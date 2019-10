A Juan y Medio le cierran el grifo en Canal Sur tras hacerle millonario: le quitan 'Menuda Noche'

Juan y Medio (56 años) ha perdido el liderazgo en Canal Sur. No cabe duda de que son tiempos convulsos y de inestabilidad política para las cadenas de televisión públicas. Todas se encuentran en ascuas, a la espera de la celebración de las nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre. No hay nada cerrado hasta conocer a ciencia cierta los presupuestos de que se dispone. A Canal Sur TV le ocurre lo mismo, aunque ya va conformando, poco a poco, la parrilla televisiva con la llegada del nuevo curso.

Precisamente, esa remodelación de los espacios televisivos que visten a la cadena ha sido lo que ha llamado poderosamente la atención a propios y extraños. Por primera vez, echa el cierre un espacio presentado por el almeriense: Menuda Noche. De todos es sabido que el presentador Juan y Medio es uno de los rostros más veteranos de la cadena pública andaluza, un valor seguro que lleva anclado al canal desde comienzos del nuevo milenio. A lo largo de todos estos años ha contado con multitud de programas que lo han enraizado al público como nunca. Juan y Medio ha sido y es el sello de la cadena pública.

El presentador andaluz en imagen de archivo. Gtres

"Si es que él lo hace todo y no hay programa que no presente", ha sido la frase que más se ha escuchado de un tiempo a esta parte sobre el almeriense. No en vano, ha conducido, de forma ininterrumpida y siempre con el respaldo de la audiencia, tres programas a la vez: La tarde aquí y ahora, su colaboración en Yo soy del sur y el buque insignia de Canal Sur desde el año 2004, Menuda Noche. No obstante, su trono se ha debilitado y el nuevo director Juan de Dios Mellado ha dado el paso que nunca antes nadie se ha atrevido: eliminar de la programación el programa de niños líder de la noche de los viernes. Según ha podido confirmar JALEOS poniéndose en contacto con la productora Indaloymedia S.L -fundada en 2009 por Juan y Medio y otros tres socios, Guillermo Garrigós, David Bautista y José Velasco-, la nueva temporada no verá la luz. "Sí, es cierto, el programa ya no se emite", se remacha escuetamente. Una decisión sorprendente teniendo en cuenta que Menuda Noche se trataba de uno de los espacios mejor valorados por los andaluces y que se había convertido en lugar de cita cada viernes a las 22 horas.

Desde hace años Juan y Medio es, además, el más caro, el que más le cuesta a la cadena pública autonómica. Sobre todo porque es uno de los principales contratistas de la RTVA a través de su productora, Indaloymedia. Por eso, está claro que son tiempos de cambios y Juan y Medio ha visto cómo esa casa que siempre lo apoyó -lideraba un contrato de cadena que le permitía trabajar puntualmente en otras cadenas de televisión-, hoy ha horadado su reinado. Así las cosas, después de años capitaneando varios formatos con gran maestría, en la actualidad al andaluz solo le queda La tarde aquí y ahora, pues el espacio Yo soy del sur, donde trabajaba junto a María del Monte (57), también se ha fundido a negro. En el que caso de Del Monte, con peor suerte: ya no tiene ningún programa en la cadena.

Este revés profesional, informa a este periódico quien bien conoce a Juan y Medio, "ha entristecido mucho no solo al presentador, sino también a todo el equipo". Hay que recordar que esta decisión de cadena se produce justo cuando hace unos meses saltaba la supuesta escandalosa cifra que habría cobrado Juan en el ejercicio de 2017: 5,4 millones de euros por los espacios La tarde aquí y ahora, Yo soy del sur y Menuda noche. Los datos salieron a la luz como resultado de la investigación de la periodista Ana Ordaz, que ha pasado años exigiendo datos sobre la televisión pública andaluza para su Trabajo Fin de Máster.

Así las cosas, Indaloymedia S.L se embolsó cerca de 31 millones de euros del 2013 al 2018, casi un tercio del presupuesto en producción contratada. Solo en el último ejercicio facturó el pasado año más de 6,4 millones de euros por dos espacios: el magacín vespertino La tarde, dirigido al colectivo de mayores -4,5 millones- y el talent show infantil Menuda noche.

Según los datos de la cadena, La Tarde aquí y ahora es el espacio más caro de Canal Sur, con 28,4 millones de euros en los últimos años. También el que más audiencia aporta, como se encargó de recordar la productora hace unos meses. Entonces recordó que la compañía proporciona 800 horas de emisión anuales, tiene una plantilla estable de 150 personas y aporta el 23% de la audiencia de Canal Sur, cuyo share medio en abril se quedó en un 7,6%. Indaloymedia SL se definió de hecho como el proveedor más rentable de la cadena "con sólo el 3,35% del presupuesto de la RTVA", subrayando que son sus espacios los que más ingresos publicitarios generan y que esos ingresos permiten cubrir gastos de producción.

En definitiva, el hecho de que Canal Sur haya decidido no volver a emitir el espacio Menuda Noche supondrá, de seguro, una merma en los ingresos que percibirá la productora del presentador y, por ende, un descenso de beneficios para la cadena. Lo que de momento se desconoce es si el nuevo espacio que ocupará la franja del clásico formato de niños estará bajo la directriz de Indaloymedia S.L. Parece que la cadena, con el nuevo director, pretende coger nuevos rumbos en forma de contrataciones estelares como la de Mariló Montero (54). Savia nueva, ¿en detrimento de la veteranía?

