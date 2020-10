La princesa Leonor llama a la responsabilidad de los jóvenes ante la pandemia

La princesa Leonor (14 años) apeló este viernes, en su intervención en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, a la responsabilidad de los jóvenes ante la pandemia de coronavirus y a la solidaridad de todos para hacer frente a las dificultades.

Acompañada por sus padres, Felipe VI (52) y la reina Letizia (48), y por su hermana, la infanta Sofía (13), la heredera al trono intervino por segunda vez en esta entrega de premios después de que el año pasado debutara en ella.

La situación que atraviesa España debido a la COVID-19 ocupó gran parte de sus palabras en este acto, en el que el colectivo de sanitarios recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Leonor destacó que la pandemia ha impedido que la ceremonia de entrega se celebrase como se hace habitualmente, debido a que se cambió el escenario -del teatro Campoamor al Salón Covadonga del Hotel De La Reconquista-, se ha redujo drásticamente el aforo y no pudieron estar presentes todos los premiados.

"Un año después, todo ha cambiado mucho", recalcó la heredera de la Corona ante la situación actual y en comparación con el momento en el que intervino por vez primera en la entrega de premios. En ese argumento insistió en señalar que la COVID-19 ha alterado la vida de todos en muchos sentidos, momento en el que tuvo un recuerdo para los fallecidos por la enfermedad, para quienes la padecen y para todos sus familiares.

"Tengo casi 15 años. Sigo muy de cerca, como muchos niños y jóvenes de mi edad, lo que sucede en nuestro país. Y después de haber estado meses sin ir al colegio, la vuelta a clase nos demostró que tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, siempre con la esperanza de que todo mejore", añadió.

Al hilo de esta idea, Leonor aseguró que, si hay algo que ella y su hermana han aprendido, es el sentido de la responsabilidad. Una cualidad que, según explicó, sus padres siempre les han enseñado y de la que los jóvenes de su generación son conscientes.

Junto a la responsabilidad, la Princesa de Asturias explicó que también ha podido comprobar la importancia de la solidaridad gracias a personas que, como los premiados, son un ejemplo de cómo enfrentarse a las dificultades. "Cuando en momentos como estos intentamos ser responsables y solidarios, nos aseguramos un futuro mejor", aseguró.

Leonor, además, se dirigió a los premiados para señalar que, con su extraordinario trabajo y talento, marcan el camino que se ha de seguir, para trasladarles su admiración y respeto y para afirmar que hay mucho que aprender de ellos. La hija de Felipe VI y Letizia consideró que estos galardones transmiten esperanza porque son un reconocimiento para quienes, con su dedicación, trabajan sin descanso para lograr, entre todos, el progreso y el bienestar de toda la sociedad.

La heredera a la Corona se volvió a referir a su primera participación en los premios entregados el 18 de octubre del año pasado, para asegurar que no olvidará esa fecha por su significado y por el cariño que recibió. Por otro lado, dijo que está muy agradecida por ello y afirmó que, para ella, también era muy emocionante estar de nuevo en esta gala en el 40 aniversario de la Fundación Princesa de Asturias, a la que garantizó que su compromiso con ella y con los premiados "crece firme y sólido".

Las palabras Leonor estuvieron seguidas por la atenta mirada de sus padres y hermana, que se sumaron al aplauso de los asistentes a la ceremonia al término de su intervención. Testigo de ella fue también la reina Sofía (81), quien estuvo en el palco del salón Covadonga.

Discurso íntegro de Leonor

Ha pasado un año desde que participé por primera vez en esta ceremonia y no voy a olvidar ese 18 de octubre de 2019. Por su significado y por todo el cariño que recibí. Estoy muy agradecida por ello. También hoy es emocionante para mí estar aquí de nuevo. Es el 40 aniversario de la Fundación y mi compromiso con ella, con los premiados y con Asturias crece firme y sólido.

Un año después, todo ha cambiado mucho. Nuestra entrega de premios no puede celebrarse como siempre, como lo viví yo misma y como me la han contado mis padres tantas veces. Me gustaría reconocer el esfuerzo de todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí. Por supuesto, mi admiración y respeto son también para los premiados, a quienes hoy honramos. Tenemos mucho que aprender de vosotros.

La pandemia que vivimos en España y en el resto del mundo ha alterado nuestra vida en muchos sentidos. Mi recuerdo más respetuoso es siempre para las personas que han fallecido a causa de la covid19 y para sus familias. Y también para quienes padecen ahora mismo la enfermedad.

Tengo casi quince años. Sigo muy de cerca, como muchos niños y jóvenes de mi edad, lo que sucede en nuestro país. Y después de haber estado meses sin ir al colegio, la vuelta a clase nos demostró que tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, siempre con la esperanza de que todo mejore.

Pero si hay algo que mi hermana Sofía y yo hemos aprendido es el sentido de la responsabilidad. Nuestros padres nos lo han enseñado siempre. Y creo que los jóvenes de mi generación también son conscientes de ello. Un sentido de la responsabilidad que pasa por no olvidarnos nunca de las personas que nos rodean, que nos quieren y a quienes queremos.

Y también hemos comprobado la importancia de la solidaridad gracias a personas que, como las premiadas, son un ejemplo de cómo enfrentarse a las dificultades. Con vuestro extraordinario trabajo y talento, nos marcáis el camino.

Cuando en momentos como estos intentamos ser responsables y solidarios, nos aseguramos un futuro mejor. Por eso nuestros premios nos transmiten esperanza, porque son un reconocimiento para quienes, con su dedicación, trabajan sin descanso para lograr, entre todos, el progreso y el bienestar de toda la sociedad.

Muchas gracias.

