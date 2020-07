De "este programa es de rojos y maricones" a su discurso antitaurino: las polémicas de Jorge Javier

50 años. Jorge Javier Vázquez cumple, este 25 de julio, 50 años. Medio siglo. Hace más de veinte años que el filólogo comenzó su andadura televisiva. Ana Rosa Quintana(64) y Rosa Villacastín (73) confiaron en él y se convirtió en el rostro del espacio de Extra Rosa. Un espacio al que le siguieron otros colaboraciones como Sabor a ti o Día a Día de María Teresa Campos (79).

Eso sí, su fama comenzó un imparable in crescendo en 2003 con Aquí hay tomate co-presentado con Carmen Alcayde (47), centrado en el mundo rosa que fomentó el reconocimiento que tiene hoy en día y, tras la cancelación del programa, llegó su gran era en Telecinco.

Jorge Javier que comenzó como colaborar es, actualmente, una de las grandes estrellas de Mediaset. Sálvame, Gran Hermano, Gran Hermano VIP y Supervivientes son sus grandes formatos. Su rostro se ha convertido, prácticamente, en una apuesta para la cadena. Su éxito ha provocado que sea uno de los pocos intocables de Paolo Vasile con un contrato blindado.

Muchos años frente a la pantalla y muchos otros siendo un personaje público han provocado que protagonice, cree o siembre algunas polémicas que perduran intactas en las memoria.

Por ejemplo, ¿quién puede olvidar ese famoso Día del Orgullo en el que quitó el micrófono a una joven Pilar Rubio (42) con cierta falta de equilibrio? Hace diez años la actual mujer de Sergio Ramos (34) se encontraba haciendo un reportaje sobre ese día y apareció en escena Jorge Javier, con la camisa remangada y con uno nudo – dejando su, por entonces, torso desnudo a la vista – y quedaba patente la alegría que estaba sintiendo ese día.

También, cuando fue al programa de Youtube de Enrededos de María Teresa Campos sembraron cierta polémica sus comentarios sobre el amor. Cuando la icónica presentadora le preguntaba si esperaba o tenía deseos de encontrar pareja, Jorge Javier respondía que: "Si te acuestas con alguien y no se queda, malo porque no ha gustado, peor sí se queda, malo también, porque ya se queda como novio" a lo que añadía "puestos a elegir me encantaría que viniera un tío de 25 años".

María Teresa y Jorge Javier en el programa Enredados María Teresa Campos Instagram

Hay momentos polémicos suyos que incluso consiguen, con el tiempo, desatar algunas risas como, por ejemplo, cuando el 6 de julio en el plató de Telecinco estaban entrevistando a Violeta Mangriñan (24), concursante de Supervivientes, y decidió interrumpir la entrevista para comunicar que se marchaba del plató. Mirando a Violeta declaraba: "No es que te quiera hacer un feo pero es que tengo un vuelo mañana tempranísimo, te lo digo de verdad" y, después, echaba a correr mientras dejaba patentes sus ganas de iniciar sus vacaciones.

Sin embargo, una de sus mayores polémicas fue con la tonadillera. Una discusión que iniciaron tras la entrevista de Isabel Pantoja (63) en El Hormiguero de Antena 3. El conflicto comenzó de manera oficial con un monólogo de Jorge Javier dirigido a ella, "Sé que trabajo en un programa que durante mucho tiempo ha sido crítico con Isabel Pantoja pero durante ese tiempo he intentado mantener un escrupuloso silencio", comenzaba Jorge Javier. En el monólogo declaraba haberse sentido utilizado y que prefería "estar en la mierda que a su lado". Así, comenzó una guerra verbal diaria entre ambos que tuvo una larga duración.

Pero, sin duda, una de las frases que impactó con más fuerza en esta guerra verbal fue la emitió el presentador de Sálvame en dicho monólogo: "Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel, del trullo, del talego, que parece que viene de unas vacaciones de playa y le ha llovido, no señora, viene de la cárcel". Tras muchas riñas finalmente consiguieron poner un aparente punto final a este conflicto.

Jorge Javier durante su conflicto con Isabel Pantoja Mediaset

Ideología

Una de las facetas del presentador que más ha sembrado la polémica es su ideología. En innumerables ocasiones, Jorge Javier ha dejado entrever su pensamiento político durante la emisión de algún programa con frases que han causado un verdadero revuelo.

Así, 'el dueño del cortijo' - como se hace llamar -no ha dudado nunca en dar una opinión.

Por ejemplo, sobre el triángulo amoroso de Marta-Merlo-Alexia en el que aportaba su visión con frases como: "Si pasas una mala racha, no te folles a una facha". Alegar que él no va a dar voz al fascismo en el programa "al menos mientras yo esté presentando" o "este programa es de rojos y maricones", son sólo unas poquísimas muestras ideológicas de Jorge Javier en emisión entre un amplio abanico.

En este sentido su último dardo lo disparó contra su propia compañera de programa, contra Belén Esteban (46). Con ella se enzarzó en una tremenda discusión sobre la actuación del Gobierno durante el estado de alarma provocado por el Covid 19, que acabó con el catalán abandonando el plató y 'vetando' cualquier ideología con tintes de centro o de derechas o contraria a la suya. Hecho que ha propiciado que se le compare con una especie de dictador en las redes sociales.

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez Gtres

De la misma manera se ha mostrado contrario a las corridas de toros suscitando el malestar en el mundo taurino. "Manifiesto mi más absoluto rechazo al mundo de los toros. Lo siento. Creo que ya es una época que ya está bien. Ha sido objeto de inspiración de obras de arte, de pinturas, de novelas, de poesías, pero creo que la relación del ser humano con el mundo animal ha cambiado. Este país daría un paso muy importante si se desterraran por fin las corridas de toros en España".

