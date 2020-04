Lorenzo Caprile: "Que los políticos se bajen el sueldo; tendré que hacer un ERTE en mi taller"

Lorenzo Caprile (52 años) es uno de los modistas más virtuosos e importantes de España. Este profesional de la alta costura no necesita más presentación que la de su propio nombre, sin necesidad de añadiduras ni prolegómenos. Vive por y para el diseño de trajes y vestidos de novia, entre otras cosas. Su mente es un hervidero de tejidos y confecciones. Por eso ahora, con España paralizada y confinada en casa a causa del coronavirus -y con la producción detenida sine die-, Lorenzo sufre los estragos de esta crisis en primera persona. Como tantos y tantos españoles. Como uno más.

"Yo soy un españolito más de a pie", asegura en conversación con JALEOS. Se ha visto obligado a echar el cierre de su taller y mandar a sus trabajadores a casa -eso sí, hace constar que él tomó la decisión antes que el Gobierno: "No hacía falta ser Einstein para darse cuenta de lo que iba a pasar"-, y el modista no se anda con chiquitas ni esperanzas baratas con este periódico: "Esta campaña 2020 la tengo perdida".

El diseñador posando en una imagen promocional de 'Maestros de la costura'. Gtres

Se lamenta de tantas bodas canceladas, de tanta tragedia sanitaria y lanza una reflexión sobre los políticos y gobernantes que, en realidad, es una declaración de intenciones: "No hacen más que declaraciones y videollamadas con esta voz grave y actuando, maquillados y todos perfectos, pero lo de que se bajen el sueldo, ninguno ha dicho ni mu, ¿eh?". En esta entrevista habla más el empresario que la persona y Lorenzo alza la voz contra todos como nunca antes.

Lorenzo, ¿cómo está viviendo esta situación de confinamiento?

Bien, muy bien, Yo estoy fenomenal. Es una locura todo lo que estamos viviendo, a todos los niveles. Yo creo que el Gobierno no está haciendo lo que debería. Ninguno está a la altura, ni los de un lado ni los de otro; ni los de arriba ni los de abajo.

Esto no entiende de bandos políticos

Hay una especie de carrera macabra a ver quién tiene más muertos o menos. O a ver quién lo hace mejor... Estoy viendo unas cosas muy miserables. Creo que ahora mismo es el momento de remar todos a un lado y dejar las diferencias.... que es lo que estamos haciendo todos los españolitos de a pie. Ayudarnos entre todos sin entrar en tonterías. Y si hay uno bueno en Podemos, pues cojo a ese de Podemos; y si hay uno bueno en PNV, pues lo cojo. Si hay un buen técnico en PP o en Vox, igual. Y ya habrá tiempo de echarse las culpas y los reproches los unos a los otros.

Tiempo de unión ante la adversidad, ¿no?

Yo estoy viendo aquí una carrera miserable a ver quién lo hace mejor. Si un hospital lo monta el ejército en Cataluña, pues vamos a echar mierda; si lo monta la Comunidad de Madrid o el PSOE en Andalucía, también. Aquí no se salva ni uno, ¿eh? O José Antonio Monago (54), el de Extremadura, cuando dice que no se están dando las cifras exactas... Y si no las están dando, ¿qué? Pues ponte tú y vete a limpiar culos a un hospital en vez de decir gilipolleces desde tu casa.

¿Cree que se está informando correctamente, que hay buena cobertura?

No hacen más que declaraciones y declaraciones y videollamadas, con esta voz grave y actuando, maquillados y todos perfectos, pero lo de que se bajen el sueldo, ninguno ha dicho ni mu, ¿eh?

¿Saldremos reforzados de esta situación?

Las vamos a pasar todos muy putas, yo el primero porque esta campaña yo ya la he perdido. Osea, el año 2020 yo ya lo tengo perdido porque todas mis bodas son ahora, en mayo-junio-julio, y ya lo tengo todo perdido. Yo no tengo músculo financiero y cuando vuelvan las cosas a su sitio yo no sé lo que voy a hacer. Todos las vamos a pasar putas, todos, todos, y todos. ¿Y ellos? En ningún momento he oído a ningún político decir 'pongo mi sueldo a disposición del Banco de España'. ¡A ninguno! Y mira los de Vox, que se han revuelto como una serpiente. ¡Que tienen que pagar los alquileres!, dicen. ¡No te jode!, pues como todos. Me parece súper fuerte, pues chico ponte de acuerdo con tu casero, que es lo que estamos haciendo todos. Y estos van de patriotas... Yo alucino. En España somos todos muy patriotas hasta que nos tocan el dinerito y el bolsillo. Entonces, ahí ya empezamos a mirar para otro lado.

