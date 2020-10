El vídeo republicano que una chica de Gijón de 16 años envía a Leonor en el que le pide que no sea reina

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón (14 años), ya está en Oviedo para presidir uno de sus días grandes como heredera al trono. La que está llamada a ser la reina de España pronunciará este viernes 16 de octubre su segundo discurso en la ceremonia de premios que llevan por nombre el título que ostenta: los Princesa de Asturias.

Unas horas antes de este significativo momento, a través de las redes sociales se ha viralizado un vídeo creado por AMA - Asamblea Moza d'Asturies - en el que interpelan a la primogénita de Felipe VI (52) y Letizia (48) dejándola en una situación de lo más incómoda. La ficción, de unos dos minutos de duración, tiene como protagonista a una adolescente asturiana de 16 años llamada Aida.

Aida es quien escribe unos supuesta mensajes de WhatsApp a Leonor en los que no sólo le relata sus orígenes humildes, sino que también le reprocha lo "injusto" de sus privilegios como princesa y la buena idea que sería vivir juntas en una "república feminista": "Hola, Leonor. Me llamo Aida y tengo 16 años. No sé si esto te llegará, pero como vas a estar en Asturias para entregar los premios, me gustaría contarte algo que llevo pensando unos meses. Tú y yo tenemos casi la misma edad, pero mi vida es muy diferente a la tuya. Ni soy princesa, ni vivo en un palacio, ni mi padre es el jefe de ninguna dinastía. Ah, y a mi abuelo tampoco lo investiga la Justicia por escaparse a los Emiratos Árabes llevándose cosas que no eran suyas".

Aida tiene un mensaje para Leonor

Y continúa: "Yo llevo una vida normal. Vivo en un barrio obrero de las afueras de Xixón. Mi padre trabaja en una fábrica que están a punto de llevarse a otro país y mi madre en el hospital. Con esto del coronavirus está agotada y tiene menos tiempo para estar con la familia. Mi hermana está preparando unas oposiciones y no para de decir que al final tendrá que irse a buscar trabajo fuera, como la mayoría de sus amigas".

Tras presentar a su familia, Aida vuelve a tocar la fibra sensible de los abuelos poniendo como escudo al suyo, un minero jubilado y persona de riesgo de la Covid-19. "Mi abuelo cobra una pensión y algunos fines de semana nos invita a comer en el bar y nos cuenta historias de la mina. No quiere que vayamos a su casa porque le da miedo que le da miedo de que en 50 metros cuadrados no se puedan mantener las distancias para evitar contagios".

Basándose en los datos de una encuesta, Aida concluye pidiendo a Leonor que no sea reina. "Bueno, no... No te voy a dar más la chapa. La cosa es que el otro día vi en una encuesta que pocos españoles piensan que vayas a ser reina. Supongo que llevas preparándote desde pequeña, pero a mí me parece que los privilegios que heredaste de tu familia son bastante injustos. Si no fueses reina, tendríamos un país un poco más igualitario. Es lo que dice Rodrigo Cuevas: 'Reinas, o somos todas, o ninguna'. A mi abuelo le haría ilusión que el día de mañana tú y yo seamos ciudadanas felices de una república. Yo siempre le contesto que sólo si es una república feminista. ¿No te parece buena idea?", concluye el clip.

La princesa de Asturias pronunciando su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias de 2019.

AMA - Asamblea Moza d'Asturies - se define como "un colectivo integrado mayoritariamente por exactivistas de las Asamblees d'Estudiantes de la Universidá d'Uvieu que, tras terminas nuestro ciclo en la Universidad d'Uvieu hemos decidido crear esta herramienta para visibilizar y dar respuesta a los problemas de la juventud asturiana y ser agente dinamizador de la misma".

Su objetivo, según ellos mismos, es "generar espacios de encuentro para la juventud, fomentar la lengua y cultura de Asturies, la economía socialmente responsable, el pensamiento crítico, la defensa de los Derechos Humanos, ayudar a generar proyectos de emprendimiento social y comunitario, como puede ser este chiringuito, etc. En definitiva, nacimos para contribuir de forma proactiva, desde la juventud, a las transformaciones que la sociedad asturiana necesita".

