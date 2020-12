Ariana Grande se compromete con su novio, Dalton Gomez, y muestra su llamativo anillo

Ariana Grande (27 años) cierra el año con una buena noticia. La cantante ha anunciado en sus redes sociales que se ha comprometido con su novio, Dalton Gomez, tras casi un año de relación. Se trata de un agente inmobiliario con el que inició un romance hace poco más de 11 meses.

"Para siempre y algo más", ha escrito Ariana Grande en su última publicación en Instagram, en la que ha compartido varias imágenes junto a su prometido y en la que presume de anillo. Se trata de una pieza con un enorme diamante en forma ovalada, que acompaña a una delicada perla.

En pocos minutos, su post se ha llenado de 'me gusta' y un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, quienes se han alegrado por la buena noticia. Destacan los mensajes de algunas celebridades como Kim Kardashian (40), que ha escrito: "Muy feliz por vosotros chicos. Os quiero". La cantante Demi Lovato (28), por su parte, le ha dejado el siguiente texto, que hace referencia a la joya con la que se ha comprometido: "Este anillo lo es todo. Me encanta. Te quiero". Hailey Bieber (28), Bella Hadid (24) y Millie Bobby Brown (16) son otros de los rostros conocidos que le han demostrado a Ariana Grande su cariño.

No es la primera vez que Ariana Grande se compromete. Hace dos años, la cantante tenía planes de casarse con Pete Davidson (27), miembro del elenco del programa Saturday Night Live. No obstante, cinco meses después de que se diera a conocer sus intenciones de matrimonio, la pareja puso punto final a su breve romance. Y es que la noticia sobre su compromiso se desveló pocos días después de conocerse y empezar a salir juntos

Ahora, la historia parece ser otra y, según han afirmado fuentes cercanas a la intérprete a la revista People, Ariana y Dalton "no podrían estar más felices". De acuerdo con su testimonio, tanto ellos como sus padres están "muy emocionados con la noticia".

Ariana Grande y Dalton Gomez comenzaron su relación en el pasado mes de enero, cuando el joven inmobiliario ayudó a la cantante a buscar casa. Sin embargo, no fue hasta el mes de mayo cuando se confirmó su relación, en el videoclip de la canción que tiene la cantante con Justin Bieber (26): Stuck with U. Su romance se afianzó mucho más durante el confinamiento generado por la crisis del coronavirus, en el que no se separaron ni un momento. Ambos permanecieron juntos en la casa que tiene la artista de Florida en la ciudad de Los Ángeles.

