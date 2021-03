Alicia Peña, sobre Jorge Pérez: "Es el modelo de padre ideal que debería existir en la sociedad"

Hace un año Jorge Pérez (37 años) triunfaba como el concursante más aclamado de la última edición de Supervivientes. Lejos de participar en polémicas, demostraba ser una persona sensata, sana, con ganas de luchar y no rendirse. Así, consiguió el cariño y el aplauso de la audiencia, que le permitieron alzarse con la victoria el 5 de junio de 2020, ganando el cheque de los 100.000 euros de premio. Pero más allá del dinero, desde entonces, el cántabro ha obtenido muchos más logros que han cambiado su vida y la de su pareja, Alicia Peña Humada, cuyo nombre también ha acaparado titulares de la prensa rosa en los últimos meses.

Y es que el Guardia Civil no solo ganó el reality por sí mismo, sino también por la gran defensa que tuvo por parte de su esposa, quien a día de hoy recuerda esas semanas con mucha emoción, pero también con algunas dificultades. Así lo ha confesado ella misma en una conversación con JALEOS, en la que ha desvelado algunos detalles acerca de su vida privada y la de Jorge.

Alicia Peña, en su trabajo como coach. Instagram

¿Cómo es un día a día de Alicia?

Me levanto, hago un poco de deporte, mis ejercicios de visualización y agradecimiento, desayuno y me voy a trabajar. Trabajo durante seis horas en banca y luego voy a recoger a mis hijos – algunas veces con mi marido – y comemos todos en casa. Tengo la gran suerte de que Jorge prepara unas comidas excelentes. Después hago la siesta y tras haber descansado un poco me dedico a los niños. Los acompaño en las tareas, paseamos por el monte, jugamos, cenamos, leemos cuentos… Y sobre las 21:00, cuando se acuestan, me pongo a trabajar en todo lo referente a mis libros y conferencias.

¿Cuándo empezó como coach?

Llevo más de 15 años trabajando en banca y el coaching es algo a lo que me ha llevado la sociedad. Estudié Derecho y Empresas y un máster en Banca y Mercados Financieros. Pero no fue hasta hace dos años cuando descubrí esta pasión y me atreví a escribir la trilogía Tú eres tú Súper Poder, La Victoria del Superhéroe y Domino mi Poder. Siempre me había gustado todo el tema del crecimiento personal y ayudar a los demás. Desde muy pequeña tuve el ejemplo de mi abuelo Emilio, quien me enseñó que siempre hay que buscar un para qué.

Mientras Jorge estuvo en Supervivientes, usted se ganó el cariño y el respeto de la audiencia. ¿Cree que eso la ha ayudado a impulsar su carrera como coach y escritora?

Claro que sí. Gracias al triunfo de Jorge mi trabajo se ha podido ver más y me ha podido conocer mucha gente.

Desde que Jorge participó en el reality se han convertido en una pareja mediática. ¿Ha sido difícil?

No, no está siendo nada difícil. Al revés. Estamos súper agradecidos con la respuesta de la gente. Ha pasado más de un año y no hay día que no nos recuerden. Eso para nosotros es gratitud.

Alicia Peña en el plató de Mediaset mientras Jorge Pérez concursaba en 'Supervivientes'. Instagram

¿Cómo recuerda esas semanas en las que Jorge estuvo en Supervivientes?

Ahora, cuando ya ha pasado un año, es cuando estamos siendo conscientes de todo. En aquel momento estábamos tan enfocados en el día a día, en hacerlo bien, buscando que Jorge ganara… Fue muy bonito y lo recuerdo con mucha emoción, pero también fue duro. Fue en la época del confinamiento en la que estaba sola con mis tres hijos.

¿Tuvo ayuda durante ese tiempo?

Hasta que fui al plató estuve yo sola con los niños. Pero lo recordamos muy bonito. Los cuatro juntos viendo a su padre en la televisión. Nos hemos quedado con buena sensación. Lo más complicado comenzó cuando me tocó ir a la televisión. Mi padre me acompañaba mientras mi madre se quedaba con mis hijos. Salíamos a Madrid a las 18:00, teníamos el programa a las 22:00 y a las 02:00, cuando terminaba, regresaba para seguir la rutina con mis pequeños.

¿Cómo hizo para compaginarlo con su trabajo?

Me cogí una excedencia y dejé de trabajar 15 días después de que comenzó el confinamiento. Si no hubiese sido imposible

¿Cómo es Jorge como padre?

Es un súper papi. Es amoroso con los niños, está orgulloso de ellos y los ayuda muchísimo. Yo estoy feliz. Es un padre súper implicado. Podría decir que es el modelo de padre ideal que debería existir en la sociedad. Somos un equipo. Cada uno hacemos todo y pasamos mucho tiempo con ellos.

Jorge Pérez y Alicia Peña, en una imagen compartida en redes sociales. Instagram

¿Y cómo es como pareja?

Otro súper Jorge. Como pareja cada día crecemos un poquito. Cada día aprendemos a hacerlo mejor. En las relaciones se aprenden de cuando fallas, cuando reconoces que lo has hecho mal, cuando la otra persona te impulsa a hacerlo mejor. Somos una pareja que intentamos mejorar cada día y demostrar a nuestros hijos que hay que estar con la persona que se quiere y respeta.

¿Esa ha sido la clave de su relación?

La clave es dar y no reclamar.

En esta conversación ha desvelado que Jorge es muy buen cocinero. ¿Cuál es su plato estrella.

La lasaña es perfecta. Pero también hace muy ricas las cremas de verduras.

¿Usted se animaría a ir a un reality?

Ahora mismo no. Todavía estoy de resaca de Supervivientes. Nunca se sabe, pero ahora no.

¿Y a participar en algún programa de televisión?

Estar en la televisión es muy cómodo, gratificante y bonito porque tu mensaje llega a través de la pantalla. Imagínate llevar la enseñanza de Tú eres tu Súper Poder a la televisión. Mi objetivo siempre es llegar a cuanta más gente mejor. Así que yo me enfrentaría a lo que sea para que mi mensaje llegue a más personas y transforme más.

¿Cómo se sintió los días que acudió al plató?

Me sentí súper cómoda. La tranquilidad que me daban los compañeros, la gente… Es un trabajo impresionante el que hay detrás de las cámaras. Son muy profesionales y agradables. Hay un equipazo.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Hay que estar siempre creando. Hace poco empecé a hacer mentorías y estoy súper contenta. De momento mi propósito es seguir con eso y aunque sí tengo proyectos, me gusta ir paso a paso. Primero asentar unos y después empezar otros.

