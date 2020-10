Letizia recupera el vestido de costura de Carolina Herrera que emula a una obra de arte

Este pasado jueves, comenzaron los actos con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Y este viernes por la mañana han continuado con la entrega de la medalla a los premiados de esta edición 2020 que, por culpa del coronavirus, nos está resultando tan extraña. Van a ser unos galardones muy raros, pero por lo menos se van a poder celebrar.

Como ya hemos dicho una y otra vez desde el pasado mes de septiembre, parece que la reina Letizia(48 años) no está para estrenos y quiere que sus looks pasen lo más desapercibidos posibles, no está viviendo el país un momento para los excesos y ella ha adoptado esta política con su armario.

La reina Letizia con vestido de Carolina Herrera.

Así que ya sabéis que vamos de repetición en repetición y este viernes por la tarde en el Hotel Reconquista ocurrirá lo mismo. Lo que ya descartamos es que se vaya a poner para la ceremonia de entrega uno de los diseños de Carolina Herrera que se habían valorado como posibles candidatos y no va a ser así porque se lo ha puesto este jueves por la mañana para entregar en el Hotel Reconquista las medallas a los premiados.

La princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía en Asturias. Gtres

El diseño del que hablamos es un vestido de la firma española de origen americano que la Reina estrenó en marzo de 2019 cuando viajó a Londres para inaugurar, junto a Carlos de Inglaterra (71), una exposición sobre el pintor español Joaquín Sorolla y que luego volvió a lucir hace justo un año durante el viaje de estado a Corea.

Se trata de un diseño de corte lady con fondo azul en una seda que dependiendo de la luz va cambiando de tono. Está estampado en flores de color verde, azules y moradas, emulando a una obra pictórica, un cuadro o cualquier obra de arte floral. Lleva la manga francesa, el escote redondo y un largo midi ideal que lo hacen perfecto para cualquier evento tipo bautizo, boda comunión. Un vestido de cóctel de manual de primero de moda.

La reina Letizia en el Hotel Reconquista este viernes por la mañana. Gtres

Lo ha combinado con unos salones de ante de punta redondeada firmados por Magrit que llevan muchas temporadas en su armario. Las joyas, (de verdad que qué disgusto tenemos con este tema y esperemos que este viernes por la tarde nos dé una alegría, aunque sea en forma de piezas de las joyas de pasar) eran exactamente las mismas del jueves: los pendientes cursis de Elena C con forma de mariposa y el anillo de Karen Hallam. ¡Un peñazo!

Esperemos que en la ceremonia realizada por primera vez en el Hotel Reconquista podamos ver algo de luz en estos meses tan aburridos y oscuros en el armario de la Reina.

