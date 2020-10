Marta Peñate consuma su relación con Dani y destroza a Lester

Marta Peñate (29 años) ha sido una de las grandes protagonistas de la nueva entrega de La isla de las tentaciones emitida este domingo. La exconcursante de Gran Hermano, que llevaba varios días dudando entre dos de sus tentadores, finalmente se ha centrado en Dani y ha consumado su infidelidad a Lester (32) besando apasionadamente a su compañero de villa.

El novio de Marta ha sido testigo de las imágenes en la hoguera y no ha podido evitar derrumbarse, siendo consolado por el resto de participantes. Posteriormente, al llegar a Villa Montaña, Lester recibía el cariño de varios compañeros y tentadoras tras romper a llorar.

Lester se ha derrumbado al ver las imágenes de Marta con Dani. Mediaset

"Esta tía me está matando. Me reventó, me reventó. No sé ni como me siento, no sé explicar lo que tengo dentro, pero te juro que me partió por la mitad", lamentaba entre lágrimas en la cocina.

La chica que más ha apoyado al canario tras este duro golpe sentimental ha sido Patricia, la tentadora que se emocionaba al ver al joven destrozado. "Con Patri me sentí entendido, es una niña que no le cabe el corazón en el pecho. Fue mi mayor apoyo, le debo mucho. Sus lágrimas me dieron como la sensación de que estaba sufriendo por mí y eso es lo que me llenó de ella realmente", confesaba él. Tanto cariño se han dado que ambos han acabado besándose en varias ocasiones, por lo que Lester apenas ha tardado unas horas en caer también en la tentación.

Lester y Patricia se han besado en varias ocasiones. Mediaset

Lo que no ha visto el novio de Marta es el último episodio de su chica con Dani. La canaria y su tentador han protagonizado una tórrida escena en la cama tras varios días de tensión sexual entre ambos. "Con Dani todo fluye. Hemos estado muy pegados, demasiado. Había mucho tocamiento y roce. Ha ido más allá de lo que quizás me hubiera gustado que fuera. Demasiado. Bastante", afirmaba tras la noche de pasión.

Melyssa, hundida

Ver como a melodie se le quiebra la voz diciéndole eso a Melissa me parte un poco el corazón#LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/kCMdWv6zMy — Caro 🌹 (@carowarfold) October 11, 2020

Otra de las protagonistas del reality tampoco se ha librado de su drama amoroso. Melyssa ha sido, una vez más, la peor parada de las hogueras. La joven ha visto nuevas imágenes de la relación de Tom con Sandra y se ha derrumbado, pidiendo a Sandra Barneda (45) abandonar la hoguera. "Sandra, por favor, déjame irme", repitió en varias ocasiones.

Finalmente, la joven salía del set acompañada por Melodie (28), quien trataba de consolarla con unas palabras que han sido muy aplaudidas en las redes: "No te puedes hundir por un mierda así. No te puedes hundir por un tío que te ha hecho eso. Le mirabas el móvil, que 'no le dejabas ser él'. Él quería ser un cerdo, que es lo que está haciendo. Y encima tú machacándote por los celos".

