De Ayuso a Pablo Iglesias: analizamos con expertos el estilo de los candidatos a la Comunidad de Madrid

Este martes, los ciudadanos de la capital decidirán si Isabel Díaz Ayuso (42 años) continúa como presidenta de la Comunidad de Madrid o si da paso a otros de los cinco candidatos: Ángel Gabilondo (72), Edmundo Bal (53), Rocío Monasterio (47), Pablo Iglesias (42) o Mónica García (47). Independientemente de su ideología y promesas electorales, hasta ahora todos han perseguido el mismo objetivo: conquistar a los madrileños para repetir o hacerse con el cargo.

En las últimas semanas, los seis candidatos se han presentado a los ciudadanos a través de mitines, debates, entrevistas en medios de comunicación y hasta comentarios en redes sociales. En todos estos, además de sus ideales y posibles planes, han dejado claro cuál es su estilo al momento de vestir. Aunque no es el aspecto más esencial, la apariencia tiene una importante connotación dentro de la comunicación política. En este sentido, y para conocer qué dice la vestimenta e imagen de cada uno, JALEOS ha contactado con varios expertos del sector.

Isabel Díaz Ayuso, en un acto político del Partido Popular. Gtres

1. PP | Isabel Díaz Ayuso

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una "imagen jovial, fresca y con ímpetu", explica a este periódico Mónica Delgado, estilista del cabello, asesora de imagen y experta en psicología del color. A través de la elección de sus colores y dependiendo del acto al que asista, Isabel Díaz Ayuso busca transmitir un determinado mensaje. "Con el rojo demuestra fuerza, con el azul confianza y estabilidad y con el rosa ternura y delicadeza", comenta la experta.

En cuanto a sus outfits, las blazers se han convertido en su prenda imprescindible. Con este básico, asegura la estilista Antonia Fuster, la candidata del Partido Popular genera "confianza, responsabilidad y proximidad hacia los ciudadanos de calle". Esta pieza, además, le aporta "un espíritu de vanguardia". En su armario también abundan las faldas y los vestidos. Tiene un marcado estilo y, en palabras de la experta, "no llega a sobrecargar sus outfits".

Díaz Ayuso también ha hecho de su pelo su seña de identidad. "Su melena midi le da una imagen actual, aunque su cabello oscuro marca y endurece sus facciones y con ello crea una apariencia más agresiva y contundente, que intenta contrarresta con la ondas para suavizar sus rasgos", explica Delgado. Estas características, en opinión de la experta, concuerdan con su tono de voz: "decidido, potente y enérgico".

Ángel Gabilondo, durante una sesión en la Asamblea de Madrid. Gtres

2. PSOE | Ángel Gabilondo

"Su imagen es clásica y sobria", comenta Mónica Delgado. "Sus trajes de chaquetas de colores oscuros y sus corbatas con tonos apagados proyectan un mensaje de mucha seriedad y con falta de optimismo", añade la experta. En su opinión, todos estos detalles, aunado a su tono de voz "lineal, neutral y con falta de pasión y energía", hace que el candidato del PSOE pase "desapercibido". Con su forma de vestir transmite "demasiada prudencia" y deja claro que no tiene intenciones de arriesgarse a un cambio".

Antonia Fuster coincide con su argumento y explica a este periódico que Ángel Gabilondo proyecta una imagen de "conservador, respeto y educación". Su forma de vestir, marcada por los trajes, "le aportan seriedad, responsabilidad y respeto, pero a la vez una cierta distancia con los ciudadanos".

Edmundo Bal, durante la campaña de Ciudadanos en Madrid. Gtres

3. Ciudadanos | Edmundo Bal

Con su forma de vestir, marcado por la combinación de pantalones, camisas y americanas, el candidato de Ciudadanos "transmite cercanía, educación, carisma y personalidad". Así lo explica Fuster, para quien el outfit del político "ha llamado la atención de más de uno por tener una pincelada rebelde".

