Isabel Abdo, diseñadora de los zapatos más llamativos de Letizia: "Era mi sueño que la Reina los llevara"

Isabel Abdo ha cumplido uno de los sueños de su vida. Esta valiente empresaria, fundadora de su firma de zapatos homónima, puso en pie su marca en diciembre de 2019. Tan sólo dos meses después, la pandemia de coronavirus azotaría con fuerza España y al mundo. El resto... ya es historia. Pese a todo, Isabel Abdo nunca se rindió.

Su trabajo constante, su lucha, su perseverancia, su savoir faire y un pequeño golpe de suerte han provocado que hoy su brand sea una de las marcas de zapatos más buscadas y nombradas de la semana en los medios de comunicación. Y es que la reina Letizia (48 años) ha caído rendida a los encantos de uno de sus diseños.

Fue el pasado lunes día 29 de marzo cuando la soberana, junto al rey Felipe VI (53), viajaba hasta Fuendetodos, en Zaragoza, para presidir la reunión de los patronatos de la Fundación Goya en Aragón y del Consorcio Cultural Goya, que tienen como principal finalidad la promoción y difusión de la figura de Francisco de Goya para todo el territorio nacional en el marco de la conmemoración del 275º aniversario de su nacimiento.

Allí, Letizia decidía lucir sus nuevos y más llamativos stilettos, provocando el debut de Isabel Abdo en su vestidor real: una nueva marca española que se suma al impresionante arsenal a las que la Reina da visibilidad sólo con lucir sus prendas. Se trata de un modelo de zapatos muy especial, Carrie, hecho en ante, con 5,5 centímetros de tacón slingback -abiertos por detrás-. Su precio, según consta en la web, es de 180 euros.

JALEOS ha contactado con su creadora, Isabel Abdo, para conocer más sobre su firma y cuáles fueron sus impresiones al ver a Letizia con uno de sus diseños.

Ante todo, enhorabuena. ¿Cómo se encuentra, Isabel?

Estoy feliz. No puedo estar más feliz. Siempre he dicho que la reina Letizia es un icono de estilo a nivel internacional. No puedo estar más agradecida.

¿Sabía que los iba a llevar o fue una sorpresa?

No tenía ni idea de que se los iba a poner. Evidentemente, sí sabía que se los había comprado, pero del estreno me enteré como todo el mundo, cuando vi las fotos en la prensa.

¿Considera importante que la Reina dé visibilidad a pequeñas empresas con la suya?

Ha sido una suerte que Letizia haya apostado por una marca nueva, desconocida, que lleva apenas un año en el mercado... Es una start-up. Una empresa pequeñita, de lujo asequible y made in Spain. Es una alegría que alguien como ella haya apostado por nosotras. Desde luego.

¿Hay más pares de Abdo en su zapatero?

De momento no tiene más pares. Cuando ella tiene fittings, yo le mando pares y ya veremos si se los va quedando. Ya hemos hecho el primer approach y si está contenta, comprará más, imagino.

¿Ha notado repercusión en sus redes sociales y en las ventas?

He notado mucha repercusión en todo, por supuesto. Mucho movimiento en las redes sociales, en la web e incluso en ventas. Claro que ayuda que la Reina apoye de esa forma a las pequeñas empresas. El modelo de la Reina es el que más se está vendiendo, yo entiendo que la gente quiera ese modelo exacto porque ella es un icono de estilo a seguir. Pero también ha ayudado a vender otros pares.

¿Se imaginó esto algún día?

Mira, nunca me lo imaginé, pero sí que era mi sueño. En la primera entrevista que hice cuando fundé la marca me preguntaron que a quién querría ver con mis zapatos. Yo, por supuesto, no conocía a la Reina ni a nadie de su entorno como para entrar en su vestidor. Pero yo, que he vivido muchos años en Londres, puedo decirte que la imagen de la reina Letizia a nivel internacional es tan buena y tan limpia y tan cuidada... Siempre dije que me gustaría, como española que soy, que la reina Letizia llevase mis zapatos. Desde el primer momento.

¿Qué destacaría de su marca?

Mi marca es una pequeña start-up de lujo asequible y, sobre todo, con el producto hecho en España. Nosotros producimos en una fábrica de Elche que hace zapatos para firmas de rango internacional. Los nuestros tienen un precio asequible porque nos hemos quitado de encima todos los costes externos, como la tienda física.

¿Prefiere la venta online?

Mira, yo he trabajado en el mundo de la moda y el lujo toda mi vida y nunca entendí por qué un stiletto, que es un fondo de armario, cuesta tanto a la hora de producir y vender. Pensé y caí en que la única forma de hacerlo todo más asequible es recortando costes e intermediarios, es decir, haciendo venta online, evitando la tienda física.

Un momento difícil, de cualquier manera, para empezar con una marca. Es usted una valiente.

Bueno, mi marca se lanza en diciembre de 2019. Imagínate la fecha, claro, después nos encierran... Estuve tres meses sin vender ni un zapato. Pero luego me sorprendió el perfil de mujer que me compra, de verdad, me alegro mucho de tener las clientas que tengo. En cuanto pudimos salir, empecé a vender.

¿Qué destacaría de sus zapatos?

Los zapatos que hago son todos atemporales, son timeless. Soy muy partidaria del slow fashion. Es mejor tener pocas prendas, pero buenas, que muchas y malas. Un stiletto es necesario. Yo siempre llevo un stiletto en el coche, ¡aunque vaya en trainners! Si surge una comida o una cena, con un vaquero roto quedan ideales. Mis zapatos son muy peculiares, no son stilettos sencillos, tienen mucho de mi estilo propio, por eso enseguida los reconocí cuando Letizia los llevó. ¡Sabía que eran míos!

