Jennifer Lopez y Alex Rodriguez rompen tras cuatro años de relación

La cantante Jennifer Lopez (51 años) y el antiguo jugador de béisbol Alex Rodriguez (45) han roto su relación tras cuatro años juntos y dos años después de haberse comprometido. Fue en marzo de 2019 cuando JLo consiguió el anillo que tanto reclamaba en su famosa canción Y el anillo pa' cuándo. Ahora, 24 meses después de aquel idílico viaje a Bahamas donde ella dijo 'sí', su historia de amor ha llegado a su fin.

Según informó este viernes la publicación Page Six, una fuente cercana a A-Rod, como se conoce popularmente al exatleta, asegura que han decidido seguir distintos caminos. "Ahora él está en Miami, preparándose para la siguiente temporada de béisbol, y ella está grabando su película en República Dominicana", afirma esta fuente al citado medio.

Las redes sociales de ambos apuntaban precisamente a su recién estrenada soltería este viernes, y Rodríguez publicaba una solitaria foto en Instagram sobre su yate, con los rascacielos de Miami de fondo.

Por su parte, JLo publicó una serie de clips de sus pasadas apariciones en distintos programas televisivos, bajo el siguiente mensaje: "Encontrad una buena razón para sonreír hoy... Envío amor a todo el mundo", mientras que esta semana también compartió una foto sin compañía, tumbada sobre una cama durante un descanso del rodaje.

JLo y A-Rod en la gala MET de Nueva York. Gtres

La ya expareja anunció su compromiso en 2019, después de haber mantenido una relación durante más de dos años, pero pospusieron su boda hasta en dos ocasiones, como reveló la intérprete el pasado mes de diciembre.

"Tuvimos que cancelar la boda por la covid, por la cuarentena. De hecho, lo hicimos en dos ocasiones, pero la gente no se enteró", afirmó.

Aunque se desconocen los motivos exactos, la ruptura se produce poco después de que se conocieran los rumores de que Rodríguez había estado manteniendo conversaciones por videollamada con Madison LeCroy, una de las protagonistas del reality estadounidense Southern Charm. Mientras que fuentes cercanas al exdeportista negaron a Page Six que ambos se conocieran, LeCroy dijo que no se habían visto en persona, pero confirmó que habían "hablado por teléfono".

La última vez que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez fueron vistos juntos públicamente fue el pasado 20 de enero en Washington. Fue un momento histórico y no sólo importante para JLo para artista, sino también para el país. Fue en la toma de posesión del presidente Joe Biden (78), donde la cantante interpretó en directo dos de las canciones patrióticas más famosas de Estados Unidos: This Land Is Your Land (Esta tierra es tu tierra) y America the Beautiful (América la bella).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo)

Rodriguez estuvo en ese instante para apoyarla. Ambos no sólo mostraron un sinfín de muestras de amor y apoyo público, sino que además regalaron varios besos a las cámaras de cubrían el acto, periodistas acreditados a lo largo y ancho del planeta Tierra.

Jennifer Lopez ha estado casada en tres ocasiones y el matrimonio con el exdeportista habría sido su cuarto. La primera vez que pasó por el altar fue con el actor Ojani Noa (46), después lo hizo con bailarín Cris Judd (51), y, finalmente, con quienes todos sus seguidores consideran el hombre de su vida: el cantante Marc Anthony (52), padre de sus mellizos Emme y Max, de 12 años de edad.

