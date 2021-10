Verdeliss: "Cuando dices que vas a tener el octavo hijo hay quien te da el pésame. No sé si será nuestro cupo"

El pasado viernes 15 de octubre no fue un día cualquier para la compañía Multiópticas. Presentó, en la zona de El Plantío de Madrid, su nueva plataforma de comunicación, Solo puede ser MÓ. Un evento multitudinario y selecto al que acudieron muchos rostros célebres del panorama patrio, y de toda índole. Influencer, cantantes, diseñadores, empresarios... Entre ellos, Verdeliss (35 años). Acudió acompañada de su marido, Aritz Seminario.

EL ESPAÑOL estuvo presente y pudo comprobar que ambos llegaron más tarde de lo establecido -al filo de las ocho y media de la tarde-, cuando ya el photocall había tocado a su fin y, de fondo, amenizando la velada, cantaba flamenco Israel Fernández.

Este periódico tuvo la oportunidad de charlar con el matrimonio en uno de sus mejores momentos; a las puertas de recibir en casa a su octavo hijo. Emocionados, abrazados y mirándose, cómplices, cada poco tiempo durante la entrevista -como para reafirmarse-, Verdeliss y Aritz se abren en canal y confiesan sus nuevos proyectos.

Verdeliss, ¿cómo va este embarazo?

Bien, ya bien. Todo perfecto, sin ninguna complicación, que al final es lo importante. Los típicos malestares del primer trimestre, quizás más fuertes que con otros embarazos. Me deja un poco plof tanto mareo, náusea y vómitos, pero ahora con mucha energía. Estoy como en la luna de miel del embarazo. Es cuando mejor me encuentro.

Siempre le preguntamos a la mujer... Aritz, ¿usted cómo lo lleva?

Aritz: Yo lo llevo estupendo, para mí es el trabajo más fácil. Yo lo que tengo que hacer es apoyarle y eso no supone mucho esfuerzo. Ya tenemos experiencia, así que lo llevamos muy bien.

¿Qué proyectos tienen en el horizonte?

Verdeliss: Bueno, seguir con nuestros trabajos, yo estoy a tope con mi firma de ropa, que pronto lanzamos una línea cosmética y eso me está llevando muchísimo tiempo. El trabajo de influencer, que siempre te ocupa otro tanto de tiempo y familia. Sobre todo, nos tenemos que estar planificando, organizando y estructurando todo en función de criar a siete niños que tienen que aquel.

Aritz: Hay que tener mucha rutina, porque al final con todos los horarios que tienen los niños... Una vez que lo tienes ya todo encajado, pues durante todo el curso es lo mismo.

Verdeliss: Tanto a corto como a largo plazo, el día a día suele ser similar. A lo mejor sucede como esta vez, que tenemos que venir a Madrid, pero para eso siempre tenemos a la familia. Tanto la de Aritz como la mía son bastante grandes y siempre nos echan una mano.

Verdeliss, ¿nota ese cariño del público en estos momentos tan dulces?

Es muy bonito, porque se siente igual que cuando nosotros dimos la noticia de este embarazo en la mesa de una comunión familiar, con nuestros tíos, sobrinos... Toda la familia. Aquello fue una celebración a lo grande, y esa ternura, ese cariño que sientes, lo vivimos así cuando lo compartimos en las redes sociales.

Fueron prudentes antes de anunciarlo, ¿no?

Esperamos un tiempo prudencial porque cada vez una se va volviendo más hermética y protege un poquito más, porque no supe cómo se iba a responder. Porque hoy en día cuando dices que vas a tener el octavo hijo hay quien te da el pésame. Yo, que me encontré tan chunga el primer trimestre, dije 'uff, creo que ahora mismo es mejor llevarlo para nuestros adentros'. Y cuando nos sentimos con la fuerza, nos dimos cuenta de que es una súper buena noticia y que quien nos quiere se alegrará por nosotros. En las redes sociales nos quieren un montón y son como una prima a la que no ves en un mes y, de repente, te la encuentras y te cuenta algo bonito... Lo vivimos así.

Aritz: Al final, cuando tienes algo que celebrar, cuando lo puedes compartir con la gente que te quiere, como que lo disfrutas más. Y encima con la cantidad de seguidores que ella ha conseguido formar en toda su comunidad... yo creo que lo incrementa más aún.

¿El octavo será el último?

Esa pregunta no nos gusta responderla porque al final, bueno, todo va sobre la marcha y va surgiendo. No sé si ahora ya veremos que hemos llegado a nuestro cupo, porque, sobre todo, tener un hijo necesita de una dedicación, ya no solo de costearlo económicamente, sino de poder estar presente afectivamente. Ahora mismo nos sentimos capacitados. Igual cuando llegue el octavo no, o sí. Es que las circunstancias cambian todo. Hace 15 años nos hubiese encantado tener una familia grande, pero no teníamos posibilidades, pero luego sí.

Aritz: Mientras nosotros podamos y queramos, pues tendremos los hijos que nos dé la gana.

