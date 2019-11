Chenoa desvela cómo van los preparativos de su boda con Miguel Sánchez Encinas

La cantante Chenoa (44 años) no ha querido faltar a la cena solidaria de la Fundación Querer en el hotel Villamagna de Madrid. Allí, la periodista Pilar García de la Granja (48) reunió a un sinfín de rostros conocidos que no quisieron dejar pasar la oportunidad de apoyar este proyecto solidario.

Joaquín Prat (44) fue el encargado de conducir esta ceremonia donde se pudo ver a Cristina Tárrega (52), Ana Rosa Quintana (63), el director de EL ESPAÑOL Pedro J. Ramírez (67) junto a Cruz Sánchez de Lara (46), Antonia Dell'Atte (59), Paolo Vasile (66), Eugenia Martínez de Irujo (50) con Narcís Rebollo (50), y Chenoa con su futuro marido, el urólogo Miguel Sánchez Encinas. A su llegada al evento, la artista tuvo un momento para hablar con los medios de comunicación allí presentes y dio algunos detalles de su enlace matrimonial.

Chenoa, cena para apoyar la investigación de la Fundación Querer.

Sí, a la Fundación Querer los conozco por la Fundación de Eva Longoria y nos conocemos, somos un poco familia. El apoyo es básico. Nunca he podido venir porque siempre he estado muy liada pero esta vez he aprovechado la ocasión.

Mande una ocasión para que la gente ayude a Fundación Querer.

¡Qué difícil me lo pones! Que piensen que cualquier gesto es positivo, que la gente participe.

Chenoa junto a su pareja, el urólogo Miguel Sánchez Encinas. Gtres

¿Cómo define la Fundación Querer?

Está hecha desde el corazón. Cuando ya tienes el trato directo con la gente que ha puesto ese sacrificio de horas y de su vida personal, te implicas mucho más.

Ha tenido la ocasión de venir con su pareja.

Sí.

¿Qué tal va todo?

Fenomenal, la verdad es que muy bien.

Usted lo dejó claro con ese "I love you".

Hombre todo lo que pueda poner de esas cosas ya sabéis.

Se la ve muy feliz con él.

Estoy muy bien, estoy muy tranquila.

Es muy guapo.

Hombre, vaya 'ojazos' que tiene.

¿Hay fecha ya de boda?

Ya estamos intentando compaginar la parte de hospital y quirófano que lleva él y yo con las canciones, a ver cómo lo hacemos.

Pero ya con los preparativos.

Hay ganas a empezar a sentarse a hacer lista de las cosas que hay que hacer que no sé cuántas son porque es mi primera vez.

¿Será en el 2020?

Sí, si Dios quiere.

¿Será una boda familiar, una boda pequeña?

No te digo nada porque no sé.

¿Solo boda?

Ahora disfrutando mucho de la parte del cortejo y el noviazgo.

¿Se ve como madre?

No sé decirte, hay días que sí, otros que no.

¿Cómo va a ser el vestido?

Eso todavía nada. Lo importante es cuadrar la fecha.

¿Los compañeros de Operación Triunfo irán?

Sí, evidentemente sí. Quiero que estén todos y que se lo pasen bien.

Javián dijo que no tenía invitación.

Porque no tengo la fecha. Los puedo invitar, pero no tengo fecha todavía.

¿Está nerviosa?

No, bien, contenta, tranquila.

¿Disfrutando del momento?

Sí.

