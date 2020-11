Chenoa rompe a llorar al recibir una emotiva carta por su boda, aplazada por la Covid

Chenoa (45 años) ha sido una de las grandes protagonistas del regreso de Tu cara me suena este domingo. La cantante ejerce de jurado del programa de Antena 3 desde hace varias temporadas, pero el estreno de esta nueva edición ha sido mucho más emocionante de lo normal. Al menos para ella.

La cantante ha vivido un año muy intenso en el que tenía previsto celebrar su boda con Miguel Sánchez Encinas el pasado 13 de junio. Sin embargo, la pandemia cambió los planes nupciales y decidieron traspasar la fecha al verano del próximo año.

A pesar de este revés, Chenoa ha podido vivir un momento muy emotivo de la mano de su gran amigo y compañero de jurado Ángel Llácer (46), al que conoció en la Academia de Operación Triunfo. El catalán ha querido dedicar unas bonitas palabras en forma de carta para la artista, que no ha podido evitar emocionarse y llenar de lágrimas sus ojos y mejillas.

Y NOSOTR@S os queremos a vosotros!!!! ❤️ Que palabras más BONITAS le dedica @AngelLlacer a @Chenoa Se nota que le salen directamente del corazón!! Totalmente emocionados... 😢#TCMS12 🥰 pic.twitter.com/FSCLqtEiUt — Chenoa CFans Oficial (@chenoafanclub) November 29, 2020

"Te conocí siendo una niña hace ya 20 años y desde entonces solo has hecho que subir peldaños. Te vi nacer artísticamente en la televisión y yo tengo claro que tú, Chenoa, tienes una misión. Naciste siendo una mujer fuerte y luchadora y hoy igual cantas, actúas que pones una lavadora. No hay nada ni nadie que se te resista, incluso en tu boda serás portada de revista. Y yo solo quiero decirte delante de toda España, sin que nos tiemble ni una pestaña, que te he querido desde el primer día y que te has convertido en mucho más de lo que esa chiquilla prometía. Deseo de corazón que seas muy feliz con tu urólogo y espero estar acertado como futurólogo. Ahora voy a abandonar la rima para decirte: 'Te quiero Chenoa, te quiero Laura, te quiero amiga'", leía el exprofesor de interpretación de OT en directo.

Chenoa, claramente emocionada al escuchar la carta de Ángel Llácer.

Ante las bellas palabras de Llácer, Chenoa rompía a llorar y acudía rauda a abrazar a su amigo. Tras unos segundos limpiándose las lágrimas y agradeciendo el gesto a su compañero, ha expresado: "Me emociono mucho porque sé que lo siente de corazón. Me dice pocos piropos, porque cuando los dice, los dice muy en serio. Me hace mucha ilusión escuchar de su boca un 'te quiero' porque a mí siempre me hace mucha falta y me gusta mucho que me lo digan".

A un paso del altar

Fue el 26 de marzo de 2019 cuando JALEOS publicó en exclusiva que Chenoa había encontrado el amor junto al doctor Miguel Sánchez Encinas, jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. La intérprete de Soy humana y el urólogo asistieron juntos al Teatro Nuevo Apolo de Madrid y disfrutaron de la última función de Looking for Europe, del filósofo francés Bernard-Henri Lévy (70).

A continuación, pusieron rumbo a la celebración del 67 cumpleaños del periodista Pedro J. Ramírez, cuyo festejo tuvo lugar en el Hotel Urban 5* GL de Madrid. Este medio, además, publicó las primeras imágenes de la pareja. En ellas se podía apreciar a la perfección la complicidad entre ambos, su alegría y su felicidad; sentimientos que los han llevado a tomar la decisión de jurarse amor eterno y unir sus vidas para siempre.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas el día que desvelaron a JALEOS su próxima boda. Gtres

Pero el 24 de junio del pasado año, este periódico publicó en exclusiva la gran noticia de su boda. La cantante asistió junto a su pareja a la cena de gala y subasta benéfica celebrada en el Teatro Real de Madrid para recaudar fondos para la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP).

En ese marco de lujo incomparable y solidaridad, Chenoa confirmó a este periódico que contraería matrimonio con el hombre de su vida: "Sí, estamos muy felices y por supuesto que ya podemos hablar de boda", sentenció con brillo en sus ojos y una imborrable sonrisa en sus labios.

