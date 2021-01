Leonor alcanza los decisivos 16 años en 2021: el futuro de la princesa según los expertos

Leonor de Borbón (15 años) ha sido una de las grandes protagonistas de este difícil año 2020. La princesa de Asturias, ya por fin, ha empezado a tener una relativa y constante presencia institucional, incluso durante los meses en los que toda España estaba confinada en sus hogares por la pandemia del coronavirus.

Zarzuela pareció no quedar entonces tan alejada del pueblo y desde palacio se escuchó el clamor popular que demandaba fervientemente unas palabras de apoyo de las hijas de Felipe VI (52) y Letizia (48) para sobrellevar esos duros momentos. Desde su salón del pabellón del príncipe, la primogénita de los monarcas, junto a su hermana Sofía (13), enviaba un cariñoso mensaje donde recordaba que estaba "intentando seguir con la vida del mejor modo posible" y que "todos sois importantes".

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, tras pronunciar su discurso en Somao, Asturias, Pueblo Ejemplar 2020. Gtres

A continuación llegó el minuto de silencio de la Familia Real, el funeral de Estado por las víctimas de la Covid-19, el verano en Palma de Mallorca, el atípico desfile del 12 de octubre, una videollamada, los premios Princesa de Asturias y hasta algún acto donde sorprendía porque su presencia no estaba recogida en agenda oficial.

En 2021, Leonor cumple la simbólica cifra de 16 años -el paso natural de la adolescencia a la edad preadulta-, pero ¿cómo será 2021 para la joven llamada a ser reina de España? ¿Tendrá aún más presencia pública? ¿Se sabrán nuevos detalles de su formación académica o de sus aficiones personales? Para conocerlo, JALEOS de EL ESPAÑOL ha hablado con Jaime Peñafiel y Pilar Eyre, periodistas, analistas y escritores expertos en la Familia Real.

Jaime Peñafiel afirma que "tal y como están las cosas, hablar de esta niña como una futura reina es una tontería. Ni su padre va a terminar su reinado. Para mí, Leonor es una niña de 15 años, que va a cumplir 16, y nada más. Lo que pasa es que su madre la está deformando. Letizia la está haciendo a su imagen y semejanza y la está convirtiendo en un monstruito. Así de claro. En 30 años no habrá monarquía en España ni en ningún sitio. ¿La futura reina de dónde? ¡Será de su casa!".

Leonor de Borbón en Mérida el pasado mes de julio. Gtres

Al aludir al último acto público de la princesa de Asturias, la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona en El Pardo, donde leyó unas palabras en catalán, Peñafiel se indigna. "A mí, que la Familia Real se dedique a hablar otros idiomas que no sea el español, me parece... Es que mira, eso está dentro de la Ley Celaá, que no quiere que se hable español en ningún sitio. La Familia Real tiene que hablar español en todas partes: ni catalán ni valenciano. Hay que hablar español y punto. ¿Promocionamos el español o las lenguas de las comunidades? La niña está siendo así por su madre, que no mueve un dedo ni un ojo si no ha mirado antes a su madre", señala.

Peñafiel atisba un futuro negro no sólo para Leonor, sino para el conjunto de la institución que representa. A los responsables les pone nombre: "Si Pablo Iglesias anuncia que se va a cargar la monarquía, se la va a cargar. Te lo digo de verdad. Han insultado a la hija de la infanta Elena y la han llamado ladrona. ¿Qué culpa tiene ella? ¡Esto está salpicando a la familia y a la institución! Hay una corriente antimonárquica por culpa de don Juan Carlos, eso hay que reconocerlo, pero está fomentada por Pablo Iglesias y tiene el consentimiento de Pedro Sánchez. Dejemos a Leonor en paz y que cumpla los 16 años como una niña de su edad. Cuando el padre le impuso el Toisón de Oro, ella ya se sentía superior a los demás. La mayoría de las herederas europeas -que hay cinco-, primero, van a colegios públicos y segundo, se comportan como niñas normales y no como monstruitos", concluye.

Pilar Eyre se muestra algo más moderada y asume que Leonor seguirá teniendo apariciones propias de una heredera al trono de su edad, aunque confiesa que querría incluso más presencia."¿Si la van a exhibir más? Va dentro de sus funciones de princesa de Asturias. También el príncipe Felipe a sus años empezó a participar en ceremonias y lo veíamos junto a su padre en bastantes ocasiones. Yo, como periodista, lo que querría es que tuviera una exposición pública constante y que estuviera todo el día haciendo cosas. Leonor está ya dejando atrás la adolescencia y dentro de poco habrá especulaciones, veremos lo que hace... Todo ha cambiado tanto que la verdad no sé lo que conviene. A mí me gustaría que se exhibiera más, pero entiendo que quieran conservar su personalidad y que crezca en una cierta intimidad".

La Familia Real saludando a los miembros del Patronato de la Fundación Princesa de Girona.

¿Están poniendo sobre Leonor el peso de la Corona hoy tocada por los problemas legales del rey Juan Carlos? Pilar Eyre sostiene que "Leonor es la cara amable de la monarquía frente a los desmanes que ha cometido el abuelo". Y prosigue: "Leonor, que está muy bien educada, su hermana Sofía, Letizia y Felipe no han sido tocados por ningún escándalo de corrupción. Más que para limpiar la monarquía yo lo creo es que con su presencia quieren decir que esto es un tiempo nuevo, que ellos son los Reyes de este tiempo y que su hija será la Reina. De esta manera, rompen con todo lo anterior y se desmarcan del reinado de Sofía y Juan Carlos".

Con cada paso que Leonor da hacia el trono, es decir, con el devenir natural del tiempo, la sobreprotección que Felipe y Letizia han ejercido sobre su primogénita va perdiendo fuerza. "Ellos sabían perfectamente que los hijos que vendrían serían los siguientes en la línea de sucesión al trono", apunta Eyre. "A esta niña la han educado desde el principio para ser reina y lo hemos visto: habla varios idiomas, tiene preparación... Desde el primer momento la están preparando para lo que ellos creen que le corresponde en el futuro y así seguirá siendo también el año que viene. En las monarquías, el principal papel de la mujer, el de la reina consorte, es educar al heredero. Letizia lo ha hecho así desde el primer momento, desde que nació Leonor, hace ya casi 16 años".

