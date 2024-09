Pradales fija a Sánchez un calendario para transferir Seguridad Social, paro y FOGASA en 2025

El lehendakari, Imanol Pradales, ha insistido en demandar la transferencia a País Vasco de la gestión de la Seguridad Social y ha sumado quedarse también con las gestión de las prestaciones relacionadas con el paro laboral y el fondo de garantía salarial (FOGASA).

Lo ha anunciado tras reunirse este viernes en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le ha dado "un calendario realista y realizable" para finalizar todas las transferencias pactadas con el Gobierno.

En el acuerdo de investidura entre PSOE y PNV firmado en 2023, los nacionalistas vascos aseguraron que los socialistas se habían comprometido al traspaso de la gestión de la Seguridad Social. Aunque no aparecía explícitamente en dicho acuerdo, entra en el compromiso de avanzar en el Estatuto de Gernika (1979), que sí señala expresamente dicha transferencia.

Efe La Justicia suspende de urgencia el protocolo del Gobierno canario que frena la acogida de menas

Ahora, el Gobierno se ha comprometido a sumar a ese traspaso de competencias la gestión de las políticas pasivas de empleo. Es decir, la gestión de las prestaciones por desempleo, esto es, el paro. También incluye el fondo de garantía salarial (FOGASA), que garantiza la percepción de salarios e indemnizaciones por despido pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario.

El lehendakari se ha mostrado confiado en que el Estatuto de Gernika se cumpla íntegramente en 2025 y ha instado al presidente del Gobierno a "acelerar el traspaso" y poner "una marcha más" para finalizar "un primer bloque de transferencias pendientes".

Ese "primer bloque" está compuesto por "la gestión y ordenación del litoral, salvamento marítimo, meteorología, un fondo cinematográfico y algunas cuestiones ligadas a pesca recreativa". La transferencia deberá hacerse antes de que acabe 2024, ha subrayado el lehendakari.

Sánchez y Pradales han acordado que la comisión bilateral de transferencias se celebrará a finales de octubre para abordar las materias pendientes de traspasar.

En el "segundo paquete" de transferencias Pradales ha pedido a Sánchez que "acelere la llegada de la Alta Velocidad a Euskadi" y las conexiones entre el País Vasco y Navarra. Junto a la Seguridad Social y las políticas pasivas de empleo, el lehendakari también pretende adquirir la gestión de puertos y aeropuertos.

VÍDEO | Las claves de la reunión Sánchez-Pradales: competencias, inversiones y cumplimiento del Estatuto Edición: Jose Verdugo

Una vez "cerrada la carpeta estatutaria de Gernika" habrá que abrir "una nueva carpeta para actualizar el autogobierno vasco, ensancharlo y mejorarlo", ha señalado.

Pradales no se ha querido pronunciar sobre la "financiación singular" de Cataluña pactada entra PSOE y ERC. "No me meto en casa ajena porque no me gusta que se metan en la de los vascos", ha zanjado en una comparecencia que ha dado en castellano y en euskera.

"A favor de la estabilidad"

Pradales ha asegurado que el PNV "va a jugar a favor de la estabilidad" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene ganas de continuar una legislatura larga". "El presidente está pensando en que la legislatura siga adelante independientemente de si cuenta con Presupuestos o no", ha señalado, aunque cree que "intentará" sacarlos.

"El PNV siempre ha intentado favorecer que se mantenga la estabilidad política en el conjunto del Estado porque entendemos que es la mejor manera de avanzar para que Euskadi reciba las transferencias", ha destacado el lehendakari en Moncloa.

Al ser preguntado por algunas diferencias con el Gobierno en votaciones parlamentarias, como la decisión de apoyar la moción del PP para instar al Ejecutivo a reconocer al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela, Pradales ha contestado que "el PNV siempre ha mostrado visión de estado en los grandes acuerdos, pero eso no obsta que tenga posiciones diferentes en determinas cuestiones".