¿Cuánto deberían reducirse el sueldo los políticos?

Yo no sé si es cuestión de reducirse el sueldo, que por supuesto, pero esto es como una economía doméstica, que cuando toca apretarse el cinturón, pues se lo aprieta uno. Yo voy más allá: en un país completamente paralizado y en estado de alarma total, y con unos meses que van a ser devastadores, ¿son necesarios tantos ministerios? ¿Son necesarios cuando, además, la mayoría de las responsabilidades ya están derivadas a las autonomías? ¿Son necesarios? Si lo divides, sale un funcionario por cada tres habitantes. ¿Tan difícil es gestionar un país como España?

El modista en una imagen promocional. Gtres

¿Qué me dice de los pequeños negocios?

Los pequeños comercios cerrados a cal y canto, pero Amazon venga servir pedidos. Estoy hasta el coño de la camioneta de Amazon en mi barrio, que no hace más que dar portazos cuando viene a repartir. ¿Es un servicio esencial Amazon? ¿O es que alguien se lo está llevando crudo a través de Amazon? Si todos cerramos, que Amazon también cierre.

¿Qué piensa de Pedro Sánchez y de su gestión de la crisis?

Yo ahí no voy a entrar porque ya bastantes enemigos tengo.

¿Qué nota le pondría?

Esto a cualquiera le hubiera venido grande. No es una defensa porque no lo quiero defender, pero a cualquiera le habría venido grande esta situación.

¿Usted habría prohibido la manifestación del 8-M?

Hubiera prohibido la manifestación del 8-M, habría prohibido Vista Alegre, partidos de fútbol... hasta el concierto de Isabel Pantoja (63), que fue el viernes anterior a todo.

¿Cree que habrá algún tipo de consecuencia electoral o incluso penal?

Sinceramente, creo que no. Luego la gente olvida muy rápidamente y luego la culpa será de los recortes que hizo el PP en el año pumchimpum. Ese va a ser el resumen. Si no, al tiempo. Cuando ellos, entre pitos y flautas, ya llevan bastante tiempo de gobierno. Pero se verá cómo la culpa será del PP y de los recortes que hizo no porque le saliera del culo, obligado porque si no España entraba en bancarota. Se evitó un rescate europeo como pasó en Grecia, que ahora nadie se quiere acordar de Grecia. Vamos, es que si nos remontamos la culpa va a ser de Isabel la Católica por expulsar a los médicos judíos en el siglo XV.

¿Ha cerrado su taller de costura?

Yo lo cerré el taller dos o tres días antes de que se dijera nada, ¿eh? Porque yo tengo mucha familia y amigos en Italia y no hay que ser Einstein para entender que algo iba a pasar. Debe ser que soy gilipollas y los cinco vicepresidentes -¡cinco!-, ninguno se dio cuenta de nada. ¿Nadie se percató de que lo que estaba pasando en Italia a los dos días iba a pasar aquí? Yo mandé a mi equipo a casa. Si Pedro Sánchez (48) lo dijo un sábado, pues nosotros nos fuimos a casa no sé si ese miércoles antes o el jueves. Les dije que se fueran a casa y sobre la marcha veríamos.

¿Se plantea un ERTE?

Y ahora, pues me tendré que acoger a un ERTE como cualquier pequeña y mediana empresa de este país. Es que si no, yo no aguanto.

¿Cuántas personas están trabajando con usted?

Nosotros, siempre me baila un número, creo que somos 12 ó 13. Vamos, como el noventa por ciento de las empresas. Nuestros amigos de Podemos se piensan que todos los empresarios somos como Amancio Ortega (84) o el de El Corte Inglés. Que somos capitalistas de estos con el sombrero de copa y el puro y con el látigo azotando a nuestros empleados. Y eso no es así, la mayoría de los empresarios de este país son gente como yo. Personas de pequeños negocios, tres o cuatro tiendas, restaurantes, un taller de reparación de coches, motos, reparación de lavadoras...

