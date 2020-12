Juan y Medio sorprende en Canal Sur sobre la cuarentena de Felipe VI: "¡Por la República!"

Juan y Medio (57 años) vuelve a verse envuelto en polémica. Si bien hace unos días defendía públicamente a Amancio Ortega (84) por sus donaciones a la Sanidad Pública, asegurando que "es un señor que no le debe nada a nadie", ahora sus palabras vuelven a crear polvareda en la sociedad. En esta ocasión, dirigidas hacia el rey Felipe VI (52).

El debate sobre la cuarentena del Rey tras haber estado en contacto con un positivo por coronavirus también llegó hasta el plató de La tarde aquí y ahora. En medio de la tertulia, en la que participaban las periodistas Carmen Enríquez y Carmen Pardo, el presentador sorprendió a propios y extraños con un inesperado grito que fue muy comentado en las redes sociales. "Lo importante es que el Rey ha terminado la cuarentena, afortunadamente en muy poco tiempo, en diez días", abría fuego Enríquez en Canal Sur.

Un comentario que Juan y Medio no tardaba en replicar, no sin cierta ironía: "Es que los reyes hacen menos cuarentena que los demás", y añadió: "¡Por la República!". "Si te pones a pedir la República yo me marcho", contestó Enríquez, algo molesta, mientras Pardo secundaba sus palabras: "Yo también". El presentador de la televisión andaluza continuó mostrando su descontento por la breve cuarentena de Felipe VI: "Te lo digo en serio, un rey que solo está 10 días de cuarentena... Tiene que estar más, lo que sea".

Carmen Enríquez ha defendido de nuevo al monarca, pretextando que estuvo guardando la cuarentena pertinente: "No, Juan, no es así". "Eso está mal hecho. ¿Resulta que el coronavirus del Rey dura menos?", se preguntó el presentador mientras Pardo explicaba que "no lo ha tenido".

Su defensa a Amancio Ortega

🔴Juan y Medio: "Inditex es una empresa que se estudia en todo el planeta"#LiarlaPardo103 https://t.co/X5uHKKasJ3 pic.twitter.com/ydIiAum7tj — Liarla Pardo (@LiarlaPardo) November 29, 2020

En abril de este mismo año, Juan y Medio se convirtió en Trending Topic cuando dejó clara su opinión sobre la labor de Amancio Ortega. En su discurso quiso enviar un mensaje rotundo a todos aquellos que insultan al empresario, entre ellos, a los políticos. Juan y Medio estalló entonces contra los que critican las donaciones que hace anualmente Amancio Ortega a la Sanidad pública. Lo hacía delante de las cámaras de La tarde aquí y ahora, el programa que presenta en la televisión pública andaluza. Harto, según él, de los "miserables, repugnantes" que rechazan la ayuda del magnate gallego, el presentador pronunció unas palabras que dividieron a las redes sociales y le valieron un sinfín de críticas.

En su espacio televisión, Juan y Medio emitió las imágenes de varias ambulancias que habían acudido al domicilio de Ortega en A Coruña para hacer sonar sus sirenas por el 84 cumpleaños del dueño de Inditex, y así agradecerle su contribución a la lucha contra la pandemia en nuestro país: "Si no fuera por el altruismo, la generosidad de este hombre, no cabe la menor duda de que habría muchas más desgracias que lamentar", puntualizó el comunicador de Canal Sur.

Asimismo, continuó señalando que "por si a alguien le cabe duda, la posición de cualquier bien nacido es la de ser agradecido. Le estamos muy agradecidos, señor Amancio Ortega, la inmensa mayoría de los españoles". En este punto lanzó el reproche: "No, todos no. Hay unos miserables, repugnantes, que todavía rechazan su ayuda. No pasa nada. Están en tratamiento, mejorarán", concluyó con absoluta rotundidad.

[Más información: Juan y Medio defiende públicamente a Amancio Ortega: "Es un señor que no le debe nada a nadie"]