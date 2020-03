Joshua, ganador de 'Maestros de la Costura': "Me siento como los Rolling"

Joshua Velázquez (28 años) se proclamaba ganador de la tercera edición de Maestros de la Costura después de una reñida final en la que compitió con Begoña (49), una experiencia que le va a "cambiar la vida" y en la que percibe el cariño de la gente como si estuviera en un concierto de los Rolling Stones.



Ha recibido miles de mensajes, cartas y regalos. "Cada día cuando salgo a la ventana a aplaudir la labor de los sanitarios veo a las señoras con los móviles haciéndome fotos. Me siento como si estuviera en un concierto de los Rolling", dice Joshua, en una entrevista a Efe, refiriéndose al apoyo del público.



Algo que le llena de satisfacción. "Los espectadores son los potenciales consumidores de moda, los clientes y sin ellos no hacemos nada", añade.



El aprendiz canario, el primer hombre que gana el concurso, confiesa que "no lo esperaba" y reconoce que Begoña, con la que se batió en el duelo final, "era la contrincante más fuerte, perfecta: un amor y una gran rival".

Tras su victoria, Joshua descarta opositar a la guardia civil. TVE

Joshua es el primer hombre que gana 'Maestros de la costura'. TVE



Una de sus mayores satisfacciones la tuvo hace una semana cuando de madrugada recibió un mensaje de Michael Costello, diseñador que ha vestido a Beyoncé o Madonna, "archiconocido" tras su paso por Project Runway, el talent de costura americano presentado por Heidi Klum (46).



"No ganó, pero lo conoce todo el mundo y del resto de concursantes no se sabe nada. Me llenó de emoción que me escribiera y me dijera 'te deseo lo mejor'", y advierte, "nunca se sabe dónde se pueden acabar las cosas".



Reconoce que a pesar de los roces inevitables producto de la "competitividad" se lleva una buena experiencia del trato con sus compañeros. "Competitividad teníamos todos, lo que pasa es que a unos se nos notaba más que a otros. Yo iba a ganar". Y feliz, concluye: "el límite no está en el cielo, está en el universo".

