Jorge Javier, tras poner en venta su patrimonio: "Quiero sentirme libre para decir 'adiós muy buenas'"

Si el límite está en el cielo, Jorge Javier Vázquez (47 años) debe estar volando entre las nubes. Reto que se propone, meta que consigue. Y con recompensa. En el teatro Tívoli de Barcelona estrenará el próximo 20 de julio la comedia musical Grandes éxitos, que protagoniza junto a una gran voz, la actriz y cantante Marta Ribera (47). La artista, en broma, comentó que cuando le dijeron que iba a interpretar una obra junto a él, exclamó: "Antes friego la Gran Vía desnuda". Más de la mitad de la taquilla ya está vendida.

El próximo 25 de julio, el presentador cumplirá 48 años. Más bronceado y delgado que nunca, Jorge Javier está que se sale. Parece que la ruptura con Paco, su última pareja durante una década, no ha dejado mella en él. O, por lo menos, no deja traspasar las penas. El chico de oro de Telecinco ha concedido una entrevista a JALEOS para hablar de cómo es su vida en la actualidad.

El catalán junto a su compañera de reparto, Marta Ribera. EL ESPAÑOL

A estas alturas, ¿qué aporta un musical a su vida?

Es como comenzar de cero con algo que me apasiona y me encanta. He materializado un sueño. Tenía muchas ganas de hacer algo con músicos en directo y al lado de alguien tan maravillosa como Marta.

¿Se ha dado cuenta de que el ser humano no tiene límite y que todo se puede hacer realidad?

No sé si tanto, pero, desde luego, lo que hay que hacer es intentarlo. Y, sobre todo, no dejarte llevar por el qué dirán. Supongo que la edad tiene algo que ver porque te puedes echar muchas cosas a la espalda.

Hace unos días el maestro Joao le leyó el trasero en televisión y dijo que tendría un destino muy atropellado

¿Eso dijo? Pues la verdad es que no estaba muy atento. Me gusta hacer muchas cosas, estar cambiando y probando algo nuevo porque sino me aburro.

Ha puesto su casa y su piso de Madrid en venta, ¿qué necesidad tiene de romper con el pasado?

No es una necesidad. Quiero sentirme libre. No deseo tener ningún tipo de atadura. Quiero tener la libertad de decir 'adiós muy buenas' y largarme fuera a vivir una larga temporada. ¿Sabes? No quiero estar pendiente de casas y pisos. Lo hago para tener más libertad de movimiento.

Jorge Javier posando. EL ESPAÑOL

Y si se queda en Madrid, ¿sería de alquiler?

Sí, sí. Me gustaría irme no muy lejos de la ciudad, en un sitio con terreno para tener a mis animales y a otros perros que quiero adoptar.

Su compañero Jordi González (55) siempre había dicho que quería irse a Australia, ¿qué destino elegiría usted?

Me gustaría un sitio con playa y con un buen clima porque hemos pasado un invierno terrible. Me gustaría estar tres o seis meses fuera y saber lo que significa ser anónimo. Pero aún me quedan dos años con Mediaset.

En casa tiene cuatro grandes joyas que son sus galgos, ¿qué le gustaría decir para concienciar y evitar el maltrato animal?

Creo que es cuestión de sensibilidad y educación y, a este respecto, en España estamos avanzando muchísimo. Tenemos que estar siempre muy pendientes de que todo esto no vaya a más. Las cosas van mejorando y hemos de ser optimistas.Pero aún nos queda muchísimo ya que hay países en los que el abandono es cero.

Tras su ruptura sentimental con Paco después de diez años, ¿su corazón está para muchos trotes?

(Pensativo) Fíjate que ni yo mismo me reconozco. No tengo ganas de nada. Fundamentalmente quiero descansar. Me encantaría tener el cuerpo más jotero, pero me da rabia que no sea así. Debe ser la edad.

¿Qué ha de tener y no ha de tener ese nuevo hombre?

Quita, quita, tampoco quiero que me llegue nadie. Y mucho menos estable. Que me dejen un poco en paz. Eso sí, que me lleguen muchos 'álguienes'.

El presentador posando en el Tívoli. EL ESPAÑOL

¿Qué le pareció la dimisión de Màxim Huerta (47)? ¿Cree que lo tenía que haber hecho?

Creo que era la única solución que le quedaba y lo hizo muy bien porque sino le habrían hecho la vida imposible. Ha sido un primer paso en este nuevo gobierno que ha estado muy bien.

La noticia del día ha sido la entrada de Urdangarin (50) en prisión, ¿qué cree que va a pasar a partir de ahora?

Pues no tengo ni idea. No estoy muy al tanto. Me parece muy bien que esté en prisión porque se cumple lo que han dictado los jueces.

¿Y que la infanta Cristina (53) se haya ido de rositas?

Es que ya te digo. No tengo ningún tipo de conocimiento respecto al tema.

Tras el éxito de su novela La vida iba en serio, ¿para cuándo la siguiente?

No tengo nada que contar. Escribir exige una disciplina que no puedo tener en estos momentos ya que estoy muy metido en el teatro.

¿Qué banda sonora se pone cuando está triste por una ruptura, un fracaso profesional o una pelea con algún amigo?

Siempre me pongo música para alegrarme y últimamente me carga las pilas Nino Bravo.

