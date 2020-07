La 'jet set' de Marbella se queda sin eventos por culpa del coronavirus

El último baile de la jet set ha sido cercenado por el coronavirus. El Covid 19 ha hecho mella en los veranos de Marbella. La ciudad de las celebraciones filantrópicas por antonomasia en el estío, ha colgado en la mayoría de sus aforos el cartel de "se suspende".

Galas benéficas, eventos y fiestas como The Legendary Party en el Marbella Club, no tienen cabida en el calendario de este año. La única fiesta que sobrevivirá será la de Antonio Banderas (59 años): Starlite, que según su promotora, Sandra San Juan: "sigue adelante, con todas las medidas de seguridad y aforo reducido".

Pero no todos piensan igual que la empresaria canaria. El marido de Olivia de Borbón (46), el empresario Julián Porras, explica a JALEOS que este año anula el mítico The Legendary Party "porque hay que ser responsables y no está España para fiestas".

Starlite es una de las pocas galas que mantienen su programación este verano. Gtres

Los aristócratas apenas aparecen en los cenáculos marbellíes. Muchos como los Hohenlohe se han atrincherado en sus fincas privadas donde celebran sus exclusivos jolgorios a puerta cerrada como en los viejos tiempos. Así lo hacen Hubertus (61) y Simona de Hohenlohe que pasan el verano entre Marbella y Ronda.

En el reducto de Las Monjas, la que fue la finca del Príncipe Alfonso, esta semana han dado cita a flamencos como El Cigala (51) o Farruquito (37) y allí se han montado su particular zapateo: "Así pasamos este raro verano, que no sabemos por dónde va a salir. Solo tenemos el día a día y tratamos de disfrutarlo como podemos", comenta Simona de Hohenlohe a este medio.

The Legendary Party, la fiesta del verano

The Legendary Party se ha suspendido este año a causa del covid-19. Gtres

The Legendary Party es una fiesta de sonrisas, emociones, abrazos y besos. Y por honradez moral, responsabilidad, respeto a situaciones personales y España en general, pospongo para el verano que viene mi querida, nuestra querida fiesta": Así nos habla un apenado Julián Porras, informando que este año no abrirá las puertas de El Patio de Marbella Club para albergar a sus amigos en el quinto aniversario del evento internacional.

La que sin duda era "el fiestón de la jet" no verá la luz. "Esta fiesta -sigue Julián- nace mirando al cielo junto a Hubertus Hohenlohe, gracias al conde Rudy y La Princesa Rana que me dieron la idea. Nació para vivir en el presente una noche especial mirando a las estrellas en un sitio único".

El yerno de Paco de Borbón describe su fiesta como "sorprendente, emblemática, emocionante, loca, eufórica, familiar, desinhibida, mediática, legendaria". Y añade: "Ahora sería imprudente hacer un festejo así. El año que viene volveremos a besarnos de nuevo, siempre viene gente de todo el mundo, es un recuentro de la aristocracia de Europa y yo no podía permitir que pudiese pasar algo allí con tanta gente. Es lo más responsable que puedo hacer".

La gala del cáncer, la más antigua

La gala contra el cáncer recaudaba el 40% de los fondos de la AECC Marbella. Gtres

De la misma manera que Julián Porras piensa Maika Pérez de Cobas, presidenta de la sede de AECC en Marbella, que también ha adelantado a JALEOS que la Cena de Gala de AECC Marbella este año queda suspendida a causa de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

La gala más antigua de Marbella se ha visto afectada por las medidas del coronavirus. Su presidenta nos explica que "suspender la Gala de Marbella ha sido una decisión muy difícil de tomar porque los beneficios que genera suponen el 40% del presupuesto anual de AECC Marbella, pero entiendo que por responsabilidad y por la salud de nuestros amigos, voluntarios y trabajadores de AECC es lo mejor en las circunstancias actuales".

"El Covid 19 -prosigue Maika- ha provocado una emergencia en cáncer en tres aspectos fundamentales: emergencia emocional en los pacientes, que nos demandan una mayor atención; emergencia social de nuestros beneficiarios, que nos están solicitando más ayudas; y emergencia en ciencia, porque muchos proyectos de investigación se han parado a causa de la pandemia. Por todo esto, y para paliar en parte la fuerte pérdida de ingresos, nos hemos reinventado y vamos a organizar el mejor torneo de golf". Este evento filantrópico es de los más celebrados en Marbella y donde se dan cita más celebrities por metro cuadrado. En la cena del año pasado se pudo ver a Ana Obregón (65), que se deshizo en elogios de las ayudas que recibe esta asociación para las ayudas contra el cáncer y donde tuvo unas bonitas palabras para su hijo Álex, que por aquel entonces había experimentado una mejoría en su enfermedad.

Ana Obregón dedicó un bonito mensaje a Álex Lequio en la gala del año pasado. Gtres

Por su parte, la gala de Global Gift, que organiza María Bravo, y que cuenta con el apoyo de la actriz Eva Longoria (45), anunciaba este martes que tampoco van a organizar su habitual gala en Marbella, que solía reunir a unas 300 personas. La situación que ha originado la pandemia del coronavirus hace que el evento se haya cancelado.

"Hemos dudado mucho, pues además de ser una de nuestras galas más emblemáticas, es una noche en la que, gracias a vuestra generosidad, recaudamos fondos esenciales para causas de extrema necesidad", señalan. "Tenemos que ser conscientes de los riesgos que implica organizar un evento de la envergadura de las galas de Global Gift Foundation en estas circunstancias", explican desde la fundación que preside María Bravo.

