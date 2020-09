Los colaboradores de 'Sálvame' se posicionan: sus dardos contra el Gobierno

Este martes, Sálvame ha comenzado con un tono político. La llegada de Belén Esteban (46 años) al programa, tras varios de días de vacaciones junto a su marido, por las Canarias y Benidorm, ha propiciado una discusión entre los colaboradores con respecto a las medidas que se han tomado en el aeropuerto de Madrid, Barajas, para hacer frente a la crisis del coronavirus.

La tertuliana ha sido preguntada en Sálvame por las declaraciones que ofreció recientemente, nada más aterrizar en la capital. "Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto de Madrid. Es vergonzoso. Tanto que dicen de medidas de seguridad que me expliquen cuál, porque a mí no me han hecho nada. Ni a mí ni a todo el avión que era grande en el que veníamos", comentaba entonces Belén Estaban, quien sigue manteniendo su postura. Eso sí, sin ánimos de arremeter contra algún partido político. "Yo no culpo a nadie, yo solo digo que yo llego al aeropuerto y que veo lo que veo", ha comentado la madrileña de forma tajante que, pese a las críticas no se arrepiente de sus palabras.

Belén Esteban ha protestado porque no se le hizo ningún test, ni a ella ni al resto de personas que iban a bordo del avión en el que viajaba desde Tenerife. "Todos juntos y una hora esperando las maletas, que me parece muy bien, pero que empiece ya en el aeropuerto, que es por donde entra todo. A ver las medidas del aeropuerto dónde están", aseguraba la colaboradora tras disfrutar de unas vacaciones en las Canarias. Su declaración cogió tal fuerza, que ha sido utilizada en los últimos días por algunos políticos. "Las medidas de seguridad de Barajas son un chiste", comentaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (37), basándose en la opinión de la tertuliana.

Las palabras de la madrileña, que es paciente de riesgo por ser diabética, también han sido respaldadas este martes por varios de sus compañeros de plató, quienes también han criticado las pocas medidas que se han tomado en el aeropuerto de Madrid. Sin embargo, la conversación fue más allá y poco a poco tomó un tono mucho más político que terminó con gritos entre Antonio Montero (57) y Gema López(49). Fue Lydia Lozano (59) la encargada de continuar con la escaleta del programa, poniendo así punto final a la discusión de los colaboradores, quienes ya estaban haciendo referencia a sus posturas políticas. De ahí que Belén Esteban haya aclarado que, de ahora en adelante no va a hablar "ni de política ni del Rey".

"Respeto las ideas de la gente, pero no quiero meterme en en problemas", ha sostenido este martes Belén Esteban, quien ya ha tenido enfrentamientos con Jorge Javier Vázquez (50) por sus posturas políticas.

Sonsóles Ónega, también de acuerdo con Belén Esteban

Belén Esteban no ha sido la única en criticar las medidas del aeropuerto de Madrid, Barajas. Hace unos días, Sonsóles Ónega (42) se quejó en Twitter sobre el protocolo que se está siguiendo con los pasajeros que llegan a la capital.

"¿Para qué rellenamos un formulario al aterrizar en Madrid desde fuera del territorio nacional si luego no lo recoge nadie? Me lo quedo, dobladito, en el bolsillo trasero del vaquero. En fin, COVID-19", escribió el pasado 18 de agosto la periodista, haciendo mención al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), encabezado por José Luis Ábalos (60).

Es exactamente el mismo argumento que esgrimía la periodista Gema López este martes por la tarde en el programa vespertino de Telecinco. En palabras de Gema, que viaja cada año -y varias veces, además- a Palma de Mallorca: "Yo rellené un formulario antes de salir en el que puse mis datos, si había tenido fiebre, síntomas... Pues, ¿sabes para qué me sirvió el papelito? para meterlo en una papelera que había en el aeropuerto".

Antonio David Flores (44), además, ha apostillado que los tertulianos de Sálvame están muy acostumbrados a viajar y que no ve "normal" cómo España, siendo uno de los países más azotados por la pandemia, y en concreto el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, el más transitado del país, no cuente con medidas de prevención de la covid.

