Premios Princesa de Asturias: así es el histórico hotel donde tendrá lugar la atípica ceremonia

Este viernes se celebrarán los Premios Princesa de Asturias. Una ceremonia atípica, marcada por la crisis del coronavirus. Felipe VI (52 años) y Letizia (48), acompañados de la princesa Leonor (14) y la infanta Sofía (13), presidirán la entrega ante un aforo reducido y sin público, que tendrá lugar en el Salón Covadonga del Hotel De La Reconquista de Oviedo.

Debido a la situación excepcional, generada por la pandemia, la ceremonia que tradicionalmente se celebra en el Teatro Campoamor y que reúne a 1.300 invitados, tendrá lugar en el mencionado hotel. Una locación que, según explican en su web, suele acoger recepciones oficiales, emisiones de televisión, votaciones, y muchos otros actos que rodean a los Premios. De acuerdo con la Fundación Princesa de Asturias, en el Salón Covadonga solo estarán los premiados y autoridades. Mientras que los patronatos de la institución y los familiares de los galardonados podrán seguir el acto a través de pantallas instaladas en otra sala del hotel.

El salón Covadonga, donde se entregarán los Premios Princesa de Asturias. Hotel De La Reconquista

Más allá de reunir año tras año a los distintos jurados de los Premios Princesa de Asturias, el Hotel De La Reconquista, que forma parte de la cadena Eurostars, hospeda a la Familia Real. "Sus Majestades Don Felipe y Doña Letizia, encargados de entregar los reconocimientos, son huéspedes de honor del hotel, junto con las importantes figuras de las ciencias y de las artes que participan en la ceremonia", explican en en su portal, donde se puede comprobar que no hay ninguna habitación disponible para la noche de este viernes.

En total, el Hotel De La Reconquista reúne 142 habitaciones que van desde la más sencilla hasta la suite más lujosa. La primera, por un valor de 134 euros por noche y la última, por 484 euros la noche. Las joyas de el establecimiento son sus dos Suites Reales, situadas en su zona más exclusiva y con balcones localizados en la fachada barroca. Cada una cuenta con un dormitorio independiente, un cuarto de baño de mármol con bañera de hidromasaje y un salón de ambiente clásico, decorado con materiales nobles y alfombras de la Real Fábrica de Tapices. Además, con piezas de arte y antigüedades de gran valor.

La suite del Hotel De La Reconquista. Hotel De La Reconquista.

En su página web, el hotel se describe como un "símbolo". Y es que, más allá de ser un alojamiento, es "el lugar donde reside el saber y el talento". De igual forma, es un complejo que reúne "tradición, lujo, nobleza y más de 200 años de historia". Su construcción data de 1752 y durante más de dos siglos fue un hospicio y residencia de niños. Fue en 1974, cuando se inauguró como un hotel.

Este complejo, que ha sido catalogado como Monumento Nacional, está situado en el centro de Oviedo, a pocos minutos del Teatro Campoamor. Cuenta con un centro de convenciones con más de 9.000 metros cuadrados, una capilla de planta octogonal, espacios gastronómicos, más de 16 salas para la celebración de eventos, dos peluquerías y una galería comercial.

'Clean & Safe'

El hotel donde se celebrarán los Premios Princesa de Asturias garantiza a sus huéspedes todas las medidas de seguridad para hacer frente a la crisis del coronavirus. La cadena Eurostars ha desarrollado el plan Clean & Safe, que busca minimizar los riesgos de contagio de todas las personas que pasen por sus establecimientos.

De la mano de profesionales cualificados, el grupo hotelero ha ideado actividades de limpieza y desinfección que siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Además, protocolos diseñados para limitar la interacción social, la digitalización de los procesos que eviten el contacto y el tiempo de espera y nuevas fórmulas y medidas de servicio y consumo. Todo esto, sin alterar la calidad y la experiencia de sus huéspedes.

La ceremonia

Hace una semana, la Fundación Princesa de Asturias confirmaba la nueva locación de la ceremonia. Comprometida con la preservación de la salud de las personas han tomado todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de expansión del virus.

Este año, no se le ha solicitado a los premiados que viajen a Asturias para asistir a la ceremonia. No obstante, aquellos que expresen por iniciativa propia su intención de desplazarse y que residan en territorios cuyas restricciones para viajar lo permitan, podrán hacerlo si lo desean. Aun así, todos los galardonados, asistan o no a la ceremonia, recibirán la escultura, la insignia, el diploma y la dotación económica de 50.000 euros.

La Familia Real, antes de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2019. Gtres

Los Premios Princesa de Asturias se celebrarán este viernes, a partir de las 18:30 horas, en el Salón Covadonga del Hotel De La Reconquista, que está estrechamente vinculado a la historia de la Fundación Princesa de Asturias. Y es que fue allí, el 24 de septiembre de 1980, cuando se firmó el acta de constitución de la institución, en presencia del entonces Príncipe de Asturias, actual rey Felipe VI, el rey Juan Carlos (82) y la reina Sofía (81).

La ceremonia, que solo reunirá a premiados y autoridades, será retransmitido por televisión y diferentes redes sociales.

