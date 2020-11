6 de 12

El ganador de 'Supervivientes' y guardia civil, se ha metido tan de lleno en su faceta de modelo que no hay quien le pare. No hay día que no comparta alguna fotografía nueva de diversas sesiones. Esta vez, lejos de fotos en traje con paisaje otoñales, ha compartido una imagen en moto y con chaqueta de cuero. Ante la instantánea, su mujer no ha dudado en preguntar: "¿Me llevas?", a lo que él ha contestado: "¿A qué hora te recojo?".