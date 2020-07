Jorge Javier Vázquez, sobre el amor: "Me encantaría que viniera un tío de 25 años"

Desde que a comienzos del mes de junio María Teresa Campos (79 años) estrenara su canal de Youtube, cada jueves se ha subido a la plataforma un nuevo capítulo de Enredados -nombre del espacio-. Esta semana la malagueña ha sorprendido a todos con su invitado de honor, el también presentador Jorge Javier Vázquez (49). Aunque han protagonizado alguna que otra discusión en los platós de televisión, los dos conductores tienen muy buena relación desde hace años. Algo que prevalece por encima de todo.

Durante su conversación, María Teresa Campos le ha preguntado al catalán si ahora mismo está dispuesto a conocer a alguien en el terreno sentimental. A lo que Jorge Javier, haciendo gala del sentido del humor que le caracteriza, pero también con las reflexiones que suele hacer, le ha confesado que: "Venga lo que venga ya es malo. Si te acuestas con alguien y no se queda, malo porque no te ha gustado, pero sí se queda, malo también, porque ya se queda como novio. Te van a desequilibrar igual".

El presentador Jorge Javier Vázquez ha visitado la casa de María Teresa Campos.

Jorge Javier Vázquez no tiene reparos a la hora de asegurar que no siente la necesidad de tener pareja, reflexión que explica así: "Estoy muy bien solo, durante muchísimos años de mi vida he estado buscando novio con tal de no quedarme solo". Una declaración a la que ha añadido unas palabras donde, sin embargo, deja la puerta abierta al amor si se tratase de un hombre más joven que él: "Puestos a elegir me encantaría que viniera un tío de 25 años".

El polifacético presentador de Sálavame ha estado charlando con la que fue su compañera de cadena sobre su ritmo profesional, tema sobre el cual la madre de Terelu Campos (54) ha querido compartir con él una reflexión acerca del trabajo en televisión: "El público de un día para otro dice 'ya no me gustas', pero lo malo es cuando no es el público quien lo dice".

Con ese comentario, María Teresa Campos vuelve a dejar claro que a ella no le echaron de la pequeña pantalla los telespectadores que la siguieron durante décadas, sino que un día alguien decidió no contar con ella en ningún formato. Jorge, sin embargo, ha confesado estar muy agradecido con todo lo que ha conseguido laboralmente. Y es que no todos los profesionales del medio cuentan en su haber con tantos éxitos como él. "Yo estoy sorprendido porque me ha ido muchísimo mejor de lo que esperaba y si llegado el momento me dicen 'no vengas más' pues... qué le vamos a hacer", ha dicho el de Badalona.

María Teresa Campos durante la última entrega de 'Enredados'.

Para el presentador, su juventud es una de las etapas que más le han marcado su vida. Un tema que también ha salido a relucir durante la entrevista que ha concedido a la que un día fue su jefa. Jorge le ha contado a María Teresa Campos que él nunca le confesó a su padre su orientación sexual, pero que este se enteró años después que su padre lo supo antes de fallecer. "Me enteré que ya sabía lo mío en una entrevista que di en un programa de televisión con mi madre. Mi madre me dijo: 'Una vez un chico te escribió una carta, la dejaste por ahí y tu padre la leyó'", ha contado con tono de nostalgia.

Una de las confesiones que más han llamado la atención del ahora productor teatral, ha sido que en los últimas semanas ha tenido que acudir hasta en dos ocasiones a la comisaría de Policía para poner denuncias de delitos informáticos. A consecuencia de las declaraciones políticas que ha hecho desde su espacio de Telecinco, Jorge Javier ha sido objeto de montajes en la red donde se bromeaba con su muerte. "Yo he tenido que ir dos días distintos para denunciar vídeos en los que me mataban", confiesa el denominado 'dueño del cortijo' de Sálvame, que vive así las consecuencias de su desahogo ideológico frente a las cámaras de televisión.

María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez durante la entrevista.

