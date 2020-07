Jorge Pérez desvela su experiencia más dura como Guardia Civil: "Lo peor ha sido perder compañeros"

El nombre de Jorge Pérez (37 años) comenzó a sonar con fuerza por primera vez en España gracias a una fotografía compartida por la cuenta oficial de la Guardia Civil el 7 de marzo de 2018 que se hizo viral en cuestión de horas. Se convirtió enseguida en Trending Topic en Twitter y todos los medios quisieron hacerse de eco de la identidad de aquel atractivo miembro de la autoridad patria.

Dos años después, el hombre que solo era una bella cara vestida de uniforme se ha convertido en el concursante más impecable de la última edición de Supervivientes que se ganó el cariño y el aplauso de millones de espectadores por méritos propios. Lejos de participar en polémicas y discusiones, Jorge demostró ser una persona sensata, sana, con ganas de luchar y no rendirse y con la fe puesta en la bondad de sus compañeros, un valor que ha aprendido gracias a su mujer. La audiencia quedó tan cautivada con su personalidad que le alzó con la victoria del reality y ganó así el cheque de los 100.000 euros de premio. Pero además de dinero, Pérez asegura haber ganado mucho más...

¿Cómo ha cambiado su vida desde que ganó Supervivientes?

Desde luego a mejor, tomando otra perspectiva de la vida, valorando todo mucho más, dando importancia a lo que es realmente importante y valorando cada detalle al máximo.

Jorge alcanzó la victoria de 'Supervivientes 2020'.

¿Ha gastado ya parte del dinero del premio o sabe ya en qué va a gastarlo?

La gente me pregunta mucho por el dinero del premio, y en realidad hasta varios meses después no se hace entrega del dinero al ganador, pero como ya dije, una parte irá destinada a la asociación creada por mi mujer a principios de año para ayudar a niños desfavorecidos, así como otras causas benéficas, lo demás, como hemos hecho siempre, invertir en momentos.

¿Qué amistades reales le han quedado del concurso? ¿Con quién sigue en contacto?

Por suerte, muchas, hablo de manera fluida con Albert Barranco (25), Rocío Flores (23), Elena Rodríguez (47), Ana María Aldón (42), Ferre (26), Nyno Vargas (26), Álejandro Reyes (20) y Antonio Pavón (38).

¿Qué opinión tiene de la polémica que está envolviendo a Fani Carbajo, que fue compañera suya en la isla, y que la han tildado de 'hipócrita' con su novio en La casa fuerte?

Si su relación es sana o no, ellos son los únicos que realmente lo saben, yo de lo que puedo hablar es de lo que conocí de Fani en la isla y siempre tuvo palabras de cariño hacia su chico.

¿Qué fue lo primero que hizo al llegar a casa tras su victoria?

Ir a la montaña con mi familia unos días, necesitaba reconectar con una naturaleza diferente a la que estaba acostumbrado a ver después de casi cuatro meses, y sobre todo, a reconectar con mi mujer y mis hijos, todos necesitábamos ese tiempo juntos nosotros solos.

¿Qué le han dicho sus hijos?

Que no me vaya más tanto tiempo… (risas), la verdad es que están muy contentos de verme en casa más que por el propio hecho de haber ganado el concurso, por lo que más me preguntan son por mis "marcas" y cicatrices, en realidad tengo muchas…

En 2018 esta foto que compartió la Guardia Civil se hizo viral y el nombre de Jorge empezó a sonar con fuerza. RRSS

¿Ha tomado ya una decisión acerca de si dejar definitivamente o no la Guardia Civil?

Mi decisión al respecto ha sido cogerme un tiempo para poder disfrutar con mi familia y embarcarme en nuevos proyectos, pero eso no me desvincula de la Guardia Civil, de hecho, si decidiese reincorporarme pasado este descanso, lo haría totalmente orgulloso y con la misma dedicación que lo he hecho siempre.

