Descubre todo lo que el cobre puede hacer por ti

El cobre es uno de los minerales más icónicos de la naturaleza, podemos encontrarlo de manera común en nuestro organismo, gracias a los alimentos que ingerimos diariamente, como legumbres, cereales o frutos secos, productos muy comunes en la dieta mediterránea. Este valioso principio ha demostrado sus potentes propiedades y beneficios para el cuerpo a lo largo de la historia, favoreciendo el mantenimiento de los sistemas nervioso, inmunológico y, además, tiene un efecto antioxidante 40 veces superior al de otros activos como la vitamina C.

Y aún va más allá en lo que a nuestra piel se refiere. Raquel González, directora de educación de Perricone MD afirma que: "Ayuda a mejorar la producción de colágeno y elastina, protege la piel evitando procesos inflamatorios causados por agentes externos y además ayuda a mejorar la textura de la piel gracias a su potente poder cicatrizante." Hoy en día, gracias a la innovación en cosmética, podemos encentrar cobre en una gran variedad de productos y creando diferentes principios con él como núcleo fundamental, como el cobre en sí, el tripéptido de cobre, el cobre PCA... Aquí va una lista de los más sorprendentes.

1. Limpiador facial

Limpiador facial Perricone MD.

Lograr una limpieza suave con la piel pero eficaz está comprobado que es posible gracias a productos que aportan soluciones verdaderas con una ciencia poderosa detrás, como es el caso del limpiador Micellar Cleansing Treatment de Perricone MD, un producto que no necesita aclarado, elimina las impurezas de los poros y deja la piel al instante más suave con un aspecto radiante. ¿Cómo logra todo esto? Con el ingrediente que le da su color azul tan característico y que no es magia: el citrato de cobre. "El citrato de cobre es un activo formado por la reacción de óxido de cobre, soluble en agua, el cual ayudará a lograr una tez mucho más suave gracias a su potente poder cicatrizante", comenta Raquel González, directora de educación de la marca.

Además, contiene L-Carnitina, un aminoácido natural que ayuda visiblemente a iluminar y aclarar la piel al promover la regeneración de la piel de la superficie, agua micelar infundida con diminutas moléculas de aceite ("micelas") que extraen las impurezas dejando la piel suave y acondicionada, y vitamina B5 que hidrata y suaviza gracias a que ayuda a la superficie de la piel a atraer y retener el agua.

2. Suero

Suero Medik8.

Una opción perfecta para los que han odio hablar en los últimos años de sueros potentes en Vitamina C como un gran ingrediente antiedad y no pueden usarlo, por ejemplo, en pieles sensibles o reactivas es Copper PCA Peptides. El ingrediente protagonista es el cobre, en concreto el cobre PCA patentado por Medik8. "Se trata de un péptido mineral con un potente poder antioxidante -40 veces mayor que la vitamina C- y antimicrobiano sin precedentes para la salud de la piel", comparte Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la marca.

Neutraliza un amplio espectro de los radicales libres que dañan la piel para dejar el cutis de aspecto suave, joven y sin lugar a dudas radiante. Permite obtener resultados antienvejecimiento de última generación, trabajando para renovar y reconstruir la piel mediante la energización de las células para apoyar la producción de colágeno y elastina, al mismo tiempo que reduce la aparición de finas líneas y arrugas.

3. Jabón



Jabón Zador.

No todas las aguas utilizadas para formular productos de cosméticas son iguales, y mucho menos aportan los mismos beneficios. Zador, marca experta en jabones de alta calidad, utiliza en todos sus jabones un agua termal muy especial para formular sus codiciadas pastillas. Concretamente, hablamos del agua termal procedente del Lago Héviz, situado en tierras altas de Hungría. Es el lago termal más grande de Europa y, allí, a diferencia de otros lugares del mundo, la corteza terrestre es más fina y por lo tanto el agua que allí se encuentra, es capaz de absorber un mayor número de minerales, donde se destaca el cobre. "Se trata de un potente mineral para el cuidado de la piel gracias a su poder antioxidante, cicatrizante y antinflamatorio", comparte Valeria Navarro, directora técnica de de la marca.

Estos lujosos jabones van mucho más allá, puesto que gracias a su poder mineral promueven el intercambio celular, detoxifican, impulsan la producción de colágeno, reducen la inflamación y maximizan el suministro de nutrientes y oxígeno haciendo a la piel más resistente y jugosa.

4. Mascarilla facial

Snow lotus lifting mask.

A medida que envejecemos, disminuye la cantidad de péptidos de nuestro cuerpo y, concretamente en la piel, produce que con el paso de los años se vea mucho más envejecida, signos marcados y opaca. Boutijour apuesta por el potente y reconocido poder de los péptidos, más concretamente por el Tripéptido de cobre, presente en su mascarilla facial Snow lotus lifting mask. "Esta combinación de péptidos de cobre ayudan al funcionamiento normal de la piel, aportando grandes beneficios antiedad, promoviendo la producción de ácido hialurónico, haciendo que la piel se vea mucho más rellena y repulpada, al tiempo que impulsa la producción de colágeno y elastina obteniendo esos beneficiosos efectos rejuvenecedores", relata Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour y Zador.

[Más información: Cinco consejos para no renunciar a la belleza con la mascarilla]