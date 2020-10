Quién es Elisa Mouliaá, la presentadora de TVE que 'denuncia' en redes la "telebasura" de Telecinco

Hace unos días, la presentadora de TVE Elisa Mouliaá (31 años) incendió la red social Twitter al calificar el programa estrella de Mediaset en la actualidad, La isla de las tentaciones, como "telebasura". Un espacio, en su opinión, donde "se lo inventan todo". En concreto, sus palabras exactas son las que siguen: "Los que no vemos La isla de las tentaciones somos la resistencia".

En esa línea, continuó explicando: "Se puede aguantar sin que te hipnoticen con una minucia repetida y música de El señor de los anillos de fondo". Además, afirmó que en el programa "se inventan todo" porque se lo contó "un amigo que hacía la edición de esta telebasura". Sin duda, unas polémicas declaraciones que no han sido del agrado de muchas personas, tanto anónimas como de carácter público.

Los que no vemos la isla de las tentaciones somos la resistencia. Se puede aguantar sin que te hipnoticen con una minucia repetida y música del señor de los anillos de fondo. ¿Os cuento un secreto? Se inventan todo 🤫 me lo contó un amigo que hacía la edición de esta telebasura. — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) October 5, 2020

Los seguidores del reality, así como otras personas que no lo ven pero que defienden la libertad a la hora de consumir televisión, lamentaron que Mouliaá despreciara de esta forma el trabajo de sus compañeros de sector. Personalidades como Sara Sálamo (28) le replicó, en tono de humor: "Querida, creo que si estos chicos y chicas fueran tan buenos actores, tendríamos mucha competencia... Hay mucho dolor y mucha realidad en algunas imágenes que he visto".

También Quique Torito (43), el colaborador del programa de Mediaset Viva la vida, no dudó en dar la cara por el producto y por su cadena: "¿Todos los vídeos que presentabas en el programa de RTVE, Tvemos, eran verdaderos o alguno estaba editado? Ya está bien que a los que curramos en Telecinco se nos considere la mierda y el resto, que hacéis entretenimiento en otras cadenas, seáis guais pero no os ve nadie".

Elisa Mouliaá en imagen de archivo. Gtres

La polémica no se detuvo ahí, ya que Elisa continuó dando su punto de vista: "Entiendo que desde que el hombre es hombre hayamos necesitado historias de líos amorosos para entretenernos. La diferencia entre los siglos pasados y La Isla de las Tentaciones es que la gente sabía que el teatro era ficción". Tras responder a algunas de las críticas que recibió, Mouliaá continuó reafirmándose con este mensaje: "Si Lorca o Machado levantaran ahora la cabeza se iban a exiliar por voluntad propia. Pero bueno, después del control mediático del neoliberalismo 'berlusconil' tenemos lo que hemos creado... un rebaño de idiotas". No solamente el espacio presentado por Sandra Barneda (45) ha sido objetivo de la actual presentadora de Tvemos en TVE, también puso en cuestión y tela de juicio la calidad televisiva: "Ni en el circo romano te saltaban al cuello como lo ha hecho esta panda por decir lo que pienso. A ver si luchamos por una televisión ética que no venda carnaza, prostituya sentimientos y engañe a la gente dando una verdad manipulada. Que por ser la coca la más consumida no deja de ser la más insana". Sea como fuere, fueron horas de intenso debate en la red. Ahora bien, ¿quién es Elisa Mouliaá?

La presentadora debutó en el teatro siendo una niña, tras lo cual dio el salto a la pequeña pantalla con series como Génesis, En la mente del asesino, Círculo Rojo, El Internado o Cuestión de sexo. Sin embargo, no fue hasta 2010 cuando se hizo famosa gracias a su interpretación de Irene en la serie de TVE Águila Roja. Tras esto, vendría Borgia, Olmos y Robles y Servir y proteger.

Además de participar en series como las mencionadas, y en algunas obras de teatro, ha colaborado en espacios comoAll you need is love... o no, en Telecinco, +Cotas, en TVE. En el verano de 2015 dio el salto a TVE para presentar TVEmos, un programa de zapping y vídeos virales que se emitió La 1, aunque con escasa audiencia.

La televisión pública volvió a recurrir a este formato en 2019. A nivel sentimental, la presentadora y su marido Shaun, australiano, se casaron en julio de 2019 en una ceremonia íntima en Málaga, rodeada de sus amigos y familiares. En abril de este año, el matrimonio se ha convertido en padre de su primera hija, Sienna.

[Más información: Todas las fotografías de la mágica boda de la presentadora Elisa Mouliaá]