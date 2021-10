Palomo Spain: "No vi el especial de Rocío Carrasco, veo La 2. No tengo por qué creerla ni decir lo contrario"

El pasado viernes 15 de octubre a las 18:30 horas de la tarde los medios de comunicación estaban citados en la avenida de la Victoria 35, en la selecta zona de El Plantío, en Madrid. Muy en concreto, en la Casa MÓ. Allí, en un fastuoso terreno se le dio acogida a Solo puede ser MÓ, la nueva plataforma de comunicación de Multiópticas. La compañía ha creado la Casa MÓ para representar y poder vivir, de primera mano, los diez atributos que la definen.

Un evento exclusivo y experiencial que reunió, hasta bien entrada la noche, a muchos rostros conocidos de la sociedad española. Entrevistas, música en directo de la mano del artista flamenco Israel Fernández, exquista comida del chef Dani García (45 años), amabilidad, cócteles y mucho arte y disfrute. Todo ello, enmarcado en un enclave único y con la nueva plataforma de la Casa MÓ en el ambiente, sobrevolando.

Rocío Carrasco junto a Palomo Spain en el centro de Madrid durante el desfile del cordobés el pasado 7 de octubre. Gtres

Sea como fuere, una tarde-noche única y especial que no se quisieron perder celebridades de la talla de Eugenia Osborne (35), Rosanna Zanetti (33), Verdeliss (35), Mario Vaquerizo (47), Ana Guerra (27) o Palomo Spain (29), entre otros. EL ESPAÑOL, que estuvo presente, pudo entrevistar al diseñador, que vive uno de los mejores momentos tanto a nivel profesional como personal.

Palomo, ¿cómo se encuentra?

Muy bien, estoy fenomenal, encantado de la vida.

Hoy tiene un papel importante: viste al cantante y el escenario corre de su cuenta...

Hemos hecho una cosa muy nueva con Israel Fernández, que soy súper fan de él. Hemos hecho una cosa muy guay inspirada en esto de Multiópticas. Es un escenario medio de mitología griega de una noche rara. Una cosa muy naíf. A ver cómo ha quedado al final, pero el diseño es muy guay.

Estamos rodeados de gafas. ¿Qué tiene que tener una gafa para quedar ideal?

Una gafa tiene que favorecer a una cara y tener algo diferente. Vemos muchas gafas de sol a diario, y tiene que tener algún toque diferenciador.

El diseñador minutos antes de atender a EL ESPAÑOL en el evento 'Solo puede ser MÓ'. Gtres

Vive un buen momento con su 'Colección Córdoba'

Estoy totalmente feliz, estoy que todavía no he despertado del sueño que fue ese día para mí, como cumplir el sueño de hacer un desfile en medio de Madrid, con la música que siempre soñé, con un casting precioso, con una apuesta muy bonita. Con una sensación buena como la que se quedó la gente. Todo el mundo estaba encantado, aliviado, con ganas de estar ahí, de vivir algo nuevo. Me quedé feliz, todavía seguimos en esa nube. Justo cuando se cumplen cinco años de mi marca, donde llevamos dando la lata.

A nivel de proyectos televisivos, ¿cómo se encuentra?

Estamos a punto de empezar el rodaje de Maestros de la costura, empezamos en una semana y pico. Estamos totalmente inmersos en la preparación de esto, que además este año hemos empezado tarde y vamos justos. Nos espera un otoño de muchísimo trabajo, pero con muchas ganas de ver lo que nos depara esta temporada y de estar con mis compañeros.

El otro día Rocío Carrasco acudió a su desfile. ¿La volveremos a ver?

¡Sabía que me ibas a preguntar por Rocío Carrasco! Ahora es el tema recurrente de mi vida. Pues seguro que sí podemos verla en algún otro desfile. A ella le gustó el desfile mucho.

¿Tienen amistad?

No teníamos una amistad antes del desfile. Nos conocíamos y nada. Creo que ha sido un personaje muy relevante este año y en un evento tan relevante tenía que estar.

¿Podría desfilar para usted?

No, los modelos son los que desfilan y las celebrities van a verlos. Es verdad que ella desfiló hace años, pero ya está retirada. No la veo desfilando, pero estoy encantado de que esté en mis desfiles.

Rocío Carrasco Mohedano durante el desfile de Palomo el pasado 7 de octubre. Gtres

¿Le sorprendió el revuelo que se creó con su reaparición?

No me sorprendió el revuelo, porque yo sabía que si venía esto iba a pasar, pero tampoco mucho más. Soy muy poco cotilla, la verdad. No he estado al tanto mucho.

¿Cree el testimonio que narró en el documental?

Sinceramente, no tengo por qué creerla ni decir lo contrario. Si os digo la verdad, yo no he visto ese documental. Yo vivo pensando en mis cosas y en mis trajes. Veo La 2, soy la persona más aburrida del mundo.

También estuvo en su desfile José Luis Martínez-Almeida, ¿le cambiaría el 'look'?

Yo creo que los clásicos van a estar siempre bien. Es más complicado el que arriesga y empieza a meter la pata. Si no sabes hacer algo, es mejor quedarse clásico. Igual alguna camisa mía bonita le quedaría bien, dentro de los clásicos de Palomo. Aparte de esto, creo que el hombre es elegante y viste apropiado.

El otro día Carmen Lomana habló de la infanta Sofía y dijo que tenía las "piernas gordas", ¿qué le parece?

Pues mira, yo qué sé. Me parece que es un comentario del todo inapropiado. Cada uno que se ponga lo que le dé la gana, tenga el cuerpo que tenga. A Carmen la adoro, es una mujer estupenda, quizás se ha pasado de indiscreta esta vez. Creo que cada uno se debe poner lo que le dé la gana; a veces aciertas y otras no tanto. Qué le vamos a hacer.

¿Vestiría a la reina Letizia?

Claro. Siempre respondo que en mi taller se atiende a todo el mundo que venga con ganas de hacerse un vestido, un Palomo, y disfrutar de la experiencia. Sea la reina Letizia o sea la vecina del quinto.

El corazón sigue contento, ¿no?

El corazón más contento que nunca; aquí está mi chico acompañándome. Soy muy feliz.

