El giro de Gabilondo sobre Iglesias: no son las balas, son las encuestas

Nada de lo vivido durante las últimas horas en la campaña electoral madrileña ha sido espontáneo. No lo ha sido la radicalización del discurso de Ángel Gabilondo y su giro a la izquierda, replicando la idea de Podemos de que Madrid no es segura para los gays, las mujeres y los menores extranjeros no acompañados.

Tampoco lo han sido las medidas provocaciones de Rocío Monasterio a cuenta de esos mismos mena o sus dudas acerca de la veracidad de las cartas amenazantes recibidas por Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez, la directora de la Guardia Civil que hace campaña por el PSOE.

Ni mucho menos la teatral espantada del líder de Podemos durante el debate de la cadena SER del pasado viernes y su enésima apelación a una "lucha antifascista" a la que, de momento, y a la luz de los fracasos de convocatoria de los mítines de los morados, apenas parecen haberse alistado un puñado de bukaneros del Rayo Vallecano.

"La que cuele". Guillermo Serrano Amat

Esos tres giros de guion no son, en definitiva, fruto de las pedradas de Vallecas o de las balas que recibieron Iglesias, Marlaska y Gámez, sino consecuencia de las tendencias que marcan los sondeos electorales.