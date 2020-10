Concha Velasco regresa a los escenarios con bastón y arropada por sus dos hijos

Concha Velasco (80 años) ha vivido este miércoles una noche muy emotiva. La actriz ha vuelto a subirse a un escenario para el estreno de su última obra, La habitación de María, en el madrileño teatro Reina Victoria, un trabajo en el que se ha puesto a las órdenes de su hijo Manuel, director del espectáculo.

Ni Manuel ni su otro hijo, Paco, han faltado a este esperado regreso de su madre a las tablas. Además, la actriz ha podido disfrutar de un espectador muy especial: su nieto Samuel, al que llevaba varios meses sin poder ver a causa de la pandemia.

Concha Velasco ha estrenado este miércoles 'La habitación de María' en Madrid. Gtres

"Estoy muy preocupada pero muy segura porque la función es muy buena", confesaba la 'chica ye ye' a Telemadrid antes del estreno. Para Concha, regresar a Madrid con esta obra representa "una gran responsabilidad", pues es consciente a sus 80 años de que este puede ser su último trabajo, tal y como ella misma ha expresado.

La actriz ha sorprendido a los asistentes al aparecer en el recinto ayudada de un bastón para andar. Sin embargo, le ha restado importancia al asunto, explicando el motivo por el que ha tenido que recurrir a ese instrumento: "Me he dado un porrazo antes de salir a escena", ha relatado.

Tras la función, que ha sido todo un éxito de asistencia, la protagonista se mostraba "encantada" de hacer lo que más le gusta y, además, acompañada por su familia y con el apoyo del público en un momento tan complicado para la cultura.

Sus discretos hijos

La actriz ha vuelto a protagonizar una obra dirigida por su hijo Manuel. Gtres

Manuel Martínez Velasco ha tenido el honor y la responsabilidad de volver a dirigir a su madre, en este caso en La habitación de María. Aunque está orgulloso de ser hijo de una celebridad como Concha Velasco, Manuel es un hombre discreto, reservado con su vida privada.

Esta condición, sin embargo, no le ha impedido charlar con JALEOS de forma distendida y respetuosa sobre los aspectos más desconocidos de su trayectoria personal. "No me gusta salir, pero no tengo problema en que me hagan todas las fotos del mundo porque se van a aburrir, no van a encontrar nada", aseveraba en su entrevista con este medio.

Además de asegurar que ser hijo de Concha es "un honor y una responsabilidad", Manuel habló sin tapujos de uno de los asuntos mediáticos que le ha rodeado prácticamente desde su nacimiento: la identidad de su padre. "En su día dije que Paco Marsó era mi padre, pero que tengo otro padre. Biológico, natural, como tú quieras. Que es un señor maravilloso, con el que tengo trato desde hace muchas décadas, ha estado siempre en nuestra vida", deslizaba.

El hijo menor de Concha Velasco también es director y productor. Gtres

Por otra parte, Francisco Martínez Velasco, Paco para los suyos, es el hijo menor de Concha, fruto de su matrimonio con el productor teatral Paco Marsó. Al igual que su hermano, Paco lleva una vida discreta, alejado de los medios y de la fama de su madre.

El segundo hijo de la actriz también es director y productor, cuenta con su propia productora, Chancleta Entertainment, con la que lleva más de 20 años trabajando; estudió en la Universidad Europea de Madrid, y se especializó en una academia de Nueva York, como se puede comprobar en su LinkedIn. Está casado y tiene un hijo, Samuel, el primer y único nieto de Concha Velasco.

[Más información: Paco, el hijo menor de Concha Velasco que 'huye' de los medios: la razón de su discreta vida]