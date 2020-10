Letizia, fiel a Felipe Varela en la Fiesta Nacional: repite diseño oriental de terciopelo rojo

No queríamos acertar pero hemos acertado. Ya nos temíamos el otro día, en su última aparición que este 12 de octubre no sólo el desfile y la recepción iban a ser descafeinadas, nos temíamos que el look de la Reina iba a llevar el mismo proceso. Y eso hemos visto a las doce en punto en el patio de Armería del Palacio Real de Madrid. Letizia (48 años) ha tirado de armario para lucir el Día de la Fiesta Nacional un outfit muy bonito y elegante pero que no es nuevo para nadie.

Se trata de un conjunto de inspiración oriental formado por un vestido de terciopelo con detalles de botones delanteros y un abrigo recto de crepe con detalle en el cierre de unos pequeños lazos. A lo que sí ha sido fiel es a lucir un Felipe Varela el día de la Fiesta Nacional, ya que es el modisto madrileño el que firma este diseño creado en 2017.

Letizia con diseño reciclado de Felipe Varela. Gtres

La primera vez que le vimos este dos piezas a la esposa de Felipe VI (52) fue en su viaje de Estado a Japón en abril. Desde entonces se lo ha puesto en varias ocasiones aunque la más significativa fue el 30 de enero de 2018 cuando lo escogió para el acto de entrega a su hija, la Princesa de Asturias, por parte del Rey del Toisón de Oro en el Palacio Real de Madrid.

Ya sabemos que Letizia es mujer de costumbres y que cuando algo para ella funciona no lo cambia y si para ella en todas las ocasiones los complementos que ha elegido han ido bien pues repite. Y eso ha hecho esta mañana, con este vestido y este abrigo lleva siempre unos salones de charol con efecto degradado de Lodi y una cartera de ante rojo de Magrit.

Tampoco ha querido destacar mucho en cuestión de joyas. La Reina ha elegido unos pendientes de diamantes, oro blanco y rubíes de la joyería madrileña Aldao que lleva muchos años en el joyero de la Reina. Y como ya es habitual en su mano el anillo de Karen Hallam.

L reina ha lucido unos salones de charol con efecto degradado de Lodi y una cartera de ante rojo de Magrit. Gtres

Lo que si es nuevo con este atuendo es llevar el pelo suelto. La Reina ha decidido dejarse el cabello sin recoger, cosa que es una pena porque el abrigo tiene un cuello precioso que merece la pena un recogido para que se viera bien.

El próximo fin de semana serán los Premios Princesa de Asturias, esperemos que Letizia nos de una alegría. Será seguro un Varela, pero seguramente no será nuevo.

[Más información: Los mejores y peores 'looks' de Letizia en la Fiesta Nacional]