Viajera, feminista y polifacética: hablamos con Mary Ruiz, la nueva presentadora de 'Tvemos'

Mary Ruiz (39 años) es desde hace unos días la encargada de presentar las imágenes más curiosas y divertidas de la actualidad en Tvemos, el programa de zapping por el que La 1 apuesta para su access prime time desde el pasado año. La presentadora titular, la actriz Elisa Mouliaá (31 años), acaba de ser madre y, mientras disfruta de su baja, será esta madrileña quien la sustituya como conductora del espacio. Pero, ¿quién es Mary Ruiz? Ella misma atiende a JALEOS para contarlo.

Revisando su trayectoria, resulta complicado vincularla a un oficio. "Soy comunicadora, siempre lo he sentido así. Pero me ha gustado diversificar y retarme a mí misma en varios campos profesionales", aclara.

Y es que su experiencia en los medios es amplia y variada: ha colaborado en El Intermedio: International Edition y ha sido reportera en el programa 90 minuti de Real Madrid TV; formó parte del equipo de colaboradores de Yu: no te pierdas nada, en Los 40, y de Alma de León, en Radio 3. Además, ha hecho sus pinitos como modelo para varias marcas y actriz en series de éxito como Aída o Águila Roja.

La presentadora confiesa ser una amante de los viajes. Redes sociales

Mary esperaba la oportunidad de presentar Tvemos desde el regreso del programa en 2019 tras cuatro años fuera de parrilla: "Yo ya había hecho una prueba el año pasado, cuando volvían a emitir el programa", explica. Sin embargo, la cadena volvió a elegir a Mouliaá: "Cuando se acercaba la baja por maternidad de Elisa me llamaron para hacer otra prueba. En una semana me confirmaron que la sustituiría durante su baja y yo no me lo creía. Estaba como loca de contenta", confiesa.

Pero esta no es la primera vez que Mary Ruiz trabaja en la corporación pública. En 2016 ya estuvo en el programa de viajes Yo en España, tú en América, emitido por el Canal Internacional de TVE. Este es, según revela, el proyecto televisivo del que más orgullosa se siente: "Era un programa precioso", comenta.

Ante su nueva faceta al frente del espacio de zapping, la presentadora confiesa sentir una doble responsabilidad. Por una parte, considera que su predecesora ha dejado el listón "muy alto" y, además, se enfrenta al reto de entretener a la audiencia en tiempos difíciles: "Pienso mucho en la gente que pueda estar viéndonos en hospitales y que no tenga plataformas para ver series o películas. Pienso en ellos cada día que voy grabar". En ese sentido, asegura que los espectadores que le han escrito desde su debut la han recibido "con mucho cariño".

En sus redes sociales, Mary se muestra como una amante de la cultura y los viajes. Con sólo 11 años ganó un viaje a Polonia en un concurso de relatos y descubrió su amor por explorar los rincones del mundo. Es, también, una mujer comprometida y convencida de sus valores, los cuales defiende con carácter: "Cierra al salir", contesta a un seguidor que anuncia su unfollow al descubrir que la presentadora es feminista.

Ese carácter también lo ha demostrado en una de sus experiencias profesionales más recientes: ejerciendo como host de las Batalla de los Gallos de Red Bull, donde ha logrado brillar en un mundo de hombres, rebautizada como Queen Mary por su compañero Mbaka Oko en 2016.

"Los inicios no fueron del todo fáciles. Es un terreno en ocasiones muy hater, poco acostumbrado a figuras femeninas en la escena y al principio me costó ganarme al público", relata. Sin embargo, al hablar de feminismo no hace distinciones entre el mundo del rap y la televisión: "Hay machismo en la sociedad y cuanto antes seamos conscientes de ello, antes podremos erradicarlo", recalca.

'Queen Mary' y Mbaka Oko durante la Final Internacional de la Red Bull Batalla de Gallos en Madrid. Instagram

Pese a que su estancia en Tvemos será temporal, a Mary Ruiz no parece asustarle la incertidumbre: "Si algo me está enseñando la situación que estamos viviendo es a valorar las cosas día a día", afirma sobre su futuro. No obstante, no tiene dudas a la hora de decir qué programa sueña con presentar: "Días de cine, sin duda, lo veo desde que era pequeña".

