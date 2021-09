Claudia Osborne, sobre la ausencia de Fabiola Martínez en su boda: "La entiendo perfectamente"

En uno de los mejores momentos de su vida y a falta de pocos días para su boda con José María Entrecanales Jr., Claudia Osborne (32 años) ha reaparecido en la Feria del Libro de Madrid, donde, además de firmar ejemplares de su primer y exitoso texto. Lo mejor de ti, ha conversado con la prensa sobre cómo se encuentra ante la celebración de uno de los días más especiales de su vida.

Será el próximo 2 de octubre cuando la hija de Bertín Osborne (66) y el hijo del presidente de Acciona pasen por el altar casi dos años después de comenzar su relación, en una ceremonia íntima que se celebrará en la casa familiar de los Domecq en Jerez. Se trata de un lugar muy especial, ya que allí es donde Claudia y sus hermanas, Alejandra Osborne (43), Eugenia Osborne (35) y Ana Cristina Portillo (27) atesoran más recuerdos de su madre, Sandra Domecq, que falleció de cáncer en el año 2004.

Radiante y sin atisbo de nervios a falta de escasas dos semanas para su boda, Claudia se ha sincerado y además de hablar de su éxito como escritora, ha contado cómo fue su despedida de soltera con sus hermanas. También se ha pronunciado por primera vez sobre la ausencia de Fabiola Martínez (48) en su gran día. Y es que la venezolana, que se separó de Bertín Osborne el pasado mes de enero, ha confesado que a pesar del cariño que tiene por la novia es demasiado pronto para asistir a un evento tan importante para la familia.

Claudia Osborne y José Entrecanales Jr. en las calles de Madrid. Gtres

Enhorabuena Claudia. ¿Se esperaba este éxito como escritora hace un año?

No, ha sido una sorpresa, agradecer a todos los que han confiado en mí y espero que esté sirviendo porque es el libro que a mí me hubiera gustado tener en su momento. Escribirlo ha sido sanador y terapéutico.

¿Qué siente con el contacto con la gente?

Me encanta, es la segunda firma pero la primera en Madrid. Me emociona mucho estar con la gente que viene a verme. Es muy satisfactorio que la gente me pare. Todos los que somos personajes públicos tenemos una responsabilidad y pensar mucho en el mensaje que lanzamos.

¿Se siente más presionada al venir de una familia conocida?

Ha sido así toda mi vida, si haces caso de lo que puedan decir, entonces me quedo en mi casa y no salgo. Hay que aprovechar el altavoz que la vida me ha dado y hacerlo para el bien.

El otro día estuvo con sus hermanas. ¿Era su despedida de soltera?

Sí, tiempo para estar juntas porque este verano no hemos tenido tiempo de estar las cuatro. Era una gran despedida de soltera con mis hermanas que era fundamental.

Arropando a Eugenia

Estamos todos bien, esto ya hija por desgracia son cosas que pasan. Unidos y superando todo y hay que estar felices de vivir.

Contando los días para la boda

Todavía no estoy nerviosa. Me apetece mucho, a ver qué tal.

¿Qué papel tendrá su padre?

De padrino.

¿Le cantará?

No lo sé. Claro que me encantaría.

Fabiola no irá, ¿no?

No va a venir y yo la entiendo perfectamente.

¿Juan, el exmarido de su hermana, está invitado a la boda?

Claro que sí, es familia. Tenemos buena relación y la seguiremos teniendo.

Ese día estará muy presente su madre

Por supuesto.

Claudia Osborne posando con su libro 'Lo mejor de ti' en diciembre de 2020. Gtres

Tras la firma de libros, José Entrecanales Jr. recogió a Claudia y, enamorados y sonrientes, pasearon por el Retiro. La pareja confesó que ya tienen todo listo para su boda, aunque por el momento y a pesar de que faltan solo 20 días para su gran día, no están nerviosos.