Tendría mucha producción en marcha antes del Covid-19, ¿no?

Tenía a muchas clientas preparando sus bodas y sus vestidos y todo eso se ha quedado parado y los que formamos parte del sector de las bodas estamos todos aterrorizados. Te lo digo porque nos llamamos y nos mandamos mensajes. La campaña la hemos perdido. No te hablo solo de los que hacemos vestidos, pues maquilladores, peluqueros, coros de música, fotógrafos, los vídeos, las flores, invitaciones, servicio de catering, Dj... El sector de las bodas mueve muchísimo dinero. Nuestra temporada empezaba ahora, después de Semana Santa.

Un gran conglomerado

Vestidos para los niños, los zapatos, tocados... Es que toca todos los palos el mundo de las bodas. Las agencias de viajes, con los viajes de novios... Está campaña está perdida. Recuperaremos algo en el otoño, que hay quien se casa en octubre o noviembre, que espero que no lo muevan... pero la mayoría o lo anulan indefinidamente o lo celebrarán el año que viene. Si es que se puede celebrar, vete tú a saber.

Quién iba a decirle a los españoles que esto iba a pasar...

Sí, sí, hace unas semanas nos lo tomábamos a broma. Igual que te digo una cosa te digo la otra: yo al principio era un escéptico y como los que estaban encima nuestra nos decían que no nos preocupásemos... Oye, ahí está la hemeroteca con el señor Simón (57) que decía que aquí no nos preocupásemos, que como mucho habría dos o tres casos.

¿Dónde le pilló esta crisis a usted?

A mí me pilló en Canarias. Había ido de jurado a la gala del carnaval de Maspalomas, que se suspendió, naturalmente. A mí me pilló esto deprisa y corriendo, me vine en los últimos aviones que salieron de allí con destino Madrid.

¿Se encuentra confinado en el hotel donde vive?

Sí, estoy confinado. No creo que aguante mucho porque me estoy moviendo para intentar hacer algo de voluntariado. En algún momento dado espero salir, porque si no me voy a volver loco y me voy a reprochar toda mi vida no hacer algo. Yo no tengo familia, no tengo niños... Mi madre vive en un pueblo de la sierra, donde está aislada, está protegida, está fenomenal. Aquí estoy solo completamente, por lo que yo no voy a contagiar a nadie ni nadie me va a contagiar a mí.

¿Qué echa más de menos en este tiempo de cuarentena?

Ay, mi taller. El día a día. Mis clientas, mi equipo... Que están reaccionando todas como jabatas. Todos a una. Y poder ir a ver a mi madre, que iba a verla casi todos los fines de semana. Ella vive en El Boalo, en la sierra como te decía antes, y su médico, como es grupo de súper mega riesgo, le hizo las pruebas, tuvo esa suerte, y dio negativo. Está aislada y está muy bien.

¿Qué tipo de voluntariado le gustaría hacer?

He visto, por ejemplo, que Cruz Roja está organizando llevar comida a domicilio para personas mayores, o hacer voluntariado en alguna residencia... Estoy haciendo varias llamadas y el primero que me acepte, allá que voy.

¿En qué ocupa ahora su tiempo libre?

Me encanta leer, estoy estudiando mucho. Estoy preparando contenidos para la cuarta temporada de Maestros de la costura. Preparando conferencias que tengo que dar en algún momento...

Lorenzo junto a sus compañeros de programa, Palomo, María y Raquel, en una imagen promocional. Gtres

¿Qué balance hace del programa?

Es un balance maravilloso, hemos hecho una media de audiencia muy buena. La final fue espectacular y creo que ha sido una tercera temporada maravillosa. Entre María Escoté (40), Palomo Spain (28) y yo hay buena química y una relación formidable, y eso se nota. De Raquel Sánchez Silva (47), ¿qué voy a decir que no haya dicho ya? El resumen no puede ser más positivo. Tal y como está TVE ahora, que está hecha unos zorros, pues es una buena noticia.

Para cerrar, ¿cómo vive el amor Lorenzo Caprile?

Huy, el amor. Huy, Dios mío, qué pregunta. Es una pregunta complicada. Estoy en esa fase de positivo no concluyente.