Olivia Valère: "Un verano desastroso para todos"

La empresaria Olivia Valère ha sido multada por superar el aforo en uno de sus locales. Gtres

Olivia Valère (73), la reina de la noche en Marbella, una de las grandes del ocio marbellí, también se queja de lo frustrante que está siendo el verano en la ciudad costasoleña. La semana pasada fue multada con una importante cantidad de dinero. La Policía Local intervino una gran fiesta en la discoteca donde se estaba celebrando la actuación del cantante Soolking.

Olivia precisa a JALEOS que el problema radicó en el hecho de que "se colaron más de 150 jóvenes" provocando un exceso de aforo, "nosotros no tenemos la culpa, la gente después del confinamiento tiene muchas ganas de salir. Hay veces que en la puerta de la discoteca hay gente que dice 'dejarme entrar y pago el doble de la entrada. Ahora en mis discotecas hay carteles que informan que solo podemos meter 225 personas en una superficie de 3.000 metros cuadrados que puede albergar un aforo de hasta 900 personas".

Desde que salieron a la luz vídeos del concierto que se celebró, donde muestran a grupos de personas bailando apelotonados debajo del escenario, sin hacer uso de la mascarilla y sin guardar las distancias interpersonales, Olivia ha puesto medidas muy restrictivas en su local: "Hasta para ir al baño van con mascarilla y allí ya no baila nadie. Los empleados son ya como policías custodiando a los clientes para que cumplan las normas", afirma.

Olivia Valère asegura que en sus locales se respetan todas las medidas de seguridad. Gtres

La Junta de Andalucía permitió desde el 8 de junio abrir las discotecas de la comunidad autónoma andaluza "pero está siendo muy difícil. En 25 años que llevamos abiertos nunca habíamos tenido esta ruina, todo son perdidas porque abrimos a diario y hay que mantener al personal, y para un día que teníamos un gran cantante, que había creado muchas expectativas se nos cuela gente y nos arruina todo. Abrir la discoteca Olivia Valere no es rentable, es más bien un drama". A la empresaria se la han muerto dos de sus mejores amigas por el Covid 19 y apela a la responsabilidad de todos: "Antes lloraba porque no había trabajo y ahora que lo hay viene demasiada gente y no pueden entrar. Está siendo un verano lamentable".

Omar Montes en Opium, el club de Javier Calle

El club de Javier Calle en Marbella contará con varios artistas este verano.

Uno de los pocos Beach que han abierto sus puertas este año en Marbella es Opium, el club de lujo donde es embajador de la marca Javier Calle (34), ex novio de Alba Díaz (20). Bárbara Moro, una de las accionistas del santuario de ocio marbellí, recalca a JALEOS que "está siendo un verano duro. Muchos clubes de playa no han abierto, nosotros nos hemos arriesgado y con mucha prudencia. Por ejemplo, el día 8 de agosto viene Omar Montes (32) a actuar y aquí no podrán entrar más de 750 personas, todos sentados y sin bailar. Mascarilla obligatoria".

La empresaria explica que la vigilancia en el local es extrema porque la gente al beber se desmanda "y hasta ahora en Opium todas las normas de seguridad se han respetado". Por otro lado, puntualiza que desde esta semana "empieza a moverse otro tipo de público, ingleses y franceses. Este año no tenemos árabes y sobre todo lo que sí se mueve es público nacional con mucha gana de juerga".

Omar Montes junto a Pigonoise o Maikel de la Calle son algunas de las actuaciones de la lista de este exclusivo club de playa de Marbella que supuso el desembarco en Marbella del grupo de restauración catalán Costa Este, que dirigen los conocidos hermanos Bordas: Ramón y Javier (directivo del F.C. Barcelona).

Starlite sigue adelante

Starlite 2020 ha presentado su programación adaptándose a las medidas sanitarias. Gtres

La única gala que sobrevive este año a los contratiempos del coronavirus es la Gala de Starlite, una noche dedicada a la filantropía que nace en 2010 para recaudar fondos para causas benéficas. Su impulsora, Sandra San, juan matiza a EL ESPAÑOL lo siguiente: "Antonio Banderas y yo este año hemos decidido seguir adelante con la celebración de la Gala Starlite porque consideramos que tenemos una responsabilidad con los proyectos que respaldamos, necesitamos recaudar los fondos para cubrir los compromisos fundacionales y poder seguir ayudando a tantas personas que lo necesitan y dependen de estos fondos", explica.

"Por supuesto con todas las medidas de seguridad que reduzcan al máximo los riesgos y reduciendo el aforo a la mitad", aclara. La empresaria canaria está muy concienciada ya que en su familia sufre en primera persona las secuelas del Covid 19. Su esposo, también empresario de Starlite, Ignacio Malaquer se vio duramente afectado por la enfermedad en el mes de marzo.

El próximo día 9 de agosto se celebrará la Gala Benéfica Starlite. La cena solidaria reunirá un año más a estrellas nacionales e internacionales, así como a personalidades del mundo empresarial, social y cultural, para apoyar distintos proyectos humanitarios. Los fondos recaudados en los últimos 9 años ascienden a más de dos millones de euros y han sido destinados a través de la Fundación Starlite a causas que han beneficiado a 30.000 niños y 150.000 familias.

El festival Starlite Catalana Occidente celebrará su novena edición desde el jueves 30 de julio hasta el sábado 29 de agosto. "Vamos a llevar a cabo el festival con aforo reducido y con todas las medidas de seguridad" precisa San Juan. A su escenario se subirán de nuevo los artistas nacionales como Pablo López (36), David Bisbal (41), Aitana (21), Rozalén (34), Miguel Poveda (47), entre otros.

