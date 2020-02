Antonio Banderas habla claro sobre su situación económica tras asegurar que "está en la ruina"

Antonio Banderas (59 años) viajaba este fin de semana a Barcelona para apoyar el estreno de A chorus line, el musical del que es productor, codirector y protagonista. Aunque para esta gira por nuestro país ha cedido el testigo a Pablo Puyol (44), el protagonista de Dolor y gloria ha querido estar apoyando a sus compañeros. En la alfombra roja del teatro Tívoli, a Banderas se le ha preguntado por su faceta como empresario después de las informaciones que apuntaban a que se encuentra arruinado.

"En Málaga encontré la forma más perfecta y romántica de arruinarme", aseguraba. Unas palabras que hicieron que algunos de sus seguidores y medios llegaran a pensar que está atravesando una delicada situación económica.

Tras el revuelo que generó su declaración, Banderas ha tenido que matizar sus palabras y ha explicado que cuando habló de "ruina" no era en sentido literal sino figurado. "Cuando he dicho que adquirir un teatro ha sido una forma de arruinarme romántica, estaba expresando con humor los esfuerzos que he llevado a cabo para levantar el proyecto en Málaga, pero afortunadamente no se ajusta a mi realidad financiera", ha escrito en su perfil de Twitter.

Además, ha aprovechado la publicación para explicar cómo es su estado de salud en la actualidad. "No sé cómo se me ve por fuera, he de decir que tampoco me desvela este asunto, pero por dentro me encuentro como un toro, más fuerte que nunca y con muchísimas ganas de hacer cosas".

Hace solo unas semanas se cumplían tres años del ataque al corazón que sufrió, un momento que recordó cuando recogió el Goya al mejor actor por Dolor y gloria en el escenario del Palacio de los Deportes Martín Carpena."Si mi cardiólogo está viendo esto ahora mismo debe estar flipando porque tengo el corazón en la boca ahora mismo. Estoy muy contento, soy muy feliz, especialmente hoy porque se cumplen tres años exactamente desde que sufrí un ataque al corazón. Me habéis dado este regalo para celebrar este nuevo cumpleaños", comentaba.

Su pareja, Nicole Kimpel (38), tuvo un papel fundamental para que las consecuencias de su ataque al corazón no fueran tan graves como podían haber sido. "A mi novia le dolía la cabeza y no teníamos nada en casa para que se tomara. Entonces salió a comprar algo, un analgésico o lo que sea. Compró aspirina que es lo único que encontró, y encontró además la de cinco miligramos que creo que es la máxima", explicó el actor en una entrevista que concedió en el Show de Jimmy Kimmel.

"A la mañana siguiente comencé a tener los síntomas del infarto y sabía claramente lo que estaba pasando. Nicole me puso una de esas aspirinas dentro de la lengua y eso me salvó la vida", sentenció.

Aunque su profesión es la de actor, lo cierto es que cada vez más Antonio Banderas está explorando su faceta de empresario. Poco a poco va aumentando sus posesiones en Málaga.

Desde que compró su nuevo palacete, en pleno casco antiguo de la ciudad en la Plaza Zegri, se pasea como uno más por su Málaga natal y más desde que a finales del año pasado cumpliera su ansiado sueño: la apertura del Teatro del Soho Caixabank con su función inaugural A Chorus Line.

Banderas llegó a un acuerdo con los propietarios del antiguo Teatro Alameda para poder construir el suyo. Paga por el edificio 225.000 euros anuales. Una cuantía que sale directamente del bolsillo del actor, que también asumió de los costes de la reforma.

El día que salieron a la venta las entradas de su espectáculo, se vendieron 15.000. Con su obra llegó el espíritu del mítico Broadway de mediados de los años 70 al corazón de Málaga, la ciudad que le vio nacer.

