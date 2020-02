Hablamos con Joshua, la revelación de 'Maestros de la costura' que da carpetazo a la Guardia Civil

Joshua Velázquez (28 años) es uno de los concursantes de la tercera edición de Maestros de la costura que más sensación está causando entre los espectadores del formato. Buena muestra de ello es su perfil en Instagram, donde acumula más de 23.000 seguidores, mientras que el siguiente aspirante más seguido, David (22), cuenta con poco más de 3.000.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, este autodidacta de la moda cuenta con grandes hitos en su haber pese a su corta trayectoria: ha vestido a Paris Hilton (39), Soraya (37) o Azúcar Moreno y es el creador del vestuario de una de las orquestas más exitosas de España, El Combo Dominicano.

Fue precisamente un diseño exclusivo para esa agrupación musical el que llevó el nombre de Joshua a los medios nacionales mucho antes de su paso por el concurso de TVE. Y es que el vestido que Cristina Pedroche (31) llevó en las Campanadas de 2017 se parecía sospechosamente a la creación de Joshua, hecha el año anterior. Ahora, el concursante atiende a JALEOS para hacer balance de su paso por el programa, zanjar la polémica con Pedroche y contar sus planes profesionales tras Maestros de la costura.

Joshua ha vestido en dos ocasiones a la 'celebrity' Paris Hilton. RTVE

Es el concursante de Maestros de la Costura más seguido en redes, ¿cómo lleva la fama?

Sinceramente, me ha sorprendido doblar los seguidores en tan solo tres programas, y no solo eso, lo más sorprendente es la gente que me para por la calle porque me reconoce y me felicita. Al fin y al cabo, esto es gracias a la gente que ve el programa y puedo decir que me llevo el cariño de todo el mundo, aún no he leído ni un solo comentario malo.

Llegó al programa sin haber estudiado nada relacionado con el diseño, ¿fue un hándicap?

Cierto es que soy 100% autodidacta, pero ya cuento con muchos vestidos a mis espaldas. Con la costura, y la moda en general, me siento como pez en el agua. Como ya dije en alguna ocasión, me evade de los problemas. Así que no es ningún hándicap para mí.

Su favorita del jurado antes de entrar al programa era María Escoté, ¿lo sigue siendo?

¡Por supuesto! Hace mil años, cuando creé mi primera red social, fue la primera persona que seguí, ya que me apareció por sugerencias. A partir de ahí, amor incondicional. Me he llevado una gran sorpresa con María Escoté en el programa, además de por su profesionalidad y su cercanía, me identifico con ella porque es muy clara y sincera, que es algo que yo valoro muchísimo.

Joshua es autodidacta del diseño y antes del concurso quería ser guardia civil. RTVE

¿Quién ha sido para usted el rival más fuerte en el concurso?

Begoña, sin duda alguna. Entró al programa con un altísimo nivel en costura. Tuvo la suerte de aprender de su madre y de crecer entre costuras. Envidia sana le tengo.

¿Con qué compañeros sigue teniendo relación?

Con todos, aunque tenga más afinidad con unos que con otros, hacemos un buen equipo.

¿Qué puede contarnos de lo que nos queda por ver en el programa?

¡Que vais a llorar mucho! Vais a ver momentos muy especiales en el programa.

¿Cómo ha influido el programa en su carrera profesional?

Ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida. Maestros de la Costura me ha enseñado mucho, tanto en lo profesional como en lo personal, y sin duda alguna presiento que es un comienzo importante en mi vida.

El vestido de Pedroche en las Campanadas de 2017 era muy similar a un diseño anterior de Joshua.

Antes de entrar, quería opositar a la Guardia Civil, ¿sigue estando entre sus planes?

La ultima vez que vi el libro fue hace tres semanas, estaba lleno de polvo. Creo que eso responde a la pregunta (ríe).

¿Se plantea salir de Canarias para continuar con su carrera como diseñador?

Creo que ya es hora de volar. Reconozco que soy una persona fuerte, pero a la vez con muchos miedos y salir del nido siempre ha sido mi miedo. Muero de ganas salir de Canarias para seguir con mis sueños y metas.

¿Hay algún diseño del que esté especialmente orgulloso?

¡Sí! Hay un vídeo en mi Instagram que ya cuenta con mas de 20.000 reproducciones. Es un vídeo que grabé a mi mejor amiga cuando le hice el vestido para entregar el cetro del carnaval, ya que ella había ganado la gala de la reina del carnaval en Tenerife. Le tapé los ojos, le puse el vestido y grabé su reacción. Cada vez que lo veo lloro y que algo tan simple despierte en ti y en muchas personas emociones y sentimientos es para estar orgulloso.

¿A qué famosa española le gustaría vestir? ¿E internacional?

Por supuesto. Bibiana Fernández, ya que me lo dijo en plató, e internacional, Beyoncé y JLO. Por soñar que no falte. Si ya llegué a vestir a Paris Hilton y en dos ocasiones, ¿por qué no a ellas?

En 2017 las redes denunciaron que el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas era un plagio de un diseño tuyo. ¿Nunca se planteó denunciarlo usted?

Exacto, "denunciaron", yo nunca denuncié nada porque soy de mantenerme al margen de polémicas. He de decir que llegamos a un punto en la moda en el que ya todo está inventado, es muy difícil sorprender con algo nuevo al 100%, y que también existen casualidades como me paso a mí. Estoy tranquilo porque los medios se volcaron conmigo y la gente me dio su apoyo total. Que hagan eso sin conocerme dice mucho.

¿Vestiría a Cristina Pedroche?

¡Por supuesto! Eso ya sería la bomba.

En las redes hay mucho interés por saber si está soltero, ¿algo que decir?

Sí, he visto que hay mucho interés (ríe). Sí, estoy soltero.

