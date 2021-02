Jorge Pérez, muy presente en la Guardia Civil: así le recuerdan en su antiguo equipo de trabajo

Jorge Pérez (37 años) se ganó el cariño de millones de españoles el pasado año gracias a su honesto y valiente concurso en Supervivientes. Su paso por la aventura hondureña acabó proclamándole ganador de la edición, pese a que era uno de los rostros menos conocidos que pisaron la isla. Consiguió su billete con destino al reality más seguido de Telecinco tras hacerse viral una foto en la que aparecía vestido con el uniforme de la Guardia Civil y que fue compartida precisamente en el perfil de Instagram de la Benemérita en marzo de 2018.

Tras su éxito en televisión, el cántabro decidió aparcar durante un tiempo indefinido su carrera profesional en la brigada y probar suerte en la pequeña pantalla y en el mundo de la moda. En estos meses ha conseguido una silla como colaborador en Ya es mediodía y ha desfilado y posado para marcas de relevancia. Pero tampoco se ha olvidado de su faceta como guardia civil y sigue ligado a su antiguo trabajo ejerciendo de profesor para los que opositan al Cuerpo.

La fotografía de Jorge Pérez que se hizo viral y le llevó a estar en los medios. RRSS

Y es que desde la Benemérita también demuestran lo mucho que echan de menos su presencia y lo orgullosos que están de que se haya convertido en un buen ejemplo público de lo que quieren representar. Así queda patente en las redes sociales. En las cuentas de Instagram de diversos colectivos de la Guardia Civil en diferentes comunidades autónomas, los equipos de acción rápida (GAR), las academias del cuerpo... se puede atestiguar cómo cada vez que publican una fotografía sobre su labor, sobre eventos, dispositivos de acción y demás instantáneas que reflejan el trabajo de la Guardia Civil, aparezca quien aparezca, etiquetan siempre a Jorge Pérez para que la publicación tenga mayor visibilidad.

A pesar de que, según él mismo ha verbalizado, su etapa en el equipo para la seguridad del Estado se encuentra "en stand by", su nombre sigue estrechamente unido al Cuerpo. Jorge no se quiere desligar de su antiguo trabajo pues no descarta reincorporarse en un futuro sin plazos y por su parte, la Guardia Civil continúa teniéndole muy en cuenta por lo que pudiera pasar.

Varios grupos ligados a la Guardia Civil siguen ensalzando la figura de Jorge Pérez en su equipo. RRSS

Hace unos meses, JALEOS conversaba con Jorge Pérez sobre su decisión de dejar a un lado, de momento, el uniforme que le llevó a la fama: "Mi decisión al respecto ha sido cogerme un tiempo para poder disfrutar con mi familia y embarcarme en nuevos proyectos, pero eso no me desvincula de la Guardia Civil, de hecho, si decidiese reincorporarme pasado este descanso, lo haría totalmente orgulloso y con la misma dedicación que lo he hecho siempre".

En esa misma entrevista confesaba que lo más duro de su trabajo ha sido "perder compañeros", pero por otra parte guarda muy bonitos momentos de su labor: "No podría quedarme con ningún recuerdo en concreto, participar en diferentes rescates, ver la mirada de las personas cuando te ven llegar, sentir ese agradecimiento tan real y sincero, de verdad que el famoso 'la satisfacción del deber cumplido' llega a lo más profundo del alma", expresaba.

Su polémico viaje en pandemia

Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma y el confinamiento domiciliario obligatorio en toda España, Jorge se encontraba en Honduras participando en Supervivientes. Después de que los concursantes fueran informados de la difícil situación que estaba dejando el coronavirus en el país, el guardia civil demostró su preocupación como miembro del Cuerpo y mandó ánimos y fuerza a sus compañeros: "Tenemos unos cuerpos de seguridad del Estado muy eficientes y confío completamente en ellos y en el trabajo que seguro están haciendo arriesgando su vida. Me hubiera encantado estar allí con ellos para poder ayudar", contó en directo.

Jorge junto a sus tres hijos. RRSS

Debido a este compromiso que mostró en su momento, a muchos de sus miles de seguidores en redes les sorprendió lo ocurrido hace solo una semana, en plena tercera ola de la pandemia. Jorge Pérez compartió varios Stories en los que se veía a sus hijos caminando por Santander, cuando la familia completa vive en Aguilar de Campoo -precisamente porque él fue destinado allí-.

Las críticas a su supuesto comportamiento saltándose el cierre perimetral de la comunidad no se hicieron esperar. Pero entonces la respuesta de Jorge fue contundente y clara: "Para los que se han interesado en sabor por qué estaba con mis niños en Santander... Los tres son nacidos en Mompía (Cantabria), y desde entonces, su pediatra está en la capital cántabra. Hoy tocaba revisión anual, de ahí el desplazamiento autorizado".

