El drama de Amor Romeira: "He perdido el 57% de la audición en los dos oídos"

Amor Romeira (30 años) asume con positividad el nuevo revés que le presenta la vida. La polémica concursante de Gran Hermano 9 ha confesado que tiene un grave problema de salud, un contratiempo inesperado que ha querido compartir con todos sus más de 214.000 seguidores de Instagram: "He perdido el 57% de la audición de los dos oídos. Tengo que llevar sonotones".

La colaboradora de televisión ha desvelado que la noticia la sorprendió y la entristeció. "La noticia ha sido muy dura y por eso este fin de semana me fui corriendo a Fuerteventura a por cariños y 'mimitos' de mi madre y de mi hermana". Al borde de la lágrima y con la voz entrecortada, Romeira ha expresado que "enterarte de que has perdido el 57% de la audición de tus dos oídos es algo muy fuerte".

Amor Romeira en la clínica donde le están preparando sus audífonos. Instagram

La majorera siempre se ha definido como una mujer fuerte y segura de sí misma. En estos momentos, no iba a ser distinto. En sus propias palabras: "Soy una mujer fuerte y ya he buscado la solución: voy a llevar audífonos. Gracias a Dios, los tiempos han cambiado y ahora son mucho mejores, son diminutos, invisibles...". Acostumbrada a compartir a través de sus redes sociales todo lo que acontece en su vida, Romeira también ha querido lanzar un mensaje de concienciación: "Hago visible este problema de salud porque creo que la gente joven tiene un miedo tremendo a las pruebas auditivas y a los sonotones y tengo que decir que no se acaba el mundo y que hay solución".

Era este lunes cuando Amor Romeira acudía a una clínica de Madrid para hacerse el prototipo de los audífonos que deberá llevar para el resto de su vida y que mejorará su salud auditiva. Sorprendida, comentaba que justo al momento de instalárselos, ya escuchaba notablemente mejor.

Amor Romeira, su doctora y la modelo Noelia López en la clínica donde le realizaron las pruebas auditivas.

No es el primer golpe de salud que la vida asesta a la familia Romeira Medina. Era el pasado mes de diciembre cuando Amor ponía rumbo urgente a la isla de Gran Canaria para reunirse con su madre, Mensi, tras una llamada en la que le informaban de que su progenitora había sufrido un ictus. En declaraciones exclusivas para JALEOS, Amor expresó que se quedó en estado de shock.

"Recibí la llamada de un número larguísimo y lo cogí pensando que era de televisión. Me dijeron 'le paso con su madre' y el corazón me dio un vuelco. 'Hija mía, que me ha dado un ictus y me van a evacuar en helicóptero para Gran Canaria'. Yo no sabía cómo reaccionar. No sabía si desmayarme o morirme. Se me cortó el cuerpo. Pensé que mi madre se quedaba en estado vegetativo. Estaba enshock. No localizaba a mi hermana, llamé a todos mis primos, a mi padre... No se lo deseo a nadie", deslizaba la tertuliana.

