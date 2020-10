¿Cuál es el verdadero pasado entre Lester y Alessandro Livi antes de 'Tentaciones'?

Aunque algunas polémicas sucedan fuera de cámaras, por suerte se cuenta con testigos de las discusiones que ocurren en discotecas y lugares donde no está el ojo que todo lo ve. En este caso, es Amor Romeira la que ha sacado de dudas y la que ha hablado abiertamente en su perfil de Instagram sobre la enemistad entre Lester y Alessandro Livi (38).

Ahora que los dos están concursando en La isla de las tentaciones, y que ambos han asegurado no conocerse de nada, -aunque Marta Peñate deslizó en una hoguera que su novio se lleva mal con el exconcursante de Gran Hermano-, ha salido a la luz el motivo por el que los dos están enfrentados, o al menos lo estuvieron en el pasado.

Amor Romeira ha detallado con pelos y señales lo que ocurrió entre los dos. Tal y como ha contado la cantante, a Lester se le subió la fama de Marta a la cabeza cuando esta concursaba en Gran Hermano anónimo, e iba muy a menudo a una conocida discoteca de Madrid. Una noche, Romeira se encontraba en dicha discoteca compartiendo reservado con Lester, aunque por separado, ya que ambos estaban con su respectivos amigos.

El novio de Marta, que iba con aires de grandeza, siempre según Amor, no paraba de subir a chicas al reservado, sin importarle que estuviera compartiéndolo con otra gente, y el problema vino cuando todas las mujeres no le prestaban atención porque querían conocer a Livi, que se encontraba con Amor. En este contexto, Lester y sus amigos se enfrentaron con Alessandro Livi hasta el punto de querer agredirle físicamente, por lo que tuvo que intervenir la seguridad de la discoteca, tal y como narra Romeira. Dicho esto, puntualizar que los dos concursantes no han querido hablar públicamente de su pasado en común, ni reconocer que se conocen más de lo que han dado a entender a la audiencia del programa.

Alessandro y Patricia

Tras abandonar Inma (28) y Ángel (23), Livi y su pareja Patricia llegaron a Santo Domingo unidos y felices, sonrisas que minutos después, sobre todo en el caso de ella, se tornaron en lágrimas cuando llegó el momento de la separación. Dos jóvenes con ganas de dejarse sorprender por la aventura que ofrece el popular programa de televisión y que cuentan con un pasado mediático a sus espaldas. Numerosos escándalos que fueron protagonizados por el milanés durante los últimos ocho años.

Muchos espectadores reconocieron al italiano inmediatamente de que saliera en pantalla. Y es que Alessandro Livi, que había sido futbolista profesional en su país natal, aterrizó en la farándula española cuando en el año 2012 formó parte de Gran Hermano 12+1 -decimotercera entrega del programa de telerrealidad que debe su nombre a la superstición de Mercedes Milá (69) con el número 13.

Alessandro Livi y Patricia Guimeras en su llegada a 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

Una popularidad que le sirvió para que en ese mismo año la cadena le eligiera como participante de Gran Hermano: la re-vuelta, un programa que volvía a encerrar a antiguos concursantes del reality y del que resultó ganador.

Con el cariño del público español, Alessandro se hizo muy popular de la noche madrileña y se le relacionó con varias chicas que habían pasado por los programas de Mediaset, como Candela Acevedo (29), ex de Antonio Tejado (33), María 'la jerezana', exgran hermana, Aguasantas (26), ex de Manuel Cortés (25), o la propia Gloria Camila Ortega (24). Idas y venidas amorosas con la que se labró una imagen de 'conquistador' que aún conserva a día de hoy.

Pero uno de sus escándalos más sonados estuvo vinculado con su paso por el concurso Mira quién salta, en 2012, donde conoció a la que por entonces era una de las mujeres más seguidas por la prensa rosa, Olvido Hormigos (49). Entre la que fuera concejala de Los Yébenes y el italiano se cernieron muchos rumores que apuntaban a que mantuvieron un acercamiento íntimo, cuestión que sus protagonistas no confirmaron ni desmintieron jamás.

[Más información: Quiénes son Alessandro Livi y Patricia Guimerans, la nueva pareja que pondrá a prueba su amor]