El proyecto de la mujer de Jorge Pérez que afecta a toda su familia y cambiará su vida por completo

Alicia Peña Humada se colaba en los hogares españoles por primera vez el 20 de febrero de 2020, cuando la última edición de Supervivientes llegaba a la parrilla de Telecinco. La escritora aparecía sentada en el gran sofá del plató desde el que ejercía de defensora de su marido, Jorge Pérez (37 años). El atractivo guardia civil, que se hizo conocido en 2018 por su físico, se convirtió en junio del año pasado en el ganador de la aventura hondureña. Desde que se proclamó vencedor del reality, la fama del matrimonio se ha multiplicado de forma exponencial.

Alicia era una total desconocida para el gran público en aquel momento. Pero en los meses que duró el concurso más exótico de Telecinco, la esposa de Jorge demostró su valía y cautivó a los espectadores con su saber estar y su buena oratoria. Había una razón para esa soltura que demostraba en prime time: que se dedica profesionalmente a ser coach motivacional y ofrece conferencias a lo largo y ancho del territorio español. Pero no solo lidera charlas, sino que también es escritora de libros de autoayuda. De hecho, ya ha publicado tres obras basadas en el mismo lema vital: Tú eres tu súper poder, Domino mi poder, y La victoria del superhéroe.

Alicia adora a los niños y por eso su mayor proyecto se centra en ellos.

Pero las inquietudes de Alicia son infinitas y además de su cada vez más exitosa carrera, la joven tiene en mente un proyecto muy ambicioso que verá hecho realidad en un futuro aún sin fecha pero que se llevará a cabo de principio a fin sin ninguna duda. Así lo ha revelado la propia coach en un directo que compartía en su perfil de Instagram junto a Gema Rivera, embajadora de la Fundación Educación Emocional en España.

"Me encantaría crear algo muy bonito en África, vivir en África, y todo en pieza con una idea, con una visualización, así que ahí ando. Me encantan los niños, mi pasión son los niños. Y en África hay mucho potencial para poder ayudar a mucha gente y mi pasión es crear algo muy bonito en ellos, allí, con escuelas... y me encantaría crearlo antes de morir", explica la mujer de Jorge Pérez con una sonrisa inquebrantable en sus labios.

Como buena coach motivacional, Alicia se repite a sí misma que va a ser capaz de conseguir su sueño y construir una vida mejor a todos las familias que así lo necesiten en África. La esposa del ganador de Supervivientes 2020 trabaja duro cada día para lograr el dinero que requiere tal inversión solidaria, pues debe procurarse una economía estable y solvente para dejarlo todo y dedicarse a ayudar a los demás tan lejos de su hogar.

El matrimonio y sus hijos, en el día de la primera comunión de su hijo mayor. RRSS

Esta decisión afectará directamente a su núcleo familiar -Jorge Pérez y sus tres hijos en común-, por lo que, según se deduce de las palabras de Alicia, el proyecto está pensado para realizarlo en un futuro en el que sus hijos sean mayores de edad e independientes.

La pareja más aclamada

Desde que ganó la última edición de Supervivientes, el éxito de Jorge Pérez ha sido imparable. Tanto que lo seleccionaron para presentar las Campanadas en la cadena privada Cantabria Televisión. Así lo compartió el propio ex guardia civil a través un story de Instagram que acompañó con el siguiente texto: "Empezamos el año con fuerza y orgullosos de dar las Campanadas en esta tierra que tanto nos gusta".

Pero Jorge no estuvo solo. Le acompañó su mujer, Alicia Peña. El ganador de Supervivientes y la escritora tomaron las uvas con los espectadores cántabros para dar la bienvenida al 2021 desde el plató de la cadena.

Jorge y Alicia presentaron las campanadas desde Cantabria. RRSS

Pero el mes de diciembre ya comenzó repleto de proyectos para la pareja. Jorge y Alicia fueron los encargados de inaugurar La ruta de tus Sueños, una cita muy especial para los más pequeños de la casa que tiene como aliciente conocer al Ratoncito Pérez y su familia. Parece que la elección de los anfitriones no fue al azar, ya que tanto el animado protagonista del evento (el ratón) como el superviviente comparten apellido, Pérez.

El evento nada tuvo que ver con citas mediáticas o platós de televisión. Estaba centrado en la importancia de la familia, la naturaleza y el deporte, tres aspectos que abanderan tanto Jorge como su mujer en su día a día y junto a sus tres hijos.

