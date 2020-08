Jorge Pérez, ganador de 'Supervivientes 2020', celebra su décimo aniversario de boda

El nombre de Jorge Pérez (37 años) comenzó a sonar con fuerza por primera vez en España gracias a una fotografía compartida por la cuenta oficial de la Guardia Civil el 7 de marzo de 2018 que se hizo viral en cuestión de horas. Se convirtió enseguida en Trending Topic en Twitter y todos los medios quisieron hacerse de eco de la identidad de aquel atractivo miembro de la autoridad patria. Más tarde, vendría para él su gran trampolín mediático: su incursión en el reality Supervivientes 2020.

Su mujer Alicia ha sido una defensora que ha luchado contra viento y marea para conseguir que su marido llegase a la final del concurso. Cada vez que hacía una defensa de su marido, demostraba el gran amor que se tienen, pero sobre todo el respeto y la admiración con que luchan cada día para fortalecer aún más la relación.

Este viernes es un día muy especial para ellos. Jorge Pérez ha querido compartir en su red social de Instagram un bonito recuerdo que ha emocionado a sus seguidores. Se trata del aniversario de bodas con su mujer, y para ello ha utilizado la letra de una canción que traspasa cualquier barrera del amor: "Hoy te prometo, amor eterno... al son de esa canción empezaba el enlace de nuestra unión. Hoy hace diez mágicos años que nos dábamos un emocionado "Sí, quiero" para ser compañeros de viaje en este apasionante camino por andar, llamado VIDA. GRACIAS por dejarme amarte cada día".

Esta celebración no ha sido la única para Jorge en este verano. El pasado 19 de julio hacía la primera comunión su hijo. El ganador de Supervivientes 2020 publicó una instantánea en la que posaba en compañía de su esposa, Alicia Peña, y sus tres hijos durante la comunión de su vástago mayor. Un día muy especial que contó con una gran fiesta en la que había mucho que celebrar. Las muestras de cariño no se hicieron esperar y numerosos fueron los comentarios de apoyo que recibía dicha imagen en las redes sociales.

Jorge junto a su mujer y sus hijos el día de la comunión. Redes Sociales

Una vez acontecida la parte ceremonial, la familia celebró en compañía de su círculo más allegado este día tan especial. El ganador de reality show de Telecinco no tuvo reparos en publicar en una storie de Instagram una imagen en la que se le podía ver disfrutando de una especie de castillo hinchable. "Para los que me preguntáis si me lo pase mejor que los niños", escribía el también modelo en dicha fotografía, en la que se le puede apreciar muy sonriente y ataviado con una indumentaria más informal.

La sencillez y discreción de la que hacen gala esta pareja, ha sido uno de los ingredientes que han determinado el triunfo de Jorge Pérez en Supervivientes, convirtiéndose así, y contra todo pronóstico, en una de las grandes revelaciones televisivas de esta temporada. El modelo y agente de la Guardia Civil se hizo con los 200.000 euros del premio del reality de Telecinco en una gala en la que obtuvo el 81,6 porciento de los votos. Un resultado que lo coloca como uno de los ganadores más apoyados en la historia del concurso.

Así hablaba Jorge de su mujer en JALEOS

Hace unos días, JALEOS pudo entrevistar a Jorge Pérez en exclusiva y, entre otros asuntos, se deshacía en halagos hacia su mujer:

Su mujer se ha ganado el cariño y respeto de toda la audiencia y se ha visto la solidez de su matrimonio, ¿cómo se conocieron?

Los dos trabajábamos los fines de semana en unos pubs poniendo copas, una noche en un descanso entró con unas amigas donde yo trabajaba y nos presentaron, fue un flechazo a primera vista, nos fuimos conociendo y 15 años después nos encontramos con nuestra familia numerosa y nuestro amor mejor que el primer día.

¿Cuál es el aspecto que más destaca de su mujer?

Lo que ha podido descubrir la gente en mi paso por Supervivientes; creer en las personas. Ella me ha defendido como lo ha hecho porque cree en mí. Cree en las personas, en la bondad y el potencial que hay dentro de todos y cada uno de nosotros, solo hay que buscarlo y encontrarlo.

¿Y ella de usted, cuál cree?

Creo que habría que preguntárselo a ella…

[Más información: Jorge Pérez desvela su experiencia más dura como Guardia Civil: "Lo peor ha sido perder compañeros"]