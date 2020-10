Letizia recurre al sastre rojo más favorecedor de su armario en su último acto de la semana

Adiós a nuestra teoría. Estábamos seguros y afirmábamos con rotundidad que Letizia (48 años) no estrenaba look y llevaba todo el otoño vistiendo muy discreta porque no era un momento para llamar la atención. Estamos en medio de dos pandemias, el coronavirus para todos y Corinna (56), que solo está infectando en Zarzuela. Pensábamos que era un momento para que la Reina se mantuviera en un segundo plano en sus actos.

Pero no, estábamos equivocados, porque si quieres que te vean, y que te vean mucho, no hay nada mejor que vestirse de rojo. Ya lo dice siempre Isabel II (94): "Para que todo el mundo vea a la Reina hasta a kilómetros de distancia vístete de un color llamativo". Y eso es lo que ha hecho esta mañana la esposa de Felipe VI (52).

El 'look' al rojo de la Reina este jueves. Gtres

Lo cierto es que tampoco era un acto muy especial. Se trataba de otra reunión de trabajo, esta vez con el patronato de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Estamos todos esperando un look de oficina, estos de working girl que tanto le gusta y nos hemos quedado pasmados cuando Letizia ha bajado del coche cual la mujer de rojo.

Aunque no se trata de un outfit de estreno. La Reina ha elegido un diseño en tres piezas en color rojo firmado por el hispano argentino Roberto Torretta. Pertenece a la colección de otoño del 2017. Lo más llamativo es el bajo del pantalón, que tiene una gran abertura por la que se le ve perfectamente el zapato que calza. La primera vez que se lo vimos fue en un acto de la Cruz Roja en Valladolid en enero de 2018 y luego se lo ha vuelto a poner en un par de ocasiones más.

La abertura del pantalón de Letizia. Gtres

Todas las veces que la Reina se ha puesto este look de Torretta lo ha combinado con el mismo bolso. Un cartera de mano de Carolina Herrera con forma de sobre hecha en piel de pitón teñida. De la misma firma son los zapatos de ante rojo que llevaba a juego. Aunque Letizia siempre asegura que no le interesan las tendencias, que ella se viste como a ella le gusta, lo cierto es que en algún sitio o algún pajarito le habrá comentado que esta temporada el vestir de un solo color es tendencia. ¿O habrá sido casualidad?

La cartera de Letizia de Carolina Herrera. Gtres

Si queréis os contamos las joyas que llevaba, pero es que son las mismas que ayer y que antes de ayer y que al otro… Los pendientes de aro de oro amarillo con forma de cañas de bambú y el anillo de Karen Hallam. Igual el mismo pajarillo que le cuenta que el look monocromático está de moda le puede chivar al oído que las joyas maravillosas que tiene guardas en Zarzuela son siempre tendencia.

