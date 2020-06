Jorge Javier y Belén Esteban protagonizan la bronca más fuerte de la historia del 'Deluxe'

Jorge Javier Vázquez (49 años) y Belén Esteban (46) han sido los protagonistas absolutos de la noche de este sábado por la monumental bronca en la que se enzarzaron en directo. 102 días hacía que la colaboradora no pisaba el plató de Sálvame -ni tampoco el de Deluxe- y lo hacía, como suele ser habitual tras semanas o meses de ausencia, concediendo una de sus clásicas entrevistas. O lo que en el argot televisivo se conoce como 'Belenazo' -las audiencias suelen acompañar a la de Paracuellos en estos casos-.

Pero la entrevista de este sábado fue diferente. Belén Esteban venía dispuesta a plantar cara a sus compañeros, aunque apenas tuvo tiempo de reacción cuando de repente comenzó a dar su opinión sobre la "mala gestión" del Gobierno respecto a la crisis del coronavirus.

En los primeros momentos de la entrevista, Vázquez escuchaba el discurso de Belén con cautela, a veces aportaba algún comentario con su habitual punto de sarcasmo. "Deberías hacerte epidemióloga", le llegó a espetar.

Pero Belén prosiguió. Criticó a todos los gobernantes y solo salvó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (45). Su situación como persona de riesgo al ser diabética y el hecho de convivir separada de su marido durante meses al ser éste también una persona vulnerable a la Covid-19 -trabaja como conductor de ambulancias-, provocó que Esteban monopolizara y personalizara su argumento afirmando que ella "sabía de lo que hablaba".

Pero hubo una frase que hizo estallar a Jorge Javier Vázquez. En su momento del debate, Belén Esteban le dijo que "él no lo había vivido", algo que molestó profundamente al presentador, que respondió a la tertuliana con lo siguiente: "No me pongas en un lugar en el que no estoy. No vayas con ese rollo barato porque por ahí sí que no voy a pasar. ¡Y elevo la voz! ¡Estoy hasta las narices de ese discurso de tú eres de una manera y yo otra! Tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya y no lo cuento. No vayamos por ahí porque me voy a cabrear y mucho".

El tono de la riña fue aumentando y Jorge Javier proseguía: "¿Y mis hermanas en qué te piensas que trabajan? ¡Basta ya! No voy a consentir que vengas tú que vengas a darme lecciones de absolutamente nada. Belén, no. Tú no lo has vivido de manera única. Hay gente ahí que ha sufrido muchísimo más que tú y por eso por respeto me estoy callando. A mí no me pongas en ese nivel. ¿Te ha quedado claro o no?".

El momento en el que Vázquez hace esa pregunta a Belén, la colaboradora, en silencio, rompe a llorar aunque intentó contenerse. El culmen de la máxima tensión llegó cuando Jorge Javier admitió que no le apetecía continuar haciendo la entrevista a Esteban y optaba por abandonar el plató. Era Lydia Lozano (59) quien tomaba las riendas del programa, se ponía el pinganillo de Jorge Javier que la conectaba con la dirección y empezaba a entrevistar a una Belén que quedaba rota de dolor.

Belén Esteban se rompe tras la bronca con Jorge Javier Vázquez.

Aunque hizo varios amagos de querer irse, Esteban aguantó hasta el final de su colaboración en el Deluxe. A la salida, ella salía por la derecha y Jorge entró por la izquierda, sin mirarse las caras, para hacer relevo a Lydia, su sustituta.

Será el próximo martes 23 de junio cuando conductor y tertuliana coincidan de nuevo en un plató de televisión. La colaboradora se incorpora, por fin, y tras más de tres meses de confinamiento a su puesto de trabajo en Sálvame Limón, Naranja y Tomate.