Mónica Delgado mantiene esta misma línea en su análisis y asegura que la imagen de Edmundo Bal "transmite dinamismo y entusiasmo". Con sus outfits, en los que deja a un lado la corbata, "refleja un actitud de innovación y cambio". Su habitual elección de vaqueros, camisas y chaquetas demuestran su estilo "actual, con toque de seriedad y sin que resulte aburrido", asegura la estilista. "Su barba bien cuidada es un plus en su imagen, ya que le hace parecer más atractivo", añade.

En cuanto a su tono de voz, Delgado explica que Edmundo Bal consigue "atención continua, ya que trasmite energía y emoción en momentos en los que quiere generar atención a la hora de trasmitir su mensaje".

Rocío Monasterio, durante una sesión en la Asamblea de Madrid. Gtres

4. VOX | Rocío Monasterio

La candidata de VOX ha estado invitada en varias ocasiones a eventos relacionados con el mundo de la moda. Lo que demuestra su interés por esta industria y el buen vestir. De hecho, alguna vez ha sido catalogada como una de las mejores vestidas de la política española.

En comparación con sus rivales, su estilo es mucho más versátil y moderno. De hecho, según el análisis de Mónica Delgado "su imagen refleja aire fresco". A través de sus outfits, además, "deja atrás la sobriedad y lo clásico". Aunque Rocío Monasterio, suele apostar por prendas básicas y sencillas, también se atreve con estampados que ha sabido llevar muy bien. Sobre todo, en eventos que se desmarcan de la política. Esta elección, unido a sus colores vivos y pantalones skinny "hacen un tándem perfecto para proyectar un mensaje de cambio y renovación", dice la estilista.

Para Antonia Fuster, sus "looks relajados con un toque de austeridad", en ocasiones la hace ver "demasiado simple". Sin embargo, así genera una imagen de "persona cercana y accesible". En cuanto a su peinado, suele llevar la melena suelta y natural. Sin embargo, también ha llegado a decantarse por semirecogidos y coletas, que le aportan mayor sofisticación. "Su tono de voz es contundente y con ello el mensaje que trasmite", finaliza Delgado.

Pablo Iglesias, durante un acto electoral. Gtres

5. Unidas Podemos | Pablo Iglesias

El líder de izquierda suele decantarse por outfits con camisas blancas con las que, explica Mónica Delgado, "quiere transmitir transparencia". En su armario también abundan los vaqueros y los jerseys. En ocasiones más importantes se decanta por americanas, pero suele prescindir de prendas características en la moda masculina como las corbatas. Esto, junto a las mangas dobladas "generan demasiada informalidad", añade la experta.

Pero más allá de sus atuendos, lo que suele llamar la atención de Pablo Iglesias es su peinado. "Su cabello recogido en forma de moño despeinado aporta a su imagen un aire desenfadado que, junto con su postura corporal, resta seriedad y transmite poca credibilidad", asegura la estilista. En su opinión, el líder de Unidas Podemos busca contrarrestar esta apariencia con su barba. "Así le añade un plus a su imagen, consiguiendo que su rostro se vea más serio. Sin ella su aspecto sería más joven y posiblemente le restaría confiabilidad", asegura. En cuanto a su tono de voz, dice que es "tranquilo y lineal", lo que aporta "calma".

Mónica García, durante el debate electoral. Gtres

6. Más Madrid | Mónica García

"Sus looks son prácticos, cómodos y dinámicos. No hace grandes combinaciones, no sigue las tendencias y su manera de vestir es dinámica y activa", comenta a este periódico Antonia Fuster. En su opinión, la candidata de Más Madrid "se señe en ir más funcional". Aun así, explica Mónica Delgado, "su imagen es formal".

La estilista y experta en la psicología del color asegura que García recurre a los trajes de chaqueta, ya que son una apuesta segura para proyectar su mensaje de "seriedad". La médica suele decantarse por colores como el gris "para transmitir estabilidad" o el blanco, que denota "transparencia".

Sobre su peinado, Delgado comenta a este medio que, con "su melena ondulada y con un tono cobrizo dorado suaviza sus rasgos y aporta luz a su imagen". De esta manera, además, le "resta seriedad". En cuanto a su tono de voz "es directo, claro y conciso, mostrando así una actitud de diálogo y comprensión".

