El desplante de Eugenia Osborne a la prensa en el evento 'Femme Magique' en el Casino de Madrid

Este pasado martes 28 de septiembre el Real Casino de Madrid se engalanaba especialmente para la presentación de la nueva fragancia del diseñador de moda Ángel Schlesser, Femme Magique, con la imagen de Blanca Suárez (32 años) como 'madrina'. Para tan magna ocasión, en este despertar tras el coronavirus, en una de las majestuosas salas del gran casino se habilitó un photocall para acoger a cerca de 40 invitados.

Entre ellos, rostros tan conocidos como Edurne (35), Anna Ferrer (24), Emiliano Suárez (45), y su mujer Carola Baleztena (41), Aitor Gómez (25) o Fiona Ferrer (47), entre otros.

EL ESPAÑOL fue testigo directo y pudo charlar con algunas celebridades. A última hora, se informó a los allí presentes que Mar Saura (45) y Abraham Mateo (23) causaban baja. Este último, Abraham, por un "incidente familiar", tal y como se informó. Más allá de este contratiempo, la noche transcurrió con normalidad, si bien se respiraba la algarabía y la improvisación típicos de estos festejos.

Una de las invitadas más esperadas, por su interés informativo, era Eugenia Osborne (35). Tras su separación matrimonial de Juan Melgarejo el pasado mes de agosto, Eugenia acudirá este próximo sábado 2 de octubre a la boda de su hermana Claudia (32) con José Entrecanales y Carrión (30). También las hijas de Bertín se han encontrado en la picota mediática meses atrás con la separación del cantante y Fabiola Martínez (48). Qué duda cabe de que su presencia interesaba muy mucho a los medios de comunicación. Y Eugenia apareció en la sala. Esperó pacientemente en la cola para acceder al photocall. Charlaba con su grupo de amigos, animosa. Todo parecía según lo establecido y comunicado previamente: Eugenia iba a atender a la prensa tras posar. Solo una condición para ello: no hablar de su separación. Pero el momento de entrevistarla nunca llegó. Con un favorecedor conjunto blanco roto, Eugenia obedeció a los flashes, pero abandonó la sala antes de poder ser 'abordada' por la prensa. Visto y no visto. Los organizadores no supieron dar explicación.

Eugenia se había ido directa a la fiesta posterior a la cita con los medios. No fue la única que dio plantón en la gran noche del Casino de Madrid. Omar Montes (33) tampoco tuvo a bien atender a la prensa. Ni siquiera respondió a las peticiones de reclamo. Entre bambalinas, confesó su deseo de adentrarse en la fiesta. En la antípoda de ambos, otras caras conocidas sí quisieron conceder unos minutos a la prensa, como Blanca Suárez.

Entre risas y ademanes esquivos, la actriz fue preguntada por las palabras que le dedicó hace tan solo unos días Miguel Ángel Silvestre (39), con las que no dudó en confesar su admiración por la intérprete -con quien mantuvo una larga relación que terminó en 2014- en la inauguración de una hamburguesería en Madrid. "Tiene una elegancia que viene en su ADN y todo lo que hace, lo hace haciendo muy poco, que es lo complicado. Es sencilla y elegante, como Audrey Hepburn", subrayó el actor.

Unos 'piropos' a los que Blanca ha reaccionado de un modo totalmente inesperado, negándose a hablar de Miguel Ángel. "Estamos en una noche increíble y no creo que sea el momento para hablar ese tipo de cosas, te agradezco el interés muchísimo", respondía un tanto incómoda y congelando la sonrisa. Intentando salir del paso como, la intérprete intentó cambiar de tema, aunque la siguiente pregunta, la ruptura de Óscar Casas (23) -con quien ha trabajado en Jaguar- y Begoña Vargas, tampoco ha sido de su agrado: "Es tan buen actor que creo que deberíamos hablar de Jaguar". "Es muy buen actor, me apetece mucho destacar eso".

Y hablando de su vida privada, Blanca ha evitado una vez más desvelar cómo va su discreta relación con Javier Rey (41), con el que no se la ha visto en los últimos meses. "Estoy muy bien en todos los sentidos, pero siempre estoy bien. No me puedo quejar, estoy feliz", ha confesado.

