ni para mal se hable. Insisto. Mis límites los pongo yo. Cada uno preserva el trocito que quiere y yo a los míos los tengo como si fuera una loba. Así", ha revelado López, mientras hacía un gesto de protección con las manos.

La confesión de Belén

Belén Esteban hablando sobre Gema López en 'Sálvame'. Mediaset

El tema ha concluido con una confesión reveladora de Belén Esteban. Unas palabras que han brotado de la boca de la colaboradora, según ella, sin mirar a Gema para no tener condicionantes. "El viernes, que estuve yo aquí trabajando, estaban Gema, Rocío, unos amigos... y mi marido y Antonio Rossi estaban fuera esperándonos. Gema no se suele quedar casi nunca. Yo lo único que sé es que en casa de Gema estaba la familia y el exmarido. Y cuando Gema llegó a su casa, su exmarido estaba allí. Ojalá muchas de las personas que estamos separadas tuviéramos la relación que tiene Gema con su ex", ha rematado Esteban en un gesto de apoyo a su compañera y amiga.

