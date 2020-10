Chelo, humillada: de quemar una foto de Pantoja a la confesión sobre el divorcio de Gema López

Segunda jornada de retos en ¡Quiero dinero! para Chelo García Cortés (68 años). Tras haber superado la primera fase del nuevo concurso de Sálvame, obteniendo 5.000 euros y la posibilidad de seguir participando este miércoles, la colaboradora del programa asumió otros desafíos. Uno de ellos, muy criticado en redes sociales.

Antes de ponerse a prueba, Jorge Javier Vázquez (50) explicaba en que consistiría el nuevo desafío, ofreciendo una importante pista. El presentador de Sálvame leía la definición de amistad según la RAE, dando a entender que el reto que asumiría Chelo estaría vinculado a esta relación afectiva.

Nada más lejos de la realidad. Por 100 euros, la gallega quemó una fotografía de Isabel de Pantoja (64), quien fue su amiga durante años. Un reto que no dudó en aceptar, pero en el que acabó llorando, ya que reconocía que le dolía mucho hacerlo. Y es que, aunque ahora su relación con la tonadillera no es tan cercana, hace varios años las unió una gran amistad. De hecho, poco antes de comenzar, Chelo García Cortes admitía que le tiene mucho cariño a la cantante.

Chelo García Cortés quemando la foto de Isabel Pantoja. Telecinco

Aun así, convencida de que solo se trataría de un desafío, la periodista asumió el reto. "Yo estoy jugando. Yo no creo que esto sea anteponer mi amistad", decía después de que Jorge Javier le recordara que Isabel Pantoja es muy supersticiosa.

Aunque en un principio mantuvo una actitud firme, durante el reto Chelo no pudo evitar derrumbarse. "Es muy desagradable, pero me lo pide el programa", se defendía la tertuliana antes de preguntar: "¿Tengo que seguir?", respondiéndose a ella misma: "¡Pues sigo!". Minutos después, mirando la imagen de la tonadillera y llena de lágrimas decía: "No me gusta, pero ya está hecho". Sin duda, un momento difícil para la periodista que no pasó por alto en redes sociales, donde el programa recibió un sinfín de críticas. Los usuarios de Twitter calificaron este primer reto de "cruel y falta de respeto" y advirtieron el trato humillante que le está dando el Sálvame a sus colaboradores.

Pero este no fue el único reto que asumió la tertuliana. El segundo seguía la misma temática y ponía a prueba la amistad de Chelo García Cortés con Gema López (49). Por 400 euros, la gallega tenía que responder una pregunta acerca de la vida privada de la colaboradora, quien siempre ha llevado sus asuntos en la más estricta intimidad. Incluso así, decidida a jugar, la tertuliana aceptó.

Gema López y Chelo García Cortés en '¡Quiero dinero!'.

"¿Contarías por 100.000 euros lo motivos reales de la separación de Gema López?", le preguntaban. "No, yo he aceptado esta pregunta porque estoy jugando, pero yo no vendería la vida de Gema, primero porque ella no la ha vendido y porque no tengo ningún derecho", respondía la tertuliana con total sinceridad. Y es que Kopérnica, la herramienta que utiliza el programa, determinaba que decía la verdad y que la emoción que predominaba en ella era la tristeza, afirmación ante la que la colaboradora se rompía. No obstante, Chelo García Cortés recibió palabras muy duras por parte de sus compañeros. "Lo que has hecho es una gran cerdada", le reprochaba Kiko Hernández (44). "Me choca que acepte una pregunta por 400 y otra que por 100.000 no cuente nada", decía Gema López.

La ronda de desafíos terminó con una nota de audio a Tita Cervera (77) fingiendo un orgasmo, con la muestra de sus últimos 10 whatsapp con su mujer y una dura pregunta acerca de su hermano. "¿Has deseado la muerte de tu hermano?", cuestionaban a Chelo, quien visiblemente afectada respondía que no. Se negaba a dar explicaciones, pero la máquina tras el reconocimiento facial determinaba que mentía y que la emoción que predominaba era la tristeza. "Sabía que esto iba a ser duro porque nadie regala nada, pero hay momentos que son crueles y este momento, junto con otro anterior, es cruel", aseguraba.

