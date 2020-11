Juan y Medio defiende públicamente a Amancio Ortega: "Es un señor que no le debe nada a nadie"

Juan y Medio (57 años) fue entrevistado este domingo 29 de noviembre por la presentadora Cristina Pardo (43) en su programa de LaSexta, Liarla Pardo. Para este espacio la navarra siempre invita a figuras reconocidas del mundo cultural o televisivo y les pregunta por asuntos de actualidad en los que puedan reflejar su opinión, y Juan y Medio fue muy claro sobre las donaciones a la Sanidad Pública que cada año realiza Amancio Ortega (84) por su cumpleaños.

"Este señor que no le debe nada a nadie, que lo ha hecho todo con su esfuerzo y se porta magníficamente con todo el mundo", ha sentenciado el presentador de Canal Sur. "Inditex es una empresa que se estudia en todo el planeta y en centros de negocio porque es un ejemplo de distribución de riqueza y creación de empleo", ha querido puntualizar en su discurso de defensa de la labor del empresario.

Tampoco se ha olvidado de hablar de las polémicas del gallego, aunque mostrando de nuevo su compromiso con él y su trabajo: "Tuvo dos contenciosos con Hacienda que recurrió, perdió y luego pagó y también se le atribuye haber dado empleo a niños en condiciones infrahumanas en países del tercer mundo para fabricar su ropa", pronunciaba. Pero de manera inmediata ha asegurado que tiene constancia de que "la fundación Amancio Ortega tiene un protocolo de funcionamiento por el cual esas prácticas, si se produjeron, jamás se van a repetir".

🔴Juan y Medio: "Inditex es una empresa que se estudia en todo el planeta"#LiarlaPardo103 https://t.co/X5uHKKasJ3 pic.twitter.com/ydIiAum7tj — Liarla Pardo (@LiarlaPardo) November 29, 2020

Según el almeriense, "Amancio Ortega es un ejemplo frente al capitalismo desmedido" en el que vivimos tras aportar mascarillas y respiradores durante los momentos más duros de la pandemia". Por este motivo, el presentador no entiende el pensamiento de los detractores del empresario y defiende siempre su gestión: "Hay gente muriendo por falta de medios y hay un señor que destina cientos de millones de euros, ¿no podríamos ser agradecidos? ¿Hay que buscarle las vueltas también a este señor?".

Su eterna defensa

En abril de este mismo año, Juan y Medio se convirtió en Trending Topic cuando dejó clara su opinión sobre la labor de Amancio Ortega. En su discurso quiso enviar un mensaje rotundo a todos aquellos que insultan al empresario, entre ellos, a los políticos.

Juan y Medio estalló entonces contra los que critican las donaciones que hace anualmente Amancio Ortega a la Sanidad pública. Lo hacía delante de las cámaras de La tarde aquí y ahora, el programa que presenta en la televisión pública andaluza. Harto, según él, de los "miserables, repugnantes" que rechazan la ayuda del magnate gallego, el presentador pronunció unas palabras que dividieron a las redes sociales y le valieron un sinfín de críticas.

La defensa de Juan y Medio a Amancio Ortega es sobradamente conocida para los tuiteros.

En su espacio televisión, Juan y Medio emitió las imágenes de varias ambulancias que habían acudido al domicilio de Ortega en A Coruña para hacer sonar sus sirenas por el 84 cumpleaños del dueño de Inditex, y así agradecerle su contribución a la lucha contra la pandemia en nuestro país: "Si no fuera por el altruismo, la generosidad de este hombre, no cabe la menor duda de que habría muchas más desgracias que lamentar", puntualizó el comunicador de Canal Sur.

Asimismo, continuó señalando que "por si a alguien le cabe duda, la posición de cualquier bien nacido es la de ser agradecido. Le estamos muy agradecidos, señor Amancio Ortega, la inmensa mayoría de los españoles". En este punto lanzó el reproche: "No, todos no. Hay unos miserables, repugnantes, que todavía rechazan su ayuda. No pasa nada. Están en tratamiento, mejorarán", concluyó con absoluta rotundidad.

[Más información: Desvelamos cuánto ha pagado Canal Sur a la productora de Juan y Medio este 2020]