¿Guarda con especial recuerdo algún momento, actuación o suceso concreto de su etapa en la Guardia Civil?

Creo que no podría quedarme con uno en concreto, participar en diferentes rescates, ver la mirada de las personas cuando te ven llegar, sentir ese agradecimiento tan real y sincero, de verdad que el famoso "la satisfacción del deber cumplido" llega a lo mas profundo del alma.

¿Qué fue lo más duro que ha vivido estando en el Cuerpo de la Guardia Civil?

Perder compañeros. Dejémoslo ahí.

¿A qué quiere dedicarse si deja la Guardia Civil?

Me atrae todo aquello que me haga sentir cómodo y con lo que disfrute, como he hecho siempre, no creo en que todo valga por dinero y así lo estoy haciendo.

¿Se ve como colaborador o presentador en Telecinco?

Como he dicho anteriormente, siempre que fuese algo en lo que yo estuviese cómodo y fuese yo mismo, estaría encantado, claro que sí.

Su mujer se ha ganado el cariño y respeto de toda la audiencia y se ha visto la solidez de su matrimonio, ¿cómo se conocieron?

Los dos trabajábamos los fines de semana en unos pubs poniendo copas, una noche en un descanso entró con unas amigas donde yo trabajaba y nos presentaron, fue un flechazo a primera vista, nos fuimos conociendo y 15 años después nos encontramos con nuestra familia numerosa y nuestro amor mejor que el primer día.

Jorge y Alicia Peña muestran siempre su sintonía y amor mutuo. RRSS

¿Cuál es el aspecto que más destaca de su mujer?

Lo que ha podido descubrir la gente en mi paso por Supervivientes; creer en las personas. Ella me ha defendido como lo ha hecho porque cree en mí. Cree en las personas, en la bondad y el potencial que hay dentro de todos y cada uno de nosotros, solo hay que buscarlo y encontrarlo.

¿Y ella de usted, cuál cree?

Creo que habría que preguntárselo a ella…

¿Le han contado sus compañeros de la Guardia Civil cómo vivieron la crisis sanitaria y el confinamiento?

Sí, he hablado con ellos, así como con amigos que están destinados en diferentes Puestos y Unidades y realmente ha sido para alabar el trabajo que han hecho durante estos meses, sumado a que cuando todo comenzó no disponían de los medios suficientes para protegerse ellos mismos, para mí, son auténticos héroes.

¿Cómo lo vivió su familia?

Pues no ha sido fácil… imagina estar confinado en casa con tres niños pequeños, sumado a que tu pareja está en "la otra parte del mundo" y te haces tres días a la semana seiscientos kilómetros entre ida y vuelta para defenderle en un plató de televisión… mi mujer es la auténtica superviviente.

Como guardia civil, ¿como está viendo la actuación del Gobierno? ¿Qué cambiaría?

Como Guardia Civil no debo pronunciarme sobre ello, pero en algo de tal envergadura, todo es poco.

En un futuro: ¿qué preferiría: que sus hijos se dedicaran a la televisión o se adentraran en la Guardia Civil?

Siempre hemos creído que deben dedicarse a lo que realmente les haga feliz, jamás les hemos condicionado para que sean algo que nosotros queramos que sean, sea cual sea su camino, nosotros estaremos ahí para apoyarlos.

La familia al completo en la comunión del hijo mayor de Jorge y Alicia.

¿Participaría en otro reality? ¿Cuál?

De momento no me lo planteo, un reality es algo que desgasta mucho psicológicamente y aún estoy asimilando todo lo vivido en Supervivientes, pero nunca cierro las puertas totalmente a nada.



¿Qué sueño le queda por cumplir?

¡Muchos! La vida es un regalo único en un viaje de ida que tiene fecha de caducidad, creo firmemente en ello, por eso hay que estar siempre ilusionado y buscar sueños por cumplir continuamente, no dejar nunca de ilusionarse por las cosas.

