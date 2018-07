Jorge Javier Vázquez busca su nuevo amor en una aplicación de citas

Jorge Javier Vázquez (47 años) ha comenzado una nueva etapa en su vida desde que hace a principios de 2018 pusiese fin a su relación sentimental de más de diez años con Paco. Desde entonces, el presentador no ha dejado de vivir su propia vida y ha seguido hacia delante con la mejor de sus sonrisas.

Esta semana, Jorge Javier se confiesa en la revista Lecturas que ha recurrido a una de las famosas aplicaciones de citas, tan de moda en la actualidad, para encontrar de nuevo el amor o a alguien con el que pasar un rato divertido en pareja...

"El caso es que yo me he abierto aquí un Grindr, aplicación que muchos gais utilizan para ligar -lo explico para lectoras como mi madre-, y he utilizado una fotografía que me hice en la República Dominicana para Lecturas. Salgo muy mono, con un jersey de canalé, sentado en plan muy casual con las piernas cruzadas. Por ahora, no tengo mucha suerte. Los planes que me salen están a ciento cincuenta kilómetros, así que el rollo sexual parece descartado en este viaje", confiesa el presentador.

Está claro que Jorge Javier Vázquez no tiene miedo a enamorarse de nuevo y ha querido romper el tabú y reconocer públicamente algo que muchas personas tratan de ocultar. No es la primera vez que un famoso se postula a favor de este tipo de aplicaciones. Hace unos meses, María León (33) confesaba que aunque todavía no había utilizado ninguna, no dudaría en hacerlo si llegase el momento oportuno para ello.

[Más información: Jorge Javier confiesa sus problemas para ligar: "Me da apuro bajarme Grindr"]