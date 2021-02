Jorge Pérez, a un año de aceptar su proyecto más importante: así ha cambiado su vida y la de su familia

Ha pasado un año desde que Jorge Pérez (37 años) se convirtió en el décimo concursante confirmado de Supervivientes 2020. En ese momento solo era un Guardia Civil que había revolucionado las redes sociales en 2018 por aparecer vestido de uniforme en una campaña promocional del cuerpo policial. Pero ahora, 12 meses después de aceptar ser parte del reality, su vida es muy diferente.

Jorge Pérez se convirtió en el concursante más aclamado de la última edición de Supervivientes. Lejos de participar en polémicas, demostró ser una persona sensata, sana, con ganas de luchar y no rendirse. Así, consiguió el cariño y el aplauso de la audiencia, que le permitieron alzarse con la victoria el 5 de junio de 2020, ganando el cheque de los 100.000 euros de premio. Pero más allá del dinero, desde entonces, el cántabro ha obtenido muchos más logros que han cambiado su rutina.

Jorge Pérez, durante la promoción de 'Supervivientes 2020'. Gtres

Tras salir del programa, Jorge desveló que dejaba aparcado su trabajo en la Guardia Civil. Sin embargo, aseguró que su vocación siempre estaría intacta. "Mi decisión al respecto ha sido cogerme un tiempo para poder disfrutar con mi familia y embarcarme en nuevos proyectos, pero eso no me desvincula de la Guardia Civil, de hecho, si decidiese reincorporarme pasado este descanso, lo haría totalmente orgulloso y con la misma dedicación que lo he hecho siempre", dijo a JALEOS el cántabro, quien tras un breve período de descanso no ha dejado de aceptar nuevos retos en los que también está saliendo victorioso.

Uno de los primeros fue en agosto de 2020, en la academia Prefortia, como docente de pruebas físicas. "Yo estaré allí para ayudaros, asesoraros y para contaros un poco mis vivencias y mi experiencia. Con trabajo duro y esfuerzo todo se consigue", comentó entonces a través de su cuenta de Instagram, donde se evidencian sus otros proyectos. Y es que, a la vez que trabaja en la formación de futuros guardias civiles, Jorge Pérez ejerce de modelo e imagen de reconocidas firmas.

Pero más allá de las redes, su talento y popularidad también lo han llevado a hacerse un hueco en la pequeña pantalla. Desde septiembre de 2020, el ganador de la última edición de Supervivientes forma parte de la plantilla de Telecinco, como colaborador del Fresh, la sección de Ya es Mediodía.

El pasado mes de diciembre, además, fue elegido por la cadena privada Cantabria Televisión para presentar las campanadas, por haber sido uno de los cántabros que más había destacado en el año que terminaba. Jorge compartió esta experiencia con su inseparable mujer, Alicia Peña Humada, cuyo nombre también ha acaparado titulares de la prensa rosa en los últimos meses. Ambos fueron los responsables de tomase las uvas con la audiencia local para dar la bienvenida al 2021. Lo hicieron desde el plató de la cadena, con una retransmisión que comenzó en torno a las 23:45 y que sirvió de antesala a la Gran gala de año nuevo.

Jorge Pérez, en su primer día como colaborador de televisión. Telecinco

Semanas antes, Jorge y Alicia también habían trabajado juntos en un bonito proyecto. El 19 de diciembre, la pareja había sido la encargada de inaugurar La ruta de tus Sueños, una cita muy especial para los niños que tenía como objetivo conocer al Ratoncito Pérez y su familia, mediante una ruta de senderismo de 15 minutos. El evento nada tenía que ver con citas mediáticas o platós de televisión. Estaba centrado en la importancia de la familia, la naturaleza y el deporte, tres aspectos que abandera la pareja en su día a día y junto a sus tres hijos.

Sin duda, estos últimos 12 meses han estado llenos de éxitos para el ganador de Supervivientes 2020, cuya popularidad también ha ayudado a impulsar los diferentes trabajos que lleva a cabo su mujer, con quien forma un tándem perfecto. A pesar de tener un perfil más discreto que el concursante de realities, Alicia Peña ha destacado por sus conferencias, libros de autoayuda y hasta por su tienda online, en la que vende mochilas de tela tipo saco, mascarillas, blocs de notas, bolígrafos y pulseras o botellas de agua reutilizables. En todos ellos aparece estampado el título de su último libro, Tú eres tu súper poder, y la marca registrada del nombre y apellidos de la autora, Alicia Peña Humada